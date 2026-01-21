松屋銀座「～しあわせを編む～ マルティナさんと魔法の毛糸フェア」1月27日(火)まで開催中！

株式会社松屋メインビジュアル

松屋銀座では、2026年1月21日(水)から1月27日(火)まで、今年で8回目となる「～しあわせを編む～ マルティナさんと魔法の毛糸フェア」を開催中しております。＜初日1月21日(水)は松屋の各種カード会員様限定のご購入とさせていただきます。＞

「毛糸にふれるしあわせ」を広めるマルティナさんの毛糸の世界が今年も松屋銀座８階イベントスクエアに広がります。毛糸にふれるしあわせの時間を共有しましょう！

さらにイベント開催にあわせて、遠方や外出が難しい方のためにマルティナさんおすすめのセット商品を松屋オンラインにて販売いたします。

※数量限定商品は売り切れ次第、終了となります。

「～しあわせを編む～ マルティナさんと魔法の毛糸フェア」

会期：2026年1月21日(水)～1月27日(火) 会期中無休

※初日1月21日(水)は松屋の各種カード会員様限定のご購入とさせていただきます。

松屋のカードをお持ちでない方は、スマートフォンで使える「松屋ポイントカード（入会金・年会費無料）」へのご入会がおすすめです。

時間：午前11時～午後8時 （1月25日(日)は午後7時30分まで、最終日は午後5時閉場）

会場：松屋銀座8階イベントスクエア

主催：松屋銀座

企画協力：スークカンパニー

入場料：無料

問合せ：松屋銀座 03-3567-1211（大代表）

※営業日・営業時間が変更になる場合がございます。

※混雑時は、お待ちいただく場合や整理券を配布する場合があります。

＜お取り扱い商品とイベント商品＞

■編み物キット

『オスカーたちのクローゼット2』

KFSのマスコット「オスカー」とその仲間たちの衣装レシピと毛糸をセットにした編み物キット第2弾『オスカーたちのクローゼット2』新登場！

パッケージボックスが完成作品を収納する「クローゼット」になり、作品完成後もお楽しみ頂けるコンセプトはそのまま。クローゼット2レシピ冊子にはオスカーサイズに加え「あなたサイズレシピ」も掲載。ゼブラさんたちとおそろいのニット、編んで、身に着けて、楽しみましょう！

※写真の編みぐるみゼブラの衣装は完成作品例です。

※編みぐるみゼブラ及びそのレシピは本品には含まれません。

※一部「編みぐるみゼブラサイズ」レシピのみ掲載のアイテムもあります。

■オパール毛糸

オパール毛糸

まっすぐ編むだけで次から次へと模様が現れ、カラフルな色柄が人々を魅了する魔法の毛糸<オパール>。お馴染み中細程度のソックヤーンをはじめ、ドイツ産羊毛を使用した合太毛糸のぽっちゃり君からコットン混紡毛糸に至るまで、このイベントに合わせて登場する新色が盛りだくさん！

■ニットアイテム＆小物

ニット製品

多彩な用途が魅力の『腹巻帽子』やハンドウォーマー『モグラグラブ』等、実用性の高いオパール毛糸のニットアイテムから、編みぐるみ指人形やニット小物などのコラボ作家作品まで、編み物をしない方にもご愛用頂けるアイテムを取り揃えました。

＜ワークショップ&編み会＞

＜オパール毛糸＞で作品を編む楽しい時間を共有するワークショップ＆編み会を開催予定。参加お申込みは会期初日から全スケジュール分を会場にて受付いたします。

※詳細は以下をご確認ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d47963-96-5c1b7307c0167df4f5e551da7078128c.pdf毛糸玉アクセサリー小さなニット帽レベッカさんとの編み会

松屋オンラインストアも同時開催！

本イベント開催にあわせて、遠方や外出が難しい方のためにマルティナさんおすすめセット商品を松屋オンラインストアにて販売いたします。

【販売期間】 1月21日(水)午前11時-27日(水)

※数量限定商品は売り切れ次第、終了となります。

※お届けは、2月中旬以降を予定しております。

松屋オンラインストア https://store.matsuya.com/goods/list.html?cid=mt

＜梅村マルティナ プロフィール＞

梅村マルティナ

1987年医学研究者として来日。東日本大震災直後、東北各地の避難所に毛糸を送ったことがご縁となり、2012年3月「梅村マルティナ気仙沼FSアトリエ（KFS）」設立。「しあわせを編む仲間の輪」を広げる活動を展開中。