障がい者就労支援事業所「VR訓練・施設内外就労・企業実習を組み合わせた自立支援モデル」の取り組み

社会福祉法人元気村グループ

社会福祉法人元気村グループ（本社：埼玉県さいたま市、代表：神成 裕介）が運営する「夢工房翔裕園」（埼玉県鴻巣市）では、2010年より障がい者就労支援サービスを提供している。同施設では、利用者一人ひとりのニーズと能力に応じた“自立”の実現を目指し、多角的な就労支援プログラムを展開している。本取り組みでは、VRを用いたソーシャルスキルトレーニング（SST）や施設内外での就労訓練を組み合わせることで、働くために必要な行動・判断・コミュニケーション能力の向上を図った。

利用者ニーズに基づく就労支援と“自立”の捉え方

夢工房翔裕園の就労支援は、「自立は一人ひとり異なる」という考え方を軸にしている。そのため、ご利用者の希望や得意分野、生活状況を丁寧に把握したうえで、“その人にとっての自立”を実現するための個別訓練を提供している。

VR・施設内外就労・企業実習を組み合わせた支援プログラム

今回の取り組みでは、以下の4つの手法を柱として就労訓練を実施した。

訓練のなかで生じた課題には随時対応し、次の計画（PLAN）へとつなげるPDCAサイクルを継続的に運用している。

・VRによるソーシャルスキルトレーニング（SST）

報連相や働く上での基本行動を、疑似体験型で学習するプログラム。

・施設内就労

慣れた環境で、作業遂行力や報連相の基礎を実践的に習得する。

・施設外就労（企業での職場体験）

慣れていない環境に出ることで、状況把握力・判断力・相談行動を身につける。

・施設外実習（企業実習）

企業現場で、日々の訓練成果を実際の職務の中で発揮するステップ。

VR学習と就労訓練を連携させた実施内容

プログラムは以下のような流れで実行された。

Step1：VR視聴 → 訓練への落とし込み

学んだ行動パターンや対処法を、日々の訓練で実践。

Step2：施設内での報連相の実践

慣れた環境で“できること”を積み重ね、成功体験を形成。

Step3：施設外での報連相の実践

普段と異なる環境でも適切な相談行動が取れるかを確認。

Step4：企業実習での最終確認

習得内容が実際の職務で活かせているかを実地で評価。

理解度確認と変化の可視化による効果検証

訓練の効果測定として、以下の方法で確認を行った。

VR視聴後の理解度チェック

行動理解・知識の定着を確認。

施設内・施設外での報連相の振り返り

繰り返し取り組むことで、“いつもと違う状況に気づき、相談できる”ご利用者の姿が増えた。

企業担当者との振り返り面談

企業視点での評価を取り入れ、今後の訓練改善に活用。

VR活用・企業実習を通じたご利用者の変化

取り組みを通じて、以下の成果が確認された。

・VRによるSSTを通じて自分で考えて行動する力が向上した。

・挨拶、姿勢、報連相など“働くための心構え”が形成された。

・施設外での模擬就労が可能になり、環境変化への適応力が向上した。

・就職という目標を達成した。

夢工房翔裕園が目指す自立支援のあり方

夢工房翔裕園では、食品製造（餃子作り）や農園活動など、訓練で使用する作業そのものも“自立のためのツール”として位置づけている。“自立”の形はご利用者によって異なる。だからこそ、「日々の小さな成功体験」「自分で気づき、相談し、行動できる力」「実社会での経験」を積み重ねることで、ご利用者一人ひとりが描く未来へ近づく支援を継続していく。

■施設説明：就労継続B型・相談支援事業所 夢工房翔裕園

電 話：048-540-5000

所 在 地：〒365-0025 埼玉県鴻巣市下谷41

サイトURL：https://yumekobo-mugendai.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/yumekoboshouyuen/

■職員募集中です！

求人：採用情報はこちら(https://yumekobo-mugendai.jp/)

ご応募お待ちしております！

■社会福祉法人元気村グループとは

私たち社会福祉法人元気村グループは平成5年に埼玉県鴻巣市に開園しました。「共に生きる」を共通理念に8つの社会福祉法人を展開しています。（社会福祉法人 元気村、長寿村、長寿の里、長寿の森、杜の村、共生会、福ふく、心の会）

ご利用者一人ひとりの「生きがい」まで追求し、「感動介護」を実現します。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=UBt-m8NrgEY ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=N9L-EwxRDCI ]

電 話： 048-631-0070

所 在 地：〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1‐11‐9

ニッセイ大宮桜木町ビル8F

サイトURL：https://www.genkimuragroup.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/genkimuragroup_info/

Lit.Link ：https://lit.link/genkimuragroup