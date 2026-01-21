地域・行政・フィルムコミッションと円滑に連携しロケ撮影するための制作者向け集中講座　Film Nexus - PRO リスキリングプログラム　3/16（月）、17（火）、19(木)　開催　参加費無料

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］、理事長：松谷孝征、東京都中央区）では、ジャパン・フィルムコミッション（JFC）と共催で、ロケ撮影に関わる制作者のためのリスキリング講座を2026年3月16日・17日・19日に開講します。



ロケ撮影を取り巻く環境は、年々変化しています。

-撮影許可は取れたのに、現場で止まってしまった…

-説明したはずなのに、地域が納得していない

-調整が属人化していて、毎回しんどい… 等

法令や手続きの複雑化、地域住民の意識の変化、人材や予算の制約などにより、これまでの経験や慣習だけでは対応が難しい場面も増えています。

本プログラムは、地域・行政・フィルムコミッションと円滑に連携し、撮影を持続可能な形で実施していくために必要な考え方や知識を整理し、トラブルを未然に防ぎながら、撮影環境そのものを整えていくことを目的としています。



（本講座は文化庁の補助金により日本芸術文化振興会に設置された「文化芸術活動基盤強化基金」（通称：クリエイター支援基金）を活用した映画分野の人材育成プログラム「Film Nexus - PRO」の一環事業です）

プログラム構成：全3日間（各日120分）

＊3日間にわたり、各日1つのテーマに沿って実施します。

【第1日】基礎講座：ロケ撮影の構造と、現場で起きやすい課題を理解する

● 日本のロケ撮影の構造的な特徴

● トラブルが発生しやすい背景

● フィルムコミッションおよび行政の役割



【第2日】実践講座：地域との信頼を築くための現場調整術

● 地域・行政とのコミュニケーションの考え方

● よくあるトラブル事例とその予防

● 調整・説明に必要な実務のポイント



【第3日】戦略講座：地域と共に撮影環境を育てるための視点

● 地域とWin-Winの関係を築く考え方

● 撮影後の対応や成果共有の重要性

● 持続可能なロケ撮影環境に向けて

「Film Nexus - PRO」ロケ撮影に関わる制作者のためのリスキリング講座概要

【開催日程】

第1日目 2026年3月16日（月）14:30～16:30

第2日目 2026年3月17日（火）14:30～16:30

第3日目 2026年3月19日（木）14:30～16:30



【開催場所】

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）ホールR

中央区築地4-1-1 東劇ビル2階［MAP(https://www.vipo.or.jp/about/access/)］



【対象者】

制作部、ロケーションマネージャー、ラインプロデューサー 等

＊特に、撮影現場において地域住民やフィルムコミッションと関わる立場の方を想定しています。



【募集人数】 30名程度（対面形式）



【参加費】 無料



【応募締切】 2026年2月24日（金）

※参加の可否については2026年3月6日（金）までに連絡します



【お申込み方法】

下記の応募フォームよりお申込みください。

お申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf16LsNte--AS-baFH_tuR1f5rJZy0Vyny2naVqRFWJM-jpSw/viewform



【主 催】映像産業振興機構（VIPO）



【実 施】ジャパン・フィルムコミッション（JFC）

【お問い合わせ先】

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

E-mail: creatorfund_secretariat@vipo.or.jp

※件名は必ず、応募プログラム名と氏名をご記載ください。

文化芸術活動基盤強化基金（クリエイター等支援事業［育成プログラム構築・実践］）｜独立行政法人日本芸術文化振興会