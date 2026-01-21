カナダグース、2026年ルナニューイヤーコレクションを発売。馬のスピリットとともに描く、意志ある前進と新たな始まり

株式会社カナダグースジャパン2026 LUNAR NEW YEAR CAPSULE

午年の幕開けに贈る、ルナニューイヤーコレクション

午年の幕開けを祝し、カナダグースは2026年ルナニューイヤーコレクションを発表します。

2026年の干支である「馬」が象徴する力強さ、前進する勢い、そして自由のスピリットに着想を得た本コレクションは、躍動と静謐が共存するバランスを描き出します。

「Move with Conviction, Live with Intention（確信をもって動き、意志をもって生きる）」というメッセージのもと、カナダグースは目的意識と自信を携え、新たな一年へと踏み出すためのマインドセットを提案します。

カーマインレッドが描く、内なる強さと祝祭性

本コレクションを象徴するのは、深みがありながらも洗練されたシーズナルカラー「カーマインレッド」です。生命力、幸運、そして内なる強さを象徴するこのカラーは、ルナニューイヤーならではの祝祭性を想起させながら、カナダグースの美意識を鮮やかに映し出します。

さらに、計算されたプロポーションとクリーンなライン、モダンで控えめなデザインが、機能性とスタイルを自然に結びつけます。

Lodge Hoodie（カラー：Carmine Red）HyBridge(R) Knit Jacket（カラー：Carmine Red）Simcoe Fleece Jacket（カラー：Carmine Red/Nocturne）HyBridge(R) Knit Jacket（カラー：Carmine Red）

マット・マコーミックとのコラボレーション

本コレクションでは、ロサンゼルスを拠点とするコンテンポラリーアーティスト、マット・マコーミックとのコラボレーションアイテムを、一部店舗限定で展開します。

自然や野生馬を想起させるモチーフをさりげなく取り入れた彼の表現は、洗練されたビジュアルアプローチによって、ルナニューイヤーコレクションに文化的かつ芸術的な奥行きをもたらします。馬のフォルムやラインから着想を得たグラフィックは、ミニマルな構成の中に祝祭的な意味を宿し、コレクション全体のファッションストーリーと有機的に響き合います。

マット・マコーミックが本コレクションのために手がけたルナニューイヤー限定グラフィックは、「ローブ クルー」「ヴァンテージ Tシャツ」「ローム Tシャツ」に展開。象徴性と現代的な感性が調和した表現が、コレクションにさらなる深みを加えます。

Rove Crew - GraphicRove Crew - Graphic（カラー：Bone）Rove Crew - Graphic（カラー：Bone）

Vantage T-shirt - GraphicVantage T-shirt - Graphic（カラー：Bone）Vantage T-shirt - Graphic（カラー：Bone）

Roam T-shirt - GraphicRoam T-shirt - Graphic（カラー：Carmine Red）Roam T-shirt - Graphic（カラー：Carmine Red）

新たな一年へ、意志ある一歩を

新しい年の幕開けに、カナダグースは「再生」を選び取る強さと、自らの意志を信じて前進する姿勢を提示します。意図をもって踏み出す一歩が、今季を意味ある新たなスタートとして刻み、未来へとつながっていく。その瞬間に寄り添うコレクションです。

2026年ルナニューイヤーコレクションは、1月24日(土)よりカナダグース直営店および公式オンラインストアにて発売します。なお、マット・マコーミックとのコラボレーションアイテムは、同日より銀座店・千駄ヶ谷店・大阪店・公式オンラインストア限定での展開となります。

マット・マコーミック コラボレーションアイテム｜2026年1月24日(土) 発売

展開店舗

カナダグースについて

カナダグースは、人々の探求心を後押しし、デザイン・機能性・スタイルの限界に挑戦するブランドです。カナダの伝統に着想を得て、高性能なアウターウェアやアパレル、フットウェア、アクセサリーを展開。卓越したクラフトマンシップを追求しつつ、一人ひとりの個性を尊重しています。強靭さと先駆的な精神に根ざし、あらゆる環境で探検者たちが活躍できるよう後押しするとともに、探検者たちが挑む自然環境の保護にも努めます。詳細はカナダグース公式サイト(https://www.canadagoose.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_260122)をご覧ください。

