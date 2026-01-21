Èô¤ó¤Ç¤Ò¤ÈÂ©¡¢Åú¤¨¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¡£¡ÖIBEX ÀçÂæ-Ì¾¸Å²°(ÃæÉô)Àþ W¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅÃæ¡ª
¡¡¥¢¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò(°Ê²¼ IBEX)¤Ï¡¢2026 Ç¯ 1 ·î 15 Æü(ÌÚ)～3 ·î 13 Æü(¶â)¤Î´ü´Ö¡¢¡ÖIBEX ÀçÂæ-Ì¾¸Å²°(ÃæÉô)Àþ W ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó①
¥¢¥ó¥±ー¥È¤ËÅú¤¨¤ÆÅö¤¿¤ë¡ª
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤êÎ¹¤Ë´Ø¤¹¤ë´ÊÃ±¤Ê¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¹ç·×80Ì¾ÍÍ¤ËÆÃ»ºÉÊ¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦±þÊç´ü´Ö¡¡2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)～3·î13Æü(¶â)¡¦¾ÞÉÊ¡¡¤æ¤«¤ê²«¶â´Ì(27ËçÆþ)¡¦¡¦¡¦60Ì¾ÍÍ¡¡ÀçÂæ¡¦µÜ¾ë¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¡¦¡¦¡¦20Ì¾ÍÍ
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó②
ÀçÂæ-Ì¾¸Å²°(ÃæÉô)Àþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡ª
ÂÐ¾ÝÅë¾è´ü´ÖÃæ¡¢IBEXÀçÂæ-Ì¾¸Å²°(ÃæÉô)Àþ¤Ë¤´Åë¾è¤Î¾å¡¢¡Ö¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹ ¥»¥ó¥È¥ì¥¢Å¹¡×¤ÇÅë¾è·ô¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤ÈÂÐ¾Ý¥É¥ê¥ó¥¯¤ò1ÇÕ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡¦ÂÐ¾ÝÅë¾è´ü´Ö¡¡2026Ç¯1·î20Æü(²Ð)～2·î28Æü(ÅÚ)¡¦ÂÐ¾ÝÏ©Àþ¡¡IBEXÀçÂæ¡áÌ¾¸Å²°(ÃæÉô)Àþ¡¡IBX20,21,22,23,24,25ÊØ¡¿¢¨IBEXÊØÌ¾¤Î¹Ò¶õ·ô¤Î¤ßÂÐ¾Ý¡¦ÂÐ¾Ý¥É¥ê¥ó¥¯¡¡¥³¥á¥À¥Ö¥ì¥ó¥É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¢¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー¡¢¥Û¥Ã¥È¥ì¥â¥ó¥Æ¥£ー¡¢¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¥ìー¥È¥Æ¥£ー¡¢¥³ー¥é¡¢¥¥Ã¥º¥É¥ê¥ó¥¯(¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥á¥í¥ó¥½ー¥À¡¢¥ß¥ë¥¯¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë)¡¦ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¡¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¥»¥ó¥È¥ì¥¢Å¹¡¡https://www.ibexair.co.jp/event/ibexngo.html
Åß¤ÎÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤¯¤ªÆÀ¤Ë¢ö³§¤µ¤Þ¤Î¤´Åë¾è¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ªhttps://www.ibexair.co.jp/