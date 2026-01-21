ＳＣキャピタル・パートナーズ・ジャパン株式会社

シンガポール（2026年1月21日）- シンガポールに本社を置く不動産プライベート・エクイティ投資運用会社である SC Capital Partners Group（以下「SC Capital Partners」）は、同社の日本ホスピタリティ戦略に対し、Canada Pension Plan Investment Board（以下「CPP Investments」）より新たな資本コミットメントを獲得したことを発表しました。

これまでの投資実績を基盤に、本パートナーシップは日本全国においてホスピタリティ関連資産の取得、バリューアップ、運営を継続的に推進していきます。今回の資本コミットメントは、CPP Investments および既存のグローバル機関投資家からなるコンソーシアムにより実現しました。なお、当該既存投資家は 2022 年より本戦略に参画し、順調な投資実績を積み上げています。

両投資家による初期コミットメント総額は最大 518 億円（3 億 3,100 万米ドル¹）であり、将来的には最大 1,128 億円（7 億 2,000 万米ドル¹）まで拡大可能です。このうち、CPP Investments は初期コミットメントとして最大 254 億円（1 億 6,200 万米ドル¹）を投資する予定です。

本パートナーシップは、堅調なインバウンド観光の回復、政府による支援策、安定した国内需要を背景とした、日本のホスピタリティ市場に対する強い確信を示すものです。SC Capital Partners は、日本における豊富な知見と現地運営体制を活かし、競争が激化するホスピタリティ市場において投資機会の創出に努めてまいります。

SC Capital Partners 会長兼創業者のスチャード・チアラナサティは次のように述べています。「CPP Investments を日本ホスピタリティ戦略の新たなパートナーとして迎えられることを大変嬉しく思います。日本はアジアで最も魅力的なホスピタリティ市場の一つであり、近年は世界的な機関投資家の参入により競争が一段と激化しています。このような環境下では、強固なローカルネットワーク、規律あるアンダーライティング、そして現地での確実な実行力が、投資成功の鍵となります。ホスピタリティアセットは、柔軟な価格設定による迅速な収益リプライシングが可能であり、今後 1 年において最も魅力的な投資分野の一つになると考えています。当社は 20 年以上にわたる経験と日本における強固な現地基盤を活かし、引き続き投資家の皆様に長期的な価値を提供してまいります。」

CPP Investments アジア太平洋地域不動産責任者のギリス・チャウ氏は次のようにコメントしています。「日本は、力強いインバウンド観光の成長と安定した国内需要に支えられ、アジアにおいて最も魅力的なホスピタリティ市場の一つです。それらの追い風を長期的な価値創出へと転換するため、本パートナーシップを通じて、高品質な投資機会へのアクセスと、投資実行力を得ることを期待しております。」

SC Capital Partners について

SC Capital Partners は、シンガポールに本社を置くアジア太平洋地域を代表する不動産投資運用会社です。2004 年に設立され、2025 年 9 月 30 日時点で約 90 億米ドルの運用資産残高を有しています。日本は同社にとって最大の市場であり、全 AUM の約 75％を占めています。

同社は日本において複数のセクターで事業展開しており、なかでもホスピタリティ分野は最大の投資比率を誇ります。また、データセンター、物流・産業施設、リビング分野においてもポートフォリオを拡大しています。SC Capital Partners は、日本におけるホテル資産運用会社である Japan Hotel REIT Advisors（JHRA）の筆頭株主であり、また、ホテル運営会社である Hotel Management Japan（HMJ）を 100％保有しています。

同社は、オポチュニスティック戦略である Real Estate Capital Asia Partners（RECAP）シリーズ、コアプラス戦略である SCORE+、およびカスタマイズ型投資ソリューションを通じて、幅広いリスク・リターン戦略に投資しています。アジア太平洋地域 8 拠点² に展開する現地チームと専門的なオペレーティング・プラットフォームにより、投資機会の創出から運営・管理まで一貫した体制を構築しています。

CPP Investments について

Canada Pension Plan Investment Board（CPP Investments）は、2,200 万人を超える加入者および受給者の最善の利益のために、カナダ年金基金を運用する専門的な投資運用機関です。ポートフォリオの分散を目的として、世界各地において上場株式、プライベート・エクイティ、不動産、インフラ、債券、ならびにファンドとのパートナーシップを含むオルタナティブ投資を行っています。本社はトロントにあり、香港、ロンドン、ムンバイ、ニューヨーク、サンフランシスコ、サンパウロ、シドニーに拠点を構えています。CPP Investments はカナダ年金制度および政府から独立して運営されています。2025 年 9 月 30 日時点での運用資産総額は 7,775 億カナダドルです。詳細は www.cppinvestments.com をご覧ください。

注記

1. 為替レート：1 米ドル = 156.70 円

2. 地域拠点には、専属コンサルタント、関連会社、シニア開発アドバイザーおよび専門オペレーティング・プラットフォームを含みます。