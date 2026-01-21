【あべのハルカス近鉄本店】バレンタイン後半戦が1/28（水）スタート！

写真拡大 (全20枚)

株式会社近鉄百貨店


　あべのハルカス近鉄本店では、現在開催中の「バレンタイン ショコラ コレクション 2026」が1月28日（水）よりいよいよ後半戦に突入します。ウイング館9階催会場のメイン会場では、 「カルビープラス」「超ハッピーターン by カメダセイカ」といった人気スナックブランドの商品も登場します。さらに、ウイング館9階のメイン会場に加え、各階でも多彩なバレンタイン企画を展開します。タワー館2階イベントスペースでは「クラブハリエ」が初登場し、ウイング館２階イベントスペースでは、不二家のバレンタインイベント「Peko Poko Chocolate Labo」を展開するなど、館全体がチョコの熱気に包まれます。会期後半に向けてさらにスケールアップする、近鉄のバレンタインをご紹介します。




ウイング館9階催会場（メイン会場）では

　ウイング館９階催会場のメイン会場では、1月28日（水）より「超ハッピーターン by カメダセイカ」や、「カルビープラス」といった人気スナックブランドの商品が登場します。ほかにも、初登場ブランドや、フェリシモの「チョコレートバイヤーみり」さんが世界各国から足で探した"日本初上陸"などのレアチョコレートが、今年も多彩に登場します。





【初登場】


超ハッピーターン by カメダセイカ


※1月28日（水）～2月14日（土）



超ハッピーターン パウダーマニア チョコソフトクリーム　1個　648円


パウダー約３倍のハッピーターンを、チョコソフトにディップしてお楽しみいただけます。












カルビープラス　※1月28日（水）～2月14日（土）


ポテりこ サラダ・チーズ　1個　各401円


ご好評につき、今年も登場。「じゃがりこ」から生まれたホットスナック。





【初登場】【近鉄本店限定】


紅茶屋さんティーピック　※1月28日（水）～2月14日（土）


ゴルゴンゾーラチョコレートスコーン　１個【各日限定数50】　756円


ほろ苦チョコとゴルゴンゾーラがマッチした大人のスコーン。






フェリシモ「幸福のチョコレート」　※1月28日（水）～2月14日（土）



チョコレートバイヤーみり さん　


世界各国から足で探した"日本初上陸"などのレアチョコレートが、今年も多彩に登場します。







１.ヘーゼルナッツガナッシュ ローチョコ　1箱（2個入）　4,320円

ヘーゼルナッツ ガナッシュサンド　1箱（12個入）　5,292円

１.オーストラリア＜マヌーコ＞


ヘーゼルナッツガナッシュ ローチョコ　1箱（2個入）　4,320円


２.ポーランド＜イガ サジェンスカ＞


ヘーゼルナッツ ガナッシュサンド　1箱（12個入）　5,292円




タワー館2階 イベントスペース　では

■【初登場】クラブハリエ

※1月28日（水）～2月14日（土）タワー館2階イベントスペースにて展開


滋賀県生まれの洋菓子ブランド「クラブハリエ」が「バレンタインショコラコレクション」初登場。バームクーヘンのおいしさを活かした、いろいろな食感が楽しいパウンドケーキや、丁寧に焼き上げた個性あふれる９種のクッキーが詰まったクッキー缶を近鉄本店限定で特別にご用意します。




【近鉄本店限定】


バームショコラパウンドキャラメル　1個（高さ約8cm）　2,160円



自家製バームミルクを練り込んだショコラパウンドで、ごろっとバームクーヘンを包んで焼き上げた新商品。キャラメルが甘く香るチョコレートやサクサクに焼き上げたバームクーヘン、ほんのり塩を効かせたなめらかなキャラメルソースを合わせることで生まれる深いコク。いろいろな食感や味わいが重なり合う、バレンタインだけのおいしさをお楽しみいただけます。






【近鉄本店限定】


バレンタイン クッキー BOX　1缶【各日数量限定】　3,456円



丁寧に焼き上げた個性あふれる９種のクッキー。缶を開ける瞬間から広がる"楽しさ"も一緒に詰め込みました。口いっぱいに広がる優しい甘さと香りが、幸せなひとときをお届けします。






ウイング館2階 イベントスペース　では

■不二家がお届けする、バレンタインイベント「Peko Poko Chocolate Labo」

　昨年、ご好評をいただいた不二家のバレンタインイベントを今年も開催します。今年は「Peko Poko Chocolate Labo」と題して、ペコちゃん・ポコちゃんのチョコレート研究所をイメージした会場で、チョコレート商品の展示や参加型企画、バレンタインイベント関連のグッズ販売などを行います。


　また、「ペコちゃん×サンリオキャラクターズコラボ POPUP ブース」も登場し、株式会社サンリオのキャラクターとコラボした、描き下ろし新デザインのペコちゃん×サンリオキャラクターズグッズ販売のほか、「Peko Poko Chocolate Labo」限定のパネル展示やフォトスポットもご用意します。さらに、POPUPブースでは、ハローキティとペコちゃんによるグリーティングも実施します。






「Peko Poko Chocolate Labo」概要


会期：2026年１月28日（水）～２月17日（火）


時間：10：00～20：00　※２月５日（木）は19：00閉場。


会場：あべのハルカス近鉄本店　ウイング館２階 イベントスペース



●バレンタインイベント関連商品の販売


●「ペコちゃん×サンリオキャラクターズコラボPOPUP ブース」


●「Peko Poko Chocolate Labo コーナー」


●「不二家のお菓子詰め放題コーナー」


●ノベルティプレゼント　ほか


※諸般の事情により、予告なく営業時間、イベントを変更、中止させていただく場合がございます。




ニューレトロなデザインがかわいい本イベント先行販売のグッズが登場！

本イベント先行販売　ペコちゃんレトロモダンミニタオル


ペコちゃんとポコちゃんのニューレトロなデザインがかわいいミニタオルです。日常使いしやすいミニタオルは、ご自分用にはもちろんプレゼントにもおすすめです。



ペコちゃんレトロモダンミニタオル　全５種ランダム


660円　※お一人様５点まで






レトロイラストのチョコレート商品も登場



１.ペコポコチョコ缶

ペコポコチョコポーチギフト


ペコちゃんハートクッキーBOX

ペコちゃんジャンボポップチョコ


１.ペコポコチョコ缶　990円


２.ペコポコチョコポーチギフト　1,210円


３.ペコちゃんハートクッキーBOX　691円


４.ペコちゃんジャンボポップチョコ　各501円




◆ペコちゃん＆ハローキティ グリーティングイベントを実施

　サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」が遊びに来てくれます！ ここでしか見られないペコちゃんとのコラボレーションもぜひお楽しみに！




※画像はイメージです

■開催日時：2026年2月8日（日）


【1回目】12:00～ ／ 集合時間 11:45


【2回目】14:00～ ／ 集合時間 13:45


【3回目】16:00～ ／ 集合時間 15:45


　


※各回25組　計75組様限定


※1組2名様（未就学児除く）まで


※集合時間にお越しいただけない場合、グリーティングイベントのご参加は無効となりますので


ご注意ください。



●参加方法


　下記2点の条件を満たすことでご参加いただけます。


１.近鉄百貨店公式アプリ内にてお申込みいただき、抽選にてご当選。


＜2026年1月28日（水）10:00より開始＞


２.2026年1月28日（水）から2月8日（日）のグリーティングイベント当日の各回集合時間までに、「Peko Poko Chocolate Labo」会場内でサンリオキャラクターズコラボ商品を含む税込3,240円以上お買い上げのレシート（合算可）をお持ちであること。



●応募期間ならびに当選通知日


応募期間 ： 2026年1月28日（水）10:00から2月1日（日）23:59


当選通知日 ： 2026年2月4日（水）10:00



【注意事項】


※ご当選されたお客様は、ご自身で当選画面を提示できる端末と条件を満たすレシートをお持ちの上、ご当選参加時間の15分前までにあべのハルカス近鉄本店 ウイング館 2階 ウエルカムガレリアまでお越しください。


※混雑状況により、ご案内までにお待ちいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。


※ほかのお客様、スタッフが映り込む撮影はご遠慮ください。


※他者が映っている画像・動画のSNSなどへの投稿はお控えください。


※諸般の事情により、営業日、営業時間、予定するイベントは変更・中止となる場合がございます。それに伴い当選されたお客様でも、ご入場いただけない可能性がございます。


※特定の演出（ダンスやゲーム等）やご要望にはお応えできませんので、あらかじめご了承ください。





■ほかにも、タワー館２階で人気ブランドが登場


※1月28日（水）～2月14日（土）



＜プレスバターサンド＞ショコラバターサンド　4個入　1,836円

＜ピスタチオマニア＞ウィークエンド ピスタチオアソート　6個入　2,376円


＜バビ＞カカオアソート　4個入　2,160円

＜カイカ＞フロランショコラサンド　8個入　2,592円


＜しろいし洋菓子店＞しろいし洋菓子店のクッキー缶　1缶　3,200円









タワー館9階では

■ハイキュー!!×Cake.jp　※1月28日（水）～2月14日（土）

【ハイキュー!! 】バウムクーヘン　3個入　1,681円


バレーボールをイメージした球体のパッケージには、Cake.jpオリジナル描き起こしイラストの
キャラクターたちをプリント。







ウイング館8階では

■ロイズ　※1月17日（土）～2月14日（土）

生チョコレート[オーレ] 　20粒入　 1,215円


ミルクチョコレートに北海道の生クリームと風味付けの洋酒をブレンド。ミルクの優しい風味が楽しめるロイズの生チョコレート人気NO.1の味わいです。






HPはこちら :
https://www.d-kintetsu.co.jp/store/promo/2026valentine/?utm_source=flyer&utm_medium=QRcode&utm_campaign=valentine


「バレンタインショコラコレクション 2026」概要


期間：2026年1月17日（土）～2月14日（土）　※29日間


場所：あべのハルカス近鉄本店 ウイング館9階 催会場　ほか





※表示価格には消費税が含まれています。


※売り切れの際はご容赦ください。


※写真はイメージです。