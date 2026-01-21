【グロウナビ】リベルサスは本当に高い？東京での月額費用は「1～2万円」が約6割｜満足度7割の実態

株式会社ゼロアクセル

調査結果をもとに作成された記事は以下のURLから確認できます。

・東京でリベルサスが安いクリニックおすすめ8選｜通院・オンライン対応(https://glownavi.com/rybelsus-yasui-tokyo/)

調査サマリー

- 1ヶ月分の費用を「10,000円～20,000円」と回答した人は全体の59%で最多- リベルサスに「追加費用はかからなかった」（55%）と答えた人が最も多い- 継続期間は「5ヶ月～8ヶ月」（43%）、または「～4ヶ月」（39%）と答えた人が大半- クリニックを選んだ理由は「完全オンラインで楽だった」（54%）と答えた人が過半数- 副作用として「食欲低下」（27%）、「吐き気」（23%）などが多く挙げられた- 満足度について、「とても満足している」（13%）「満足している」（57%）を合わせて7割が施術に肯定的

リベルサスに関するアンケートの概要

リベルサスを服用した経験がある83名を対象に、合計6つの質問項目を設け、アンケート調査を行いました。

「クリニックを選んだ理由」「1ヶ月でかかった費用」「副作用の症状」などの質問を行い、実際にリベルサスによる施術を受けた方のリアルな意見を集めることができました。

アンケート概要はこちらです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/454_1_f0860152d767476c8591e3bc349886f5.jpg?v=202601210251 ]

※小数点以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

■Q1:リベルサス1ヶ月分の費用（薬代のみ）はいくらでしたか？[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/454_2_08846068ea697c7c65545d438359be0f.jpg?v=202601210251 ]

1ヶ月分の費用を「10,000円～20,000円」だったと回答した人が59%と最も多い結果でした。

「～10,000円」と回答した人も3割を占めており、全体のおよそ9割が20,000円未満の費用で利用していることが分かります。

■Q2:リベルサスの追加費用（送料・診察料など）はいくらでしたか？[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/454_3_0b77a7ddc815195994a95bdc2edc3ae0.jpg?v=202601210251 ]

リベルサスの処方に関しては、「追加費用はかからなかった」と回答した人が全体の55%で最多でした。

次いで「～1,000円」（27%）という回答が多く、追加費用は全体的に低額に収まっている傾向がうかがえます。

■Q3:リベルサスの継続期間はどれくらいですか？[表4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/454_4_8febd40788779651c105d0ea28780ac8.jpg?v=202601210251 ]

継続期間については、「5ヶ月～8ヶ月」と答えた人が43%で最多となり、次いで「4ヶ月以内」が39%という結果でした。

このことから、大半の人が8ヶ月以内の期間で継続していることが分かります。

■Q4:リベルサスの処方を受けたクリニックを選んだ理由を教えてください[表5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/454_5_90c8b824a9b7de99859eff5268f0f2aa.jpg?v=202601210251 ]

クリニックを選んだ理由では、「完全オンラインで手軽だった」と答えた人が54%と過半数を占め、最も多い結果となりました。

一方で、「医師の説明やカウンセリングの雰囲気が良かった」（17%）など、処方時の対応や安心感を重視する人も一定数いることが分かります。

■Q5:リベルサスの副作用にはどのような症状がありましたか？（複数回答可）[表6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/454_6_6ff7aaf6e7ce94c6a66e4f6bf5b0fd58.jpg?v=202601210251 ]

リベルサスの副作用として、「食欲低下」（27%）、「吐き気」（23%）といった回答が多く見られました。

一方で回答は全体的に分散しており、副作用の現れ方には個人差があることがうかがえます。

■Q6:リベルサスの満足度を教えてください[表7: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/454_7_8ccfed8bb824f189290f03d804be8e84.jpg?v=202601210251 ]

満足度に関しては、「とても満足している」（13%）と「満足している」（57%）を合算すると、全体の約7割が施術に前向きな評価を示していました。

その一方で、「どちらとも言えない」（12%）や「あまり満足していない」（13%）と回答した人もおり、評価が分かれる結果となっています。

グロウナビについて

グロウナビ(https://glownavi.com/)は、美容医療分野における情報の信頼性を重視しつつ、誰にでも理解しやすい形で発信することで、自分に合ったクリニック選びをサポートする情報メディアです。医療ダイエットや医療脱毛をはじめ、豊胸、二重整形、ボトックス、美肌ケア、くま治療など、多岐にわたる施術ジャンルを幅広く紹介しています。さらに、医師の監修を受けながら、クリニック選びのポイントや施術内容の特徴、期待できる効果や注意点、ダウンタイムについても丁寧に解説。比較しやすい構成の記事を通して、美容医療が初めての方でも不安なく情報収集ができるよう工夫しています。

株式会社ゼロアクセルについて

「新しい価値観をつくり、より良い明日へ進むためのライフパートナーになる。」

ことを企業理念として、すべての人がよりよい暮らしを送り、豊かになれるような事業を展開。Webメディア運営・広告運用事業をはじめとして、ペットフードや化粧品、シェアオフィスの運営など幅広い事業展開を行っています。変化の激しいWebマーケティング業界で成長し続けていくためにも、これまでに培った豊富な経験をもとに上場を目指して事業を拡大しています。

会社概要

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 10F

代表者：代表取締役 大福 裕貴

設立：2020年4月

事業内容：メディア運営事業

公式サイト：https://zero-accel.co.jp/

