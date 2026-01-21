贅沢？節約？２０２６バレンタインは　ごほうびチョコレート？おやつチョコレート？　それともぜいたくケーキ？

株式会社大丸松坂屋百貨店

１. 大丸東京店１１階「２０２６ ショコラ プロムナード スペシャル会場」２０２６年１月２９日（木）～２月１５日（日）

２. 大丸東京店１階・地階 和洋菓子売場「２０２６ ショコラ プロムナード第１・２会場」２０２６年１月２１日（水）～２月１４日（土）

物価高が続き節約志向が強まる中でも、年に一度のバレンタインにむけて「バレンタイン貯金」をし、高額チョコを買い求められる方も多数いらっしゃいます。大丸東京店では、本格志向のこだわりチョコレートを「ごほうびチョコレート」、友達に気軽にプレゼントしたり、おやつ感覚で一緒に楽しめるチョコレートを「おやつチョコレート」、特別な時間を演出する一品仕立ての生ケーキを「ぜいたくケーキ」とし、それぞれのバイヤーおススメ３０点をご紹介します。※なくなり次第終了の商品もございます。

ごほうびチョコレート／１１階 １／２９（木）～２／１５（日）

〈ピエール マルコリーニ〉コフレ アニヴェルセール ヴァンサンカン ジャポン ９個入 ４,９６８円

「世界を旅するショコラティエ」ピエール マルコリーニが、日本各地を巡って生み出した特別なアソート。

〈ＢＶＬＧＡＲＩ ＤＯＬＣＩ〉コレツィオーネ・サン・ヴァレンティーノ２０２６ ５個入 ７,０００円

「宝石」という名を持つチョコレート・ジェムズ。メートル・ショコラティエのジャンルカ・フストによるバレンタイン限定のフレーバーを５種詰め合わせ。

〈ヤスシササキ〉グレイシャス８ ８個入 ４,４２８円

ショコラティエが集まる激戦区で、その技術とセンスが高く評価され、２０２４年には権威ある「Ｇａｕｌｔ＆Ｍｉｌｌａｕ（ゴーミヨ）」ガイドで最優秀ショコラティエ（Ｃｈｏｃｏｌａｔｉｅｒｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｙｅａｒ ２０２４）を日本人として初受賞。

〈ナカムラチョコレート〉セレブレーションＢＯＸ ９個入 ５,２３８円

オーストラリア・パースで活躍中の日本人ショコラティエール中村有希の幸せなひと時に寄り添う味や香り、日常の中にある愛してやまない情景などを９つのチョコレートで表現。２０２６年新フレーバーは「ストロベリー＆シャンパン」。

〈ガルニエ〉ガルニエＢ ４個入 １,４０４円

世界的な名画が描かれた宝石箱のようなフォルムの缶やハンドバッグ型の缶に、ひとつひとつ丁寧に仕上げた小粒のチョコレートを詰め合わせました。

〈メリーチョコレート ジャミーラ〉サバーフ（朝）６個入 １,６２０円

アラビア語で美しいを意味する【ジャミーラ】。煌めくチョコレートで日常から解放されたひとときを味わっていただけるように”との思いを込めたブランドです。

〈ｄｉｖａｎ〉ピスタチオドバイチョコレートプラリネアソート６個入 ３,２４０円

濃厚でなめらかなトルコ産ピスタチオペーストと、サクサク食感の極細麺「カダユフ」をフィリング。香り高く仕上げたミルク・ホワイトのほか、新作のベリーをアソート。

〈Ｎｉｇｔｈｔ Ｃａｃａｏ ｂｙ ＫＯＫＯＤｉｉ〉生チョコレート（アソート）６個入 ３,９９６円

タイ産カカオに特化したプレミアムチョコレートブランド。７０％ダークチョコレートをベースとした商品開発を行い、一日の終わりに大人のくつろぎを深める一粒をお届けします。

〈Ｈａｓｎａa〉Ｈａｓｎａa （アスナ）／ワインガナッシュ 右岸 ４個入 ３,２１８円

フランス ボルドー地方のシャトーと提携し、格付ボルドーワインの澱を使ったガナッシュが誕生しました。ワインの香り豊かなガナッシュはワインとショコラの異なるテロワールが紡ぐ特別な逸品です。

〈八芳園洋菓子店〉ボンボンショコラ コンプリートＢＯＸ １２個入 ５,２９２円

２０２５年９月に新たに誕生した「八芳園洋菓子店」。高輪本店以外では、大丸東京店のみでの展開。

おやつチョコレート／１階・地階 １／２１（水）～２／１４（土）

〈バターのいとこ〉バターのいとこの贈りもの チョコ８枚入 ３,２４０円／１階

ミルク感たっぷりのジャムをバターが香るゴーフレットでサンド。カカオ本来の風味が広がる、フルーティなチョコ味をご用意しました。

〈ねんりん家〉ひとくちマウントバーム〈ゴールドショコラ〉３個入 １,４０４円／１階

代表作「マウントバーム」に香ばしくコク深いゴールドショコラをかけた、バレンタインシーズン限定のスペシャルバームクーヘンです。

〈バターステイツ ｂｙ 銀のぶどう〉バターホイップショコラサンド８個入 １,９９８円／１階

サクサクのバターサブレで、バターホイップショコラとアーモンドプラリネ香る厚切りのショコラをサンド。濃厚なコクを体験してください。

〈Ｌａ ｎｏｉｘ〉１.ウォールナットクッキー１０個入り ２,１６０円、２.ルージュ・ノワ・ミルフィーユ４個入 １,２９６円／１階

１.ザクッとした食感とくるみの香ばしさが引き立て合うクッキー。

２.華やかな果実感と軽やかな食感が広がるミルフィーユ。

１.写真左、２.写真右

〈ヴィタメール〉タルト・オ・ショコラ５個入 ３,１３２円／１階

軽やかなチョコレートクリームと、キャラメルや、コンフィチュールをサクサクのタルト生地にとじ込めました。

〈アンリ・シャルパンティエ〉フィナンシェ・オ・ショコラ詰合せ４個入 １,０８０円／地階

シェフが世界中のカカオから探し出し、発酵やブレンドをいく通りテストした、フィナンシェ専用７３％のハイカカオチョコレート使用。

〈ａｍｉｎｅ（Ｔ．Ｄ．Ｅａｒｌｙ）〉ショコラブラウニー８個入 １,７２８円／地階

エスプレッソコーヒーソースが入ったしっとり濃厚なブラウニー。華やかなカカオの香りと隠し味のコーヒーが紅茶にピッタリ。

〈麻布かりんと〉バレンタイン限定ショコラ かりんと詰合せ４８ｇ ７０２円／１階

シナモン香るショコラかりんとから、人気のホワイト、ミルク、苺の３種を詰め合わせ。バレンタインだけの特別な商品です。

〈あげもちＣｏｃｏｒｏ〉バレンタインあげもちミックス８３ｇ ７５６円／１階

ショコラを纏った新食感おかき。ハート型の「イチゴショコラ」と花型の「ホワイトショコラ」をミックスした、この時期だけの限定商品。

〈赤坂柿山〉レトロスクエアボックス１４枚入 １,０８０円／１階

人気のチョコがけおかきや限定のカレー味など５種の甘辛おかきを、おしゃれなボックスに詰め合わせました。

ぜいたくケーキ/１階・地階 １/２１（水）～２/１４（土）

〈マサヒコオズミパリ〉１.モンブラン ジャポネ ショコラ ９６０円、２.ガトーボビン ショコラ ９３０円、３.ミトン ショコラ ９３０円／１階

ザブトンモンブランをはじめ、マサヒコオズミパリが奏でる限定ショコラケーキ。和とフランスの感性がとけ合う、バレンタインだけの特別なひとときを。

１.写真中央左、２.写真中央、３.写真中央右

〈モンブランＴＨＥ珀山〉ＴＨＥ珀山モンブラン２個入 １,８９０円※１０時１７時１日２回販売、お一人様２箱まで／１階

ラム香る洋栗クリームの山の中に、まろやかな和栗ソースをとろとろっとしぼって閉じ込めたスーパーメルティモンブランです。

〈ＰＡＴＩＳＳＥＲＩＥ ＡＮＮＩＶＥＬ〉「ミッキーマウス」モン・アヴァンチュＭｏｎｖｅｎｔｕｒｅグラサージュ・ショコラ １,６２０円／１階

楽しい笑い声とワクワクがあふれる、「ミッキーマウス」と一緒にいるような世界を表現。艶やかなショコラと、きらめく果実の酸味が重なり合い、口にした瞬間ときめきが広がる。

〈アンテノール〉ハートショコラ～ナッツクランチ約９ｃｍ×９ｃｍ×高さ５ｃｍ １,３５０円／１階

キャラメリゼしたアーモンドを入れたざくざく食感のチョコで、風味豊かなジャンドゥヤガナッシュクリームとチョコアーモンドスポンジを包みました。

〈ヴィタメール〉ガナッシュ・ショコラ １,９４４円

※２／７（土）～２／１４（土）／１階

ベルギー産チョコレートを使用した濃厚なショコラ生地にガナッシュを絞りました。

〈Ｌａ Ｍａｉａｏｎ ｄｕ Ｒ〉ショコラバスクチーズケーキ １ホール ４,０００円

※１／２８（水）～２／３（火）／１階ＭＶＰスイーツ

〈Ｌａ Ｍａｉｓｏｎ ｄｕ Ｒ〉を代表する看板商品バスクチーズケーキに、やわらかく包み込むように上品な風味のチョコレートを合わせました。

〈バターステイツｂｙ銀のぶどう〉「ストロベリーシーズン」あまおうソースとろける苺の生ショコラケーキ３個入 １,２９６円／１階

なめらかな口どけにこだわった“ホワイトチョコレートベースの苺の生ショコラ”と、とろっと甘酸っぱい“あまおう苺ソース”。２つの苺のうまみを、つやつや輝く真っ赤なグラサージュで包みました。

〈ＴＨＥ ＣＡＭＰＡＮＥＬＬＡ ＴＯＫＹＯ〉ザ カンパネラ 生タルト ショコラ３個入り １,４８０円／１階

カスタードと生クリームの人気のボトムクリームに、カカオの濃厚で風味豊かなクリームを載せて。タルトのざっくりとした食感と好対照。

〈アンリ・シャルパンティエ〉ショコラ・ノワゼット ９６１円／地階

チョコレートとプラリネの香り高いムースケーキ。なめらかなチョコレートムースにヘーゼルナッツの香ばしさが調和する、バランスの良い味わいです。

〈ダロワイヨ〉オペラ サンク５個入 １,６２０円／地階

コーヒー風味のバタークリーム、ガナッシュ、ビスキュイ・ジョコンド、グラサージュ。７層からなる重厚な味わいをご堪能ください。食べやすいサイズに切り分けた「オペラ サンク」はギフトに最適です。

※価格は全て税込です。