【TAC実用講座】確定申告などに向けて税金の勉強を始めたい方へ ― 「税金超入門」講座のダイジェストを無料公開！
TAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）実用講座は、『税金超入門』講座のダイジェスト版動画を無料公開いたしました。
▼『税金超入門』講座 無料ダイジェスト版
この動画で分かるのは、“講座の世界観”です。
本講座は、所得税を中心に、確定申告・年末調整・青色申告といった
日常生活に直結する税金の考え方を、基礎から学べる入門講座です。
あわせて、相続税や贈与税についても解説し、
税金全体のつながりを理解できる構成となっています。
今回公開した体験動画では、
本編では、確定申告や相続税・贈与税に向けた学びの入口として、
講師の語り口や解説の進め方が分かるシーンを抜粋しています。
https://www.youtube.com/watch?v=mZBwUdsm0L4
講座詳細
「税金について学びたいけど、何から手をつければいいかわからない」――そんな税金の勉強初心者や確定申告が不安な方に向けた、やさしい入門講座です。 本講座では、所得税や相続税など身近な税金のしくみを、最新の税制改正情報をもとに基礎から丁寧に解説。 「税金について学ぶのは初めて」「将来に向けて税金の知識を身につけたい」という方や、税金の勉強に興味のある方にもおすすめの内容です。
担当講師
長沼 満美愛
CFP(R)・１級FP技能士
TAC FP講座講師
FP長沼満美愛のマネークリニック 代表
神戸女学院大学文学部英文学科卒業後、 三井住友海上火災保険株式会社(旧:住友海上)に入社。 積立・年金・介護など長期保険に特化した業務を担当。 進学塾浜学園（算数科）など幅広く講師を経験。 その後、FP協会相談室の相談員として従事。 現在、対話力を強みに懇切丁寧な個人相談を手掛け、 大学・資格の学校TAC・オンスク.jpのFP講座で講師業、また、セミナー講師や執筆活動も行う。
https://www.tac-school.co.jp/kouza_jituyo/jituyo_kabushiki_nyumon.html
■TAC実用講座とは？
TAC実用講座では、人生設計に必要な知識を身につけられるコンテンツを提供しています。
21世紀に入り、平均寿命は、男女とも過去最高となり、人生100年時代の到来とともに、より長く人生を謳歌できるようになりました。受験、就職、結婚、子育て、転職、住宅購入、介護、定年やリタイア後の生活など、だれもが、お一人おひとりに訪れるライフイベントを穏やかに、そして心身ともに健康で豊かな人生を過ごしたいと願っています。
TACは、皆さまの日々の生活が少しでも豊かなものとなるよう、お一人おひとりのライフイベントに応じて活用できるコンテンツを提供してまいります。
