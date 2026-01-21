製造業のデジタル改革を加速する 体験型施設「3DEXPERIENCEルーム」誕生／AI × バーチャルツイン など 最先端技術活用へ

プログレス・テクノロジーズ株式会社

ダッソー・システムズ株式会社(東京都品川区、以下ダッソー・システムズ)とプログレス・テクノロジーズ株式会社（東京都江東区、以下当社）はパートナーシップ強化の一環として、1月21日、当社「イノベーションセンター」内に「3DEXPERIENCEルーム」を開設いたしました。

背景・概要

左：イノベーションセンターにて、ダッソー・システムズ株式会社 代表取締役社長 フィリップ・ゴドブ様と当社中山／右：「3DEXPERIENCEルーム」内部の様子

近年、日本の製造業ではグローバル化、製品機能要求の高度化・多様化が加速し、QCD（品質・コスト・納期）の最適化が重視されています。しかしながら原材料価格の高騰やサプライチェーンの不安定化、人材不足など構造的課題により従来の改善活動には限界が見え始めており、デジタル技術を活用した抜本的改革が不可欠とされています。

一方で、各企業でデジタル技術の導入を進めているものの、実際は部門やプロジェクトごとに異なるツールやルールが点在し、現場では統合・標準化への対応に大きな負担が生じています。

こうした課題を解決するためには、設計・開発・解析・製造に関わる情報を一元的に管理し、シームレスな連携を可能にする仕組みが求められています。その有力な解決策の一つが、ダッソー・システムズの「3DEXPERIENCEプラットフォーム」です。このプラットフォームは、現実空間上のモノや環境の状態を収集し、データ検索やツール間変換の準備時間を大幅に短縮できるだけでなく、仮想空間上に再現するバーチャルツイン技術や、蓄積されたデータを用いたAI技術による情報の構造化、プロセス標準化によるデータフローの自動化(RPA)といった最新のデジタル技術を共創する基盤としても期待されています。

当社は2014年にダッソー・システムズと販売パートナー契約を締結し、2022年にはC&SI（Consulting & System Integration）パートナーシップを結ぶなど、長年にわたりお客様の技術革新や製品開発プロセスの最適化、ならびに確実な運用定着を支援してまいりました。そしてこの度、その取り組みをさらに進化させる新たな拠点として「3DEXPERIENCEルーム」を開設いたしました。

ここではお客様が「3DEXPERIENCEプラットフォーム」の活用方法を見て・触れて・体験し、理解を深めることができます。これにより、“より高度な機能を活用したい”“自社プロセスに沿って実証し、開発力を強化したい”といったニーズに応え、業務効率化と開発力向上へのさらなる貢献を目指します。

●「3DEXPERIENCE」とは

3DEXPERIENCEとは、ダッソー・システムズの包括的なビジネスプラットフォームで、3D設計やシミュレーション、コラボレーション、製品ライフサイクルマネジメント（PLM）アプリケーションなどを統合し、企業のあらゆる部門にわたり一元的に支援するプラットフォームを用いたソリューションです。

▼詳細はこちら

https://www.3ds.com/ja/3dexperience/industry-users

製造業に必要な最新デジタル技術を体験しながら、その場で検証・相談ができる「3DEXPERIENCEルーム」概要

当施設では、技術デモ、PoC（Proof of Concept：概念実証）を超えたプロセス軸での運用実証、3DEXPERIENCEクラウド設計開発環境を活用した共同運用などを展開いたします。

現在は、バーチャルツインを支える技術の１つであり共通データ・モデルを使った、ダッソー・システムズが提唱するモデリングとシミュレーションの統合アプローチ「MODSIM※技術」を活用し、設計者にとってわかりやすく使いやすいUXを備えた設計解析プロセスの標準化を体験いただけます。これにより、初期設計段階からの迅速な検討・最適化を実現するための具体的な手法を実践いただくことができます。

さらに今後は設計開発における工数削減に直結するRPAや、さらにそのプロセスをAIに学習・展開させる先端技術を順次拡充し、継続的なアップデートを進めてまいります。

※MODSIM：Modeling＆Simulationの略。設計業務と解析業務をシームレスに統合し、製品開発に関わる仕事を合理化し、分野を横断した協調でイノベーションを加速する、ダッソー・システムズが提唱するソリューション。

今後の展望

体験デモの様子「MODSIM技術」の活用により、効率的な設計・検証・最適化をその場で相談しながら体験・実践いただけます。

当社「イノベーションセンター」内に新設した「3DEXPERIENCEルーム」は、ダッソー・システムズの最新技術・ツールの体験に加え、当社が培ってきた設計開発現場に関する知見と技術を融合させることで、新たな気づきと更なるイノベーションを創出する場となります。

今後は、ダッソー・システムズ様との協働を一層深め、マルチテクノロジーの活用によるお客様プロセスの進化を推進するとともに、規模拡大を視野に国内外の学術機関・企業との連携も積極的に展開してまいります。

イノベーションセンター所在地

プログレス・テクノロジーズについて < https://progresstech.jp/ >

- 住所：東京都江東区青海1-1-20 ダイバーシティ東京オフィスタワー 15F- アクセス：りんかい線「東京テレポート」駅より徒歩5分／ゆりかもめ「台場」駅より徒歩7分

プログレス・テクノロジーズは、日本唯一のエンジニアリングプロフェッショナルファーム。創業以来、大手メーカーの設計開発とプロセス改革を支援してきた実績により、プロセスコンサルティング、デジタルソリューション導入およびシステム開発・運用定着、設計開発プロジェクト実行支援までのサービスをワンストップで提供しています。また、次世代モノづくり、最先端デジタル技術（デジタルツイン、XiLS、AI、RPA、UX等）の研究開発や実運用の検証にも取り組んでいます。ブランドスローガンは「世界を進める、一歩を。」 私たちは、新しいことに挑戦する一歩をお客様とともに踏み出すパートナーとして、ものづくりの進化に貢献していきます。