¹Åç¥Ûー¥à¥Æ¥ì¥Ó¡ÊHOME¡¿ËÜ¼Ò¡§¹Åç»ÔÃæ¶è¡Ë¤Ï¡¢1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤¢¤µ£¹»þ£³£°Ê¬¤«¤é¡Ö¹Åç¤Ë¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤¬Âç½¸·ë¡ªTGC ¹Åç 2025Ì©ÃåSP¡×¤òÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇ®¶¸¡¢TGC ¹Åç 2025
2025Ç¯12·î6Æü㈯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ò¥í¥Þ¥Ä¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡×¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¢¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤É¹ë²ÚÍÌ¾¿Í¤¬¹Åç¤ËÂç½¸·ë¤·¤Æ8Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¡£¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸Ì©Ãå¤ä²ñ¾ì¥ê¥Ýー¥È¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¹Åç¹©¶ÈÂç³Ø¹âÅù³Ø¹»¥À¥ó¥¹Éô¤ÏTHE RAMPAGE¤È¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü¤ËÄ©Àï¡£Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¿¶ÉÕ¤Ë°Àï¶ìÆ®¤¹¤ë¤â¡¢ÇÛ¿®¤ò´Þ¤áÌó185Ëü¿Í¤¬»ëÄ°¤¹¤ëÂçÉñÂæ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
STU48¤Î¡È°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¡ÉÃÓ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥¿¥Ë¥åー¡×¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë½éÄ©Àï¡ª¥ß¥¹¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¹ÅçÂåÉ½¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ëÀèÀ¸¤«¤é¤ß¤Ã¤Á¤ê»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÈÖÅöÆü¡¢¸«»ö¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡©
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥«¥á¥é¤Ï¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¥Öー¥¹¤ËÀøÆþ¤·¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ä²´éÚ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¹ÅçÌ¾Êª¤òÌ£¤ï¤¦½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤´¾Ò²ð¡£TGC¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ÎÎ¢Â¦¤Þ¤Ç¡¢Í¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
ÊüÁ÷³µÍ×
ÈÖÁÈÌ¾¡§¡Ø¹Åç¤Ë¿Íµ¤·ÝÇ½¿ÍÂç½¸·ë¡ªTGC ¹Åç 2025Ì©ÃåSP¡ÙÊüÁ÷¶É¡§¹Åç¥Ûー¥à¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Û¤«¡ËÊüÁ÷Æü¡§1·î24Æü(ÅÚ)¤¢¤µ£¹»þ£³£°Ê¬～½Ð±é¡§TGC ¹Åç 2025½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¡STU48¡ÊÃÓÅÄÍµ³Ú¡¢½ô³ëË¾°¦¡¢¿·°æÍü°É¡¢ÅçÅÄ¼Ó¹á¡¢²°ÌÚÍ¥ºÚ¡Ë