【ノボテル奈良】バレンタイン＆ホワイトデー限定 大切な人と過ごす、甘く上質なステイ体験

ノボテル奈良（所在地：奈良県奈良市）は、2026年2月1日（日）～ 3月14日（土）の期間限定で、カップルやご夫婦、ご友人同士でのご利用に最適な「バレンタイン＆ホワイトデー宿泊プラン」を販売いたします。

本プランは、ホテルステイをより特別な時間に演出するための限定特典を揃えた宿泊オプションとしてご用意。記念日や大切な想いを伝えるひとときにふさわしい、上質で心温まる滞在をご提案します。

■ プランの特徴

ご滞在中は、バレンタイン&ホワイトデー限定のクラフトカクテルで乾杯。奈良県産ブランドいちごの古都華を使用した3種類のカクテルは、それぞれアルコール・ノンアルコールからお選びいただけるため、お好みに合わせてお楽しみいただけます。

左から: ストロベリーラヴァフロー／コトカポリタン／古都華ロワイヤル

さらに、お部屋には奈良を代表するパティスリー ガトー・ド・ボワ のショコラ「オランジェット」をご用意。ホテルからのギフトとして、お部屋にご用意いたします。

オランジェットガトー・ド・ボワの特製ショコラ

奈良・西大寺に本店を構える『GATEAU DES BOIS（ガトー・ド・ボワ）』は、オーナーシェフ林雅彦氏が手掛ける名店。

林シェフは、洋菓子の世界大会「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」において、日本人として初の優勝を果たした実力派パティシエです。

翌朝は、12時までのレイトチェックアウトで、時間に追われることなく、ゆったりとした朝をお過ごしいただけます。

スタンダードルームエグゼクティブルーム

■ プラン内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52177/table/745_1_b3544c823f081d2371cb57358cf8fd5a.jpg?v=202601210221 ]ご予約はこちら :https://www.novotelnara.com/

◆ノボテル奈良 施設概要

・名称：ノボテル奈良

・開業予定：2024年9月4日(水)

・ホテル運営：アコー

・所在地：奈良県奈良市大宮町7-1-45

・交通：新大宮駅から徒歩8分／奈良駅からバスで10分／車で6分

・客室数：264 室

・付帯施設：ロビー・ウェルカムエリア、ソーシャルラウンジ、レストラン、ウェルネスエリア、大浴場、ジム、2つの宴会場とミーティングルーム、エグゼクティブラウンジ、屋外テラス＆バー

・HP：https://www.novotelnara.com/

・建築面積：2,173.55平方メートル

・延べ面積：13,497.16平方メートル （4,082.89坪）

・構造：鉄筋地上9階

◆ノボテルブランドについて

ノボテル ホテルズ＆リゾーツは、お客様が「一時停止」して、本当に大切な時間を楽しむことができる、安らぎと活力を与える場所として設計されたデスティネーションホテルを提供しています。当ブランドのホテル、スイート、リゾートの幅広いラインナップは、ビジネスにもレジャーにもご利用いただけるよう、ナチュラルで直感的なデザインの広々としたモジュール式の客室、栄養価の高いメニューを取り揃えた年中無休のケータリング、専用のミーティングスペース、きめ細やかで積極的なスタッフ、小さなお子様連れのお客様向けのファミリーゾーン、多目的ロビー、アクセスしやすいフィットネスセンターなど、さまざまなサービスをご用意しています。ノボテルは、世界65カ国以上に570以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーグループの一員です。またノボテルは、様々な特典、サービスや体験へのアクセス

を提供するライフスタイル ロイヤルティ プログラムである 「ALL - Accor Live Limitless」 の参加ブランドでもあります。

◆アコーについて

アコーは、110カ国以上で5,500を超える施設、10,000の飲食施設、ウェルネス施設、またはフレキシブルなワークスペースでの体験を提供する世界有数のホスピタリティ・グループです。アコーは業界で最も多様なホスピタリティ・エコシステムの１つを有しており、高級ホテルからエコノミーまでの45 以上のホテルブランドとライフスタイルをENNISMORE社と共同で網羅しています。アコーは、ビジネス倫理と誠実さ、責任ある観光、持続可能な開発、コミュニティへの支援、多様性と包括性の観点から積極的な行動をとることに尽力しています。

1967 年に設立された アコーはフランスに本社を置き、ユーロネクスト パリ (ISIN コード: FR0000120404) および米国の OTC 市場 (Ticker: ACCYY) に上場しています。詳細については、www.group.accor.com にアクセスするか、X、Facebook、LinkedIn、Instagram、TikTokでフォローしてください 。

詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

＜本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞

ノボテル奈良 担当：佐久間 弘一

メール：Koichi.SAKUMA@accor.com TEL：0742-32-3020