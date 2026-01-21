特別養護老人ホーム「血圧測定の精度向上と業務効率化」を実現

社会福祉法人元気村グループ

社会福祉法人元気村グループ（本社：埼玉県さいたま市、代表：神成 裕介）が運営する高齢者福祉・障害福祉サービス事業所「翔裕園」。そのグループ内施設の一つである特別養護老人ホーム「かわぐち翔裕園」（埼玉県川口市）において、血圧測定手法の比較検証を行い、精度向上と業務効率化の両立を実現した。特に、体表計の活用により従来の測定フローを見直すことで、年間約10,800分の業務削減効果が見込まれることが明らかとなった。

かわぐち翔裕園における血圧測定と業務負担の背景

介護現場では、入浴前後・起床時・就寝前など、日常的に多数のご利用者の血圧測定を行っている。これらは看護職員だけでなく介護職員も担う業務であり、測定に時間を要することが現場の大きな負担となっていた。

特に現場では、手首式で測定 → 数値が悪いと上腕式 それでも異常値 → 最終的に看護師が再測定

という複数回測定の負担が常態化していた。

しかし、「手首より上腕が正しい」といった一般的な認識を、実際に検証したことはなかったため、今回の研究により、最も正確かつ効率的な方法を科学的に明らかにすることを目的とした。

研究の目的と実施内容

本研究では、「看護師による測定値に最も近い機器はどれか」を明らかにし、精度と業務負担軽減の両立を目指した。

比較対象として、以下の5種類の機器を選定した。

手首式血圧計・上腕式血圧計・スマートバンド・体表計・看護師による測定（基準値）

測定対象者・姿勢・時間帯を統一し、同一条件で5日間の連続検証を行った。

検証結果

5日間の比較検証の結果、以下の知見が得られた。

スマートバンドと手首式は誤差が大きく、精度の点で除外。上腕式・体表計・看護師測定（基準値）の3種で再検証したところ、体表計が最も看護師測定値に近い結果を示した。さらに、体表計は測定時間が約10秒と非常に短く、業務効率化の観点で大きな優位性が確認された。

測定フローの改善と業務効率化への効果

検証の結果を踏まえ、かわぐち翔裕園では測定フローを

従来：手首 → 上腕 → 看護師

↓

改善案：体表計 → 看護師 へと変更する案を提示した。

これにより、従来は血圧が安定しない際の測定に約1分45秒を要していたところ、体表計の活用により45秒まで短縮が可能となる。血圧異常者を1日30名と仮定すると、月900分の削減となり、年間では10,800分（＝180時間）の削減と試算され、デイサービスなど他部署への展開も含め、さらなる効率化が期待される。

体表計導入の効果と課題

体表計は、高い正確性・圧倒的な測定スピードという2点でバランスが良く、介護職員の業務負担軽減に大きく寄与することが確認された。一方で、照明環境により測定誤差が生じる可能性といった課題もあり、使用環境の整備が必要である。また、正確性を優先すべき場面では、従来通り看護師による測定が不可欠であり、場面に応じた使い分けが求められる。

今後の展望

今回の研究により、体表計が最も看護師測定値に近く、測定時間が短いことが明らかとなり、業務負担軽減に有効であることが確認された。今後は、明るさ・姿勢・測定環境といった血圧値に影響する要因をさらに分析し、より安定した測定体制の構築が課題となる。本研究は導入的な取り組みではあるものの、現場の“小さな疑問”を検証し、改善を積み重ねることで、より効率的で質の高い介護サービスの実現につながると期待される。

