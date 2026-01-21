2/1 南葛SC『南葛青鬼』葛飾の節分イベント参加のお知らせ

株式会社南葛sc

葛飾区からJリーグを目指す南葛SC。2026新シーズンスタートを控え、まずは愛するホームタウン・葛飾区の皆さんが一年間健康で幸せに過ごせることを願い、2月1日、3日の2日間、葛飾区内で節分豆まき行事に参加します！

豆まき当日は、南葛SC事業本部長に就任した元日本代表で「野人」こと岡野雅行と高木健旨ヘッドコーチが「南葛青鬼」に扮して登場！

今年も南葛SCは、どんどん「外」に出て行って多くの葛飾区民の皆さんと触れ合い、パワーをいただきJFL昇格という「福」を手に入れたいと思います！

イベント詳細

▶岡野雅行事業本部長・高木 健旨ヘッドコーチ（画像はイメージ）

豆まき１.：亀有香取神社節分祭に2026南葛SC全選手、監督参加

開催日：2026年年2月1日（日）15：00頃

南葛SCが毎年必勝祈願を行っている亀有香取神社の節分祭（15時回）に南葛SC全選手、風間監督、岩本GMが特設舞台に登壇し、福豆、お菓子撒きを行い、葛飾のみなさまと触れ合い、地域を明るく楽しく盛り上げます。※当日は南葛SC必勝祈願が行われるため、時間が多少前後する場合がございます。

会場：亀有香取神社 境内特設豆まき舞台／東京都葛飾区亀有3-42-24（JR常磐線「亀有駅」南口徒歩3分

昨年は様々なお菓子を壇上から撒きました。

・オーベクス株式会社協賛：とし田さんのどら焼き（NANKATSU SC焼き印入り）

その他、地元亀有和菓子屋「するが」の和菓子など、葛飾にちなんだお菓子や、高砂電器協賛のお菓子・福豆も配布予定しています。

【必勝祈願＆節分祭スケジュール】

12:00 南葛SC物販ブーススタート

15:00 南葛青鬼スタート

15:20 鬼を選手・スタッフが追いかける形でステージに上がり退治。お菓子配り開始

15:40 お菓子配り終了

15:45 本殿前にて南葛SCメンバー全員で集合写真撮影

16:30 ブース終了

▶『キャプテン翼』原作者で南葛SCオーナー兼代表取締役社長の高橋陽一（右）▶毎年多くの参加者が来る亀有の名物企画です▶様々なインフォメーションやグッズの並ぶ南葛SCブース▶南葛青鬼2025年の様子

豆まき２.：地元保育園の節分豆まき会に「南葛青鬼」がやってくる！

「2025年も園児の皆さんに風邪などひかず元気に過ごしてもらおう」と地元葛飾区内の保育園の節分豆まき会に岡野＆高木「南葛青鬼」が参加。「鬼はそと福はうち」の掛け声で、南葛SC選手と一緒に園児の皆さんから2人の青鬼に思いっきり豆をぶつけて邪気退散してもらいます！

※保育園訪問は一般参加不可です。メディアのみ参加可能となっております。



実施日：

●「南葛青鬼」保育園訪問

3日（火）１.区立上平井保育園※にこわ（新小岩）野人のみ

２.私立北野保育園（柴又）野人のみ

３.区立白鳥保育園（白鳥）野人＋高木コーチ＋南葛SC選手※取材可能回となります。

取材・注目POINT！

本イベントは、亀有節分祭とは異なり、地域の子どもたちと鬼が直接触れ合う、温かく、どこかユーモラスな雰囲気が特徴です。普段は「怖い存在」として描かれる鬼も、最後には子どもたちと笑顔で触れ合い、会場は和やかな空気に包まれます。

葛飾、そして下町ならではの人の温かさや距離の近さが感じられる場面が多く見られますので、ぜひその魅力を記事として取り上げていただけますと幸いです。メディア様の取材申請をお待ちしております。

南葛青鬼紹介

岡野雅行（おかの まさゆき、1972年7月25日生まれ）

『野人』の愛称で親しまれる岡野は、日本代表として、1997年のワールドカップ・アジア最終予選で延長戦の決勝ゴールを決め（ジョホールバルの歓喜）、日本を初のワールドカップ出場に導いたことで知られています。引退後はガイナーレ鳥取代表取締役GMに就任、2024年12月23日に南葛SC事業本部長に就任。

高木 健旨（たかぎ けんじ、1976年5月13日生まれ）

現役時代はガンバ大阪、サガン鳥栖などでプレーし、引退後は、ヴィッセル神戸、ジェフユナイテッド市原・千葉などでアカデミー指導・スカウトを歴任し、日本サッカーの育成現場を長年支えてきました。

2020年に南葛SCヘッドコーチに就任。

2023年4月にはトップチーム監督を務め、現在は在籍6年目を迎える。

【南葛SCとは】

▶高木健旨ヘッドコーチ

南葛SCは、サッカー漫画『キャプテン翼』原作者・高橋陽一氏がオーナー兼代表取締役を務めるクラブです。「葛飾からJリーグへ」をスローガンに、トップチームは関東サッカーリーグ1部で戦い、女子チーム 南葛SC WINGSは全国リーグであるなでしこリーグ2部に所属しています。2024シーズンより風間八宏氏がトップチーム監督兼テクニカルダイレクターを務めています。

株式会社南葛SC

住所：東京都葛飾区立石六丁目18番20号

電話番号：03-5654-6830

公式HP：https://www.nankatsu-sc.com/

南葛SC お問い合わせ：https://form.run/@nankatsuscinfo