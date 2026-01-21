【60代以下の男女に調査】もし着物を持っていたらやってみたいことランキング！

株式会社NEXER

■もし着物を持っていたら何をする？

日本の伝統文化の象徴である着物ですが、日常的に着用する機会は少なくなり、「特別な衣装」という認識が一般的です。

しかし、近年のレトロブームや観光需要の高まりとともに、着物に対する関心は再燃しています。

もし誰もが手軽に着物を着れるなら、どのように活用したいと考えているのでしょうか。

ということで今回は着物のたちばなと共同で、60代以下の全国の男女500名を対象に「着物を持っていたらやってみたいこと」についてのアンケートを行いました。

「着物を持っていたらやってみたいことに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2025年12月2日 ～ 12月8日

調査対象者：60代以下の全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：もし着物を持っていたらやってみたいことを、ひとつだけ選んでください。

質問2：その理由を教えてください。

着物を持っていたらやってみたいことランキング！

◆第1位 お正月・初詣に行きたい 79票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・日本の伝統的な行事だから。(20代・女性)

・1年の始まりに正装をしたいから。(40代・女性)

・お正月に着ると1年引き締まる思いになりそうだから。(40代・男性)

・正月に着物は風物詩として有難い意味合いがありそうな気がするから。(50代・男性)

・一度は着物でお参りをしてみたいから。(50代・男性)

第1位は、日本の最も重要な伝統行事である「お正月・初詣に行きたい」でした。

着物が持つ「正装」としての格式や伝統的な価値が強く意識されているようです。

「1年の始まりに身が引き締まる」といったコメントからも、ただ服装として楽しむだけでなく、文化的な意味を重視し、特別な節目に気分を高揚させるツールとして着物を楽しみたいという思いが見られました。

◆第2位 レトロな街並み散策 62票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・写真で撮って楽しみたいから。(30代・女性)

・着物に番傘もって昔を味わいたい。(30代・男性)

・着物のデザインもレトロ系が好みなので、その着物のデザインにあったレトロな風景の街を探索したいです。(50代・女性)

・時代劇の世界を体感したいから。(50代・男性)

・レトロな街並みに溶け込んでみたい。ただ、草履が痛いと思いますが。(60代・女性)

第2位の「レトロな街並み散策」は、「時代劇の世界を体感したい」「レトロな風景に溶け込みたい」といった、非日常への没入願望が読み取れます。

また、「写真で撮って楽しみたい」というコメントが多く、着物を着ることで風景と一体化し、その体験を記録・共有したいという現代的な動機も強く影響しているようです。

「写真映え」や特別な体験ができるかが重視されています。

◆第3位 花火大会・お祭りに参加したい 57票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・憧れているけど料金の高さや準備の大変さでできないから。(30代・女性)

・着物を着ることで雰囲気や気分を上げることができ、思い出に残りそうでいいなと思ったから。(30代・男性)

・より風流に感じるから。(40代・男性)

・着物を着て花火大会に行くのが夢。(40代・女性)

・子供のころからあこがれていた。(60代・男性)

季節のイベントである「花火大会・お祭り」が3位に入ったのは、「季節の風流さや雰囲気」を引き立てる期待が大きいことが理由のようです。

イベントをより華やかに、非日常的に楽しみたいという思いが見られます。

費用や準備の手間をネックと感じつつも、「憧れ」として挙げられていることから、着物にはイベントの満足度を格段に高める力があると認識されていることが分かります。

◆同率第4位 街歩きをしてみたい 43票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・普通じゃなかなかできないので見せつける。(40代・女性)

・街を歩いて優雅な気分を味わいたい。(40代・男性)

・着物を着たことがないから、浅草などで着物を着て歩いてみたい。(50代・男性)

・いつもと違う衣服で街並みを散策することで、気分も高揚するように思えるので。(60代・男性)

・他人の目からの反応を見たい。(60代・男性)

「街歩きをしてみたい」を選んだ層は、「優雅な気分を味わいたい」「見せつける」といったコメントは、着物を着る行為そのものの特別感と、自己表現や自己満足に重きを置いているようです。

また、「他人の目からの反応を見たい」という意見があるように、着物を着ることが注目を集める「特別なファッションアイテム」として捉えていることが分かります。

◆同率第4位 写真撮影（フォトスポット巡り） 43票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・普段着ないものなので、コスプレ感覚で楽しみたい。(30代・女性)

・着る機会がなかなかないので記念に。(40代・男性)

・出かけるのはしんどいので写真を撮りたい。(50代・女性)

・長い時間は着るのが大変そうだから、写真撮影くらいでいい。(60代・女性)

「写真撮影（フォトスポット巡り）」が同率4位にランクインしました。

「長い時間は着るのが大変そう」という意見が示す通り、着物を楽しみたい一方で、長時間の着用や移動への抵抗感があることが分かります。

そのため、着物を「記念のための衣装」や「コスプレ感覚の小道具」として捉え、特定の瞬間のために割り切って利用する、効率と記録を重視する消費スタイルが反映されました。

◆第6位～第10位

ここからは第6位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第6位 旅行（京都など）に行きたい 37票

・京都で着物を着て観光をしている人を見たことがあり、興味を惹かれたから。(30代・女性)

・着物を着て歩きやすいスポットに行った方が堂々とできるため。(40代・男性)

・海外旅行で着物を着て、街歩きをしたいですね。(50代・女性)



第7位 神社・仏閣を巡りたい 36票

・正装して清らかな気持ちになれそうだから。(30代・女性)

・着ていて違和感のない場所に行きたいです。なんとなく目立ってしまうのは嫌です。(50代・男性)

・着物が似合う場所だから。(50代・男性)



第8位 茶道や華道などの和文化体験をしたい 35票

・茶道や華道をむかしから学びたいと思っていたので、着物を着て体験してみたい。(30代・女性)

・身も心も和に包まれて日本文化を心底味わってみたいので。(40代・男性)

・着物を着て体験するとひと味違う体験になりそうだから。(50代・女性)



第9位 結婚式やパーティーに参加したい 27票

・自分で着付けをして結婚式に参加するのもいいなと思うから。(40代・女性)

・和装だと華やかにみえるから。(40代・女性)



第10位 舞台・歌舞伎・能など観劇に行きたい 23票

・着物が日常着だった時代の人たちの生活を体験してみたいと思い選びました。(40代・女性)

・着物で文化的なイベントに出席というシチュエーションに憧れるから。(50代・女性)



ということで今回は、以下のようなランキングになりました。



着物を持っていたらやってみたいことのトップは「お正月・初詣」で、着物の「正装」としての伝統的価値へのニーズが最も高いことが分かりました。

2位以下は「レトロな街並み散策」「花火大会」「写真撮影」といった非日常的な体験や記録を重視する意向が続き、現代の着物の魅力は「伝統的な儀式性」と「体験・記録性」に分かれていました。

とくに若い世代には、着用時の負担を減らしつつ、特別な気分を味わいたいというニーズが見て取れます。

着物を持っていなくても気軽に楽しみたい、特別な体験をしたい方は、着物のレンタルサービスを利用してみてはいかがでしょうか。

