近畿大学病院（大阪府堺市）は、令和8年（2026年）1月23日（金）に、本学卒業生で阪神タイガースの畠世周選手（平成29年（2017年）経営学部卒業）をお招きし、小児病棟に入院中の子供たちとの交流イベントを開催します。【本件のポイント】●近大OBで阪神タイガースの畠世周選手が近畿大学病院の小児病棟を初めて訪問●ミニゲームや質問コーナーなど、入院中の子供たちの心に残る楽しいイベントを実施予定●現役プロ野球選手との交流で、療養生活を送る子供たちや家族に笑顔と勇気を届ける【本件の内容】近畿大学病院では、患者様やそのご家族のため、プロスポーツ選手や子供たちに人気のキャラクターの来訪、地域の方々とのワークショップなど、さまざまな交流の機会を設けています。今回、現役プロ野球選手として活躍する本学卒業生の畠世周選手に小児病棟を訪問していただきます。畠選手は、平成29年（2017年）に近畿大学経営学部を卒業してドラフト2位で読売巨人軍に入団され、令和7年（2025年）からは阪神タイガースへ移籍し、今年プロ10年目を迎えられました。当日は、ミニゲームや質問コーナーなど、入院中の子供たちの心に残る楽しいイベントを予定しています。畠選手の常に挑戦し続ける姿勢と明るい人柄で、病気と向き合う子供たちやその家族に笑顔と勇気を届けていただくとともに、病院スタッフの士気向上にもつながると考えています。なお、畠選手による近畿大学病院の訪問は今回が初めてです。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）1月23日（金）14：00～14：30場所 ：近畿大学おおさかメディカルキャンパス 2号館（診療棟）6階 小児病棟プレイルーム （大阪府堺市南区三原台1丁14番1号、南海泉北線「泉ケ丘駅」から徒歩約6分）参加予定：阪神タイガース 畠世周選手 小児病棟入院患者様とご家族 約10名【関連リンク】近畿大学病院https://www.med.kindai.ac.jp/