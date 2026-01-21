ワタミファーム『美幌町いいもの店』展示即売会に出品。「美幌峠牧場グラスフェッドミルクアイス」で北海道美幌町の魅力発信

ワタミ株式会社出展イメージ

この度、ワタミ株式会社（本社：東京都大田区）が運営する自社農場・ワタミファームは、2026年1月23日（金）から29日（木）の期間、美幌商工会議所が北海道札幌市で主催する『美幌町いいもの店』に出品いたします。

本展示即売会は、北海道・美幌町の魅力ある商品を広く発信することを目的に開催されるものです。 ワタミファームが出品する「美幌峠牧場グラスフェッドミルクアイス」は、美幌峠牧場で放牧飼育された乳牛のグラスフェッドミルクを使用し、自然に近い環境で育まれたミルク本来のコクとやさしい甘みが特長のアイスクリームです。

ワタミファームでは、商品の販売を通じて認知拡大に加え、地域産業との連携強化や、美幌町の魅力発信への貢献を目的としております。当日は、ワタミファームおよびワタミオーガニックの取り組みを紹介する資料の配布も予定しており、北海道発の持続可能な農業・酪農の価値を、より多くの方々に伝えてまいります。

■ワタミファーム 北海道美幌峠牧場とは

美幌峠牧場は、北海道・オホーツク地域の自然豊かな環境に位置し、牛が本来持つ力を引き出す放牧中心の酪農に取り組む牧場です。広大な牧草地で育つ牛は、牧草を主食とするグラスフェッド飼育を基本とし、土地の気候や自然循環に寄り添った持続可能な酪農を実践しています。

ワタミファーム 北海道美幌峠牧場

■「美幌峠牧場グラスフェッドミルクアイス」

北海道美幌峠牧場で生産される生乳は、過度な加工に頼らず、ミルクそのものの風味やコクを大切にした商品づくりに活かされています。「美幌峠牧場グラスフェッドミルクアイス」は、そうした酪農の考え方と、美幌町の自然環境が生み出す恵みを“味わい”として届ける商品です。

当日は、紅はるか・はちみつ・リッチミルクの3種類を展開し、美幌町の素材と酪農の価値を来場者に直接体感いただける機会となります。

■開催概要

イベント名：美幌町いいもの店

主催：美幌商工会議所

開催期間：2026年1月23日（金）～29日（木）

開催場所：さっぽろ地下街オーロラタウン コミュニケーションスペース

出品商品：美幌峠牧場グラスフェッドミルクアイス（紅はるか／はちみつ／リッチミルク）

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp