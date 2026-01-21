豊丸産業株式会社（所在地：愛知県名古屋市中村区長戸井町3丁目12番地、代表取締役社長：永野光容）は、未来事業本部が運営するYouTubeチャンネルを2026年1月にフルリニューアルいたしました。6年ぶりとなる今回の大幅刷新では、福祉施設向けレクリエーション機器の理解促進と導入検討を支援することを目的に、視聴者目線に立った実用的な動画コンテンツの拡充を図っています。

多様化する福祉業界のデジタルニーズに対応

近年、福祉施設における機器選定や導入判断の場面では、Webサイトや動画などのデジタルコンテンツを活用するケースが増えています。特にコロナ禍以降、展示会や対面での営業機会が制限される中、オンライン上で「実際の使い方」「導入後のイメージ」を具体的に把握できる情報の重要性が高まっています。こうした環境変化を背景に、豊丸産業株式会社ではYouTubeチャンネルを顧客との重要な接点と位置づけ、内容と構成を全面的に見直しました。従来の製品紹介中心の動画構成から、・導入後の運用を想定した取扱い説明動画・実際に導入している福祉施設へのインタビュー・現場での活用シーンを交えた体験型コンテンツなど、より「現場目線」「導入検討者目線」に寄り添ったラインナップへと進化しています。未来事業本部部の担当者は、「文字や静止画だけでは伝えきれない操作感や雰囲気を、動画を通じて分かりやすく伝えたい。お客様が安心して導入を検討できる情報提供を目指しました」と語っています。

実用性を重視したコンテンツ構成と視聴者目線の機能強化

リニューアル後のYouTubeチャンネルでは、福祉施設の運営者・スタッフが“知りたい情報にすぐたどり着ける”構成を意識し、豊丸産業が提唱するレクリエーションの考え方「マジレク」を軸に、以下のオリジナルコンテンツを展開しています。

・マジレクニュース

製品紹介にとどまらず、レクリエーションを取り巻く課題や現場での工夫、活用アイデアなどを幅広く発信する情報コンテンツです。「なぜこの製品が生まれたのか」「どのような場面で効果を発揮するのか」といった背景や思想も含め、さまざまな角度から“マジレク”の考え方を分かりやすく紹介しています。

・マジレクボイス

各製品を実際に導入している福祉施設へのインタビューを通じて、現場の生の声を届けるコンテンツです。 導入のきっかけ、利用者の反応、日々の運用で感じている変化など、カタログや仕様書だけでは伝わらないリアルな体験談を共有することで、導入検討時の具体的なイメージづくりを支援します。

・マジレクナビ

各製品の取り扱い方法や基本操作、活用のポイントを動画で分かりやすくナビゲーションする実用コンテンツです。初めて製品に触れる方でも安心して使い始められるよう、実機映像を交えながら丁寧に解説しています。エアロビックトレパチ「コマコマ倶楽部」に関する動画も、本シリーズの一環として位置づけています。

今後の展開

豊丸産業株式会社では、今回のリニューアルを起点に、YouTubeチャンネルを継続的な情報発信の場として活用していく方針です。今後は、新製品情報、現場での活用事例、利用者・施設スタッフの声、業界動向など、福祉施設運営に役立つ多角的なコンテンツを定期的に発信し、顧客との長期的な関係構築を目指してまいります。

新製品情報、利用者の声、業界トレンドなど、福祉施設運営に役立つ多彩な動画コンテンツの配信を予定しています。

会社概要

会社名：豊丸産業株式会社所在地：愛知県名古屋市中村区長戸井町3丁目12番地代表者：代表取締役社長 永野光容設立：1960年事業内容：パチンコ機、パチスロ機の企画・開発・製造・販売公式サイト：https://be-selfish.jp/YouTube：豊丸産業株式会社 未来事業本部URL：https://www.youtube.com/@toyomarumirai1464

本件に関するお問い合わせ

【本件に関するお問い合わせ先】豊丸産業株式会社 未来事業本部販売統括部長 亀井裕人電話：052-452-8120メール：h.kamei@toyomaru.jp