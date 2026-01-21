神代植物公園では、２月上旬頃から４月にかけて、ウメ、ツバキ、サクラなどの春の植物が次々に開花し園内を彩ります。当園を代表する春の花それぞれの開花時期にあわせ、コンサートや展示会など様々な催しを実施します。春の訪れを感じながら風情ある花の景色をご堪能ください。

１．「梅まつり」

当園の“うめ園”には約70品種、160本のウメが植えられており、‘輪違い(りんちがい)’や‘月影(つきかげ)’など江戸時代から伝わる貴重な古品種もご覧いただけます。ウメの見ごろに合わせて行う「梅まつり」では、咲き始めの清楚な花の姿から、白や紅、淡紅の花が枝いっぱいに咲き揃う様子を、順にお楽しみいただけます。“うめ園”が花盛りを迎えると、メジロなどの野鳥も訪れ、より一層賑やかになります。

（１）日時

令和８年２月10日（火）～３月１日（日）９時30分～17時（最終入園は16時）※毎週月曜日（祝日の場合は翌日）は休園日

（２）内容

①うめコンサート

日本情緒漂う「梅」をイメージしたポップな楽曲を、箏の音色を生かしたアレンジでお送りします。

日時 ：２月23日（月・祝） 11時15分～、14時15分～（各回30分程度）場所：芝生広場出演者 ：大平 光美(おおひら てるみ)氏(箏)※演目の詳細や雨天による会場変更の情報は決定次第、当園公式HP及びX（旧Twitter）にてお知らせします。【神代植物公園公式HP】https://www.tokyo-park.or.jp/park/jindai/【公式X(旧Twitter)】https://x.com/ParksJindai

②梅見茶屋（キッチンカー）※雨天中止

軽食・温かいお飲物を販売します。

日時：期間中の土日祝日 10時～16時(予定)場所：うめ園周辺 ※出店状況は変更となる場合がございます。中止および出店状況変更の場合は、神代植物公園 の公式 X（旧 Twitter） でお知らせします。

③ガイドボランティアによる「うめ園ガイドツアー」 ※荒天中止

ガイドボランティアが、見頃の“うめ園”を中心に園内の見どころや見頃の植物をご案内します。

日時 ：２月14日（土）、15日（日）、19日（木）、21日（土） 各日10時30分～、13時30分～（各回約60分程度）集合場所： 正門周辺 情報棟付近参加費：無料（入園料別途）定員：なし※中止の場合は神代植物公園 の公式 X（旧 Twitter）にてお知らせします。

２．「椿ウィーク」

当園の“つばき・さざんか園”は、約260種類、600本の様々な系統のツバキが植えられ、‘黒椿’や‘宝合(たからあわせ)’など、江戸からの伝統を受け継ぐ100種類以上の「江戸椿」をご覧いただけることから、“江戸ツバキの聖地”とも呼ばれています。花の見ごろを「椿ウィーク」とし、ツバキの魅力をより一層お楽しみいただける展示会や講演会を行います。なお、この間、３月23日（月）は臨時開園します。（※通常、毎週月曜日は休園日）

（１）日時

令和８年３月３日（火）～29日（日）９時30分～17時（最終入園は16時）※毎週月曜日（祝日の場合は翌日）は休園日※３月23日（月）は臨時開園

（２）内容

① 特別企画展「八千代寿ぐ江戸の華 つばき」

江戸で大流行し、可憐な花が海外からも注目されたツバキ。その現代に受け継がれる魅力を紹介します。

日程：３月３日（火）～29日（日）場所：植物会館 １階ロビー

② 神代つばき展

日本ツバキ協会登録約100種類の紹介やツバキの人気品種の切花を展示します。

日程：３月18日（水）～22日（日）場所：植物会館 １階展示室 協賛：日本ツバキ協会

③ ガイドボランティアによる「つばき・さざんか園ガイドツアー」※荒天中止

ガイドボランティアが見頃の“つばき・さざんか園”を中心に園内の見どころや見頃の植物をご案内します。

日時 ：３月11日（水）、14日（土）、15日（日） 各日10時30分～、13時30分～（各回約60分程度）集合場所：正門周辺 情報棟付近 参加費： 無料（入園料別途）定員：なし※中止の場合は当園公式 X（旧 Twitter）にてお知らせします。

④ 日本ツバキ協会講師による「つばき園ガイドツアー」※荒天中止

日本ツバキ協会の江戸椿にくわしい講師がつばき園をご案内します。

日時：３月21日(土) 10時30分～12時講師：野口 慎一(のぐち しんいち) 氏 （日本ツバキ協会会員）集合場所：正門周辺 情報棟付近参加費： 無料（入園料別途）定員：15名（事前申込制）※荒天が予想される場合は前日11時にイベントの実施可否をお電話で参加者にご連絡します。

申込方法

下記URL、または右記のリンクよりお申し込みください。≪申し込みサイト≫ https://form.run/@jindai-event-sm-D5sWyWkHWwsD59FF4XgW≪締切日≫ 令和８年２月23日（月・祝）※応募者多数の場合は抽選になります。※当落結果については、申込者全員にイベント開催日の１週間前までにメールでお知らせします。

https://form.run/@jindai-event-sm-D5sWyWkHWwsD59FF4XgW

⑤ 日本ツバキ協会講師による「ツバキ講習会 ～江戸のツバキと挿し木方法～」

江戸時代に発行された「椿花図譜(ちんかずふ)」(復刻版)を見ながら伝統あるツバキの有名品種を紹介します。また実演で挿し木方法をお伝えします。

日時：３月21日(土) 13時30分～15時00分講師：野口 慎一(のぐち しんいち) 氏 （日本ツバキ協会会員）集合場所：植物会館２階集会室参加費： 無料（入園料別途）定員：20名（事前申込制）

申込方法

下記URL、または右記のリンクよりお申し込みください。≪申し込みサイト≫ https://form.run/@jindai-event-sm-mfCdXPAt1jDIh7RZnzHk ≪締切日≫ 令和８年２月23日（月・祝） ※応募者多数の場合は抽選になります。※当落結果については、申込者全員にイベント開催日の１週間前までにメールでお知らせします。

【神代 の名を冠したツバキの品種】

https://form.run/@jindai-event-sm-mfCdXPAt1jDIh7RZnzHk

当初、‘神代都鳥（ジンダイミヤコドリ）’は、神代植物公園のつばき・さざんか園で‘桃色都鳥’の樹名板が付けられていました。しかし、‘桃色都鳥’は日本ツバキ協会の登録品種ではないことから、花形・葉形がよく似ている江戸椿の名花‘都鳥’と発見地の‘神代’にちなみ‘神代都鳥‘と命名され、令和３年に新品種登録の認定を受けました。

神代植物公園ガーデンビューローではツバキ‘神代都鳥’のチャームを販売しています。詳細は、右記のリンクから当園公式ホームページをご覧ください。

https://www.tokyo-park.or.jp/park/jindai/news/2026/lsquo_rsquo_https_www_tokyo-park_or_jp_p.html

‘神代桃錦（ジンダイモモニシキ）’は、神代植物公園のバックヤードに植えられていたツバキで、花の径が ６㎝程度に比して宝珠（中心部分で重なり合った花弁）が大きく重量感があり、桃太郎の桃を思わせます。さらに、花色が白色の地に濃紅色の筋模様が入ることから‘神代桃錦’と命名。令和４年に新品種登録の認定を受けました。

３．「さくらまつり」

当園では、“さくら園”をはじめ園内各所で、早咲きの大寒桜(おおかんざくら)から遅咲きのサトザクラ類まで、約60種類、750本のサクラをご覧いただけます。園内を彩るサクラの見ごろに合わせて「さくらまつり」を開催します。サクラの最盛期をお楽しみいただくため、通常月曜日は休園日のところ、３月23日（月）は臨時開園します。

（１）日時

令和８年３月20日（金・祝）～４月12日（日） ９時30分～17時（最終入園は16時）※毎週月曜日（祝日の場合は翌日）は休園日※３月23日（月）は臨時開園

（２）内容

①さくらコンサート

一面に咲き誇るサクラを背景に、心やすらぐ音楽をお届けします。

日時：３月29日（日）、４月５日(日) 各日11時15分～、14時15分～ （各回約30分程度）集合場所：芝生広場出演者：＜３月29日（日）弦楽デュオ＞守屋 真琴(もりやまこと)氏(ヴァイオリン)・柴田 春音(しばた はるね)氏(ヴィオラ) 出演者：＜４月５日（日）フルート＆ピアノ＞大城 愛(おおしろ あい)氏(フルート)・香川 明美(かがわ あけみ)氏(ピアノ) ※演目については決定次第、神代植物公園公式ホームページ及び神代植物公園 の公式 X（旧 Twitter）にてお知らせします。

②桜茶屋（キッチンカー）※雨天中止

さくらコンサートにあわせ、軽飲食を販売します。

日時 ：３月29日（日）、４月５日(日) 10時～16時（予定）場所：芝生広場※出店状況は変更となる場合がございます。中止および開催時間・出店状況変更の場合は、神代植物公園 の公式 X（旧 Twitter） でお知らせします。

③ガイドボランティアによる「さくら園ガイドツアー」※荒天中止

ガイドボランティアが見頃の“さくら園”を中心に園内の見どころや見頃の植物をご案内します。

日時：３月21日(土)、27日(金)、28日(土)、４月４日(土)、５日(日)各日10時30分～、13時30分～（各回約60分程度）集合場所：正門周辺 情報棟付近 参加費：無料（入園料別途）定員：なし（開催時間に集合場所にお越しいただければご参加いただけます。）※中止の場合は当園公式 X（旧 Twitter）にてお知らせします。

【神代 の名を冠したサクラの品種】

‘神代曙（ジンダイアケボノ）’は、神代植物公園で発見されたサクラの品種です。染井吉野（ソメイヨシノ）と開花時期が近く、小ぶりで病気に罹りづらいことから、染井吉野に替えて植栽が進みつつあります。はぎ園の西側にその原木があります。

４.その他

・イベントや一部サービスを中止・休止・変更することがあります。ご来園前に当園公式HP及び、公式X（旧Twitter）にて最新情報をご確認ください。・本公園は、皆様の安全に配慮しながら、節電して営業しています。電力を「へらす」「つくる」「ためる」ＨＴＴに、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。・当施設には、授乳室、おむつ交換室、ベビーカー置場を設けています。小さなお子様と一緒にイベントにお越しいただけます。

５.開催場所

神代植物公園について

武蔵野の面影が残る園内で、四季を通じて草木の姿や花の美しさを味わうことができます。この公園はもともと、東京の街路樹などを育てるための苗圃でしたが、戦後、神代緑地として公開されたあと、昭和36年に名称も神代植物公園と改め、植物公園として開園されました。

【開園時間】９時30分～17時（最終入園は16時）【休園日】毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、12月29日～１月１日※３月23日（月）は臨時開園【住所】調布市深大寺元町５-31-10

https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%A5%9E%E4%BB%A3%E6%A4%8D%E7%89%A9%E5%85%AC%E5%9C%92

【交通】 ≪京王線から≫・調布駅から小田急バス吉祥寺駅または三鷹駅行き「神代植物公園前」下車、または京王バス深大寺行き「神代植物公園」下車・京王線つつじヶ丘駅から京王バス深大寺行き「神代植物公園」下車≪ＪＲ中央線から≫・三鷹駅または吉祥寺駅から小田急バス調布駅北口または深大寺行き「神代植物公園前」下車【入園料】一般 500円65歳以上 250円中学生 200円※小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料※水生植物園及び植物多様性センターは無料で入園できます。※パスポート料金等詳細はHPをご覧ください

問い合わせ先

神代植物公園サービスセンター 042-483-2300

https://www.tokyo-park.or.jp/jindai/https://x.com/ParksJindaihttps://www.instagram.com/jindai_botanical_gardens/