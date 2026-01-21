近畿大学附属小学校（奈良県奈良市）は、令和8年（2026年）1月28日（水）、4年生113人を対象に、男女合同で月経を学ぶ体験型特別授業を実施します。女性用下着メーカーの株式会社タカギ（奈良県橿原市）の協力のもと、第二次性徴である月経についての正しい知識を学び、安心して成長を迎えられる環境をつくります。【本件のポイント】●女性用下着メーカー協力のもと、月経に関する体験型の特別授業を実施●月経について正しい知識を学び、安心して成長を迎えられる環境をつくる●男女合同で授業を実施し、月経への理解を通じて相互理解を促進【本件の内容】本校では、4年生の保健授業の一環として、株式会社タカギの協力のもと、第二次性徴である月経について学ぶ体験型特別授業を令和3年度（2021年度）から実施しています。第二次性徴の始まりには個人差がありますが、早い子どもでは小学校4年生頃に初潮を迎えるケースがあるため、児童が安心して成長を迎えられる環境をつくることが目的です。一昔前は、月経について否定的な感情や、話題にあげてはいけないネガティブなイメージがありました。しかし本授業では、大切な体の仕組みであることや、月経による不調や生理痛の重さには個人差があること、快適に過ごせる対処方法など、正しい知識を習得して月経への理解を深めます。また、生理用品の種類を知り実際に使い方を学ぶほか、ナプキンに水を垂らす吸水実験など、月経をより身近に感じられる体験も行います。なお、男女が合同で授業を受けることにより、月経は誰にとっても無関係な事象ではないことを理解し、正しい知識を身につけることで互いが生活しやすい環境をめざします。【開催概要】日時：令和8年（2026年）1月28日（水） 8：45～9：30／9：40～10：25／10：45～11：30／11：40～12：25場所：近畿大学附属小学校 （奈良県奈良市あやめ池北1-33-3、近鉄奈良線「菖蒲池駅」下車徒歩約1分）講師：株式会社タカギ 社員5人対象：4年生 113人【株式会社タカギ】昭和5年（1930年）5月、奈良県橿原市にて輸出メリヤス肌着の製造・販売会社として創業。以後月経支援教育「HAPPPY※ プロジェクト」をスタートし、奈良県内の小学校を中心に月経についての正しい知識と対処方法を紹介する活動を展開。サニタリーショーツメーカーのパイオニアとして、女性の体や生理と長く向き合ってきた経験から、生理への無理解・無関心をなくし、月経をネガティブな印象から女性にとって大切なものだというマインドへ変化させることをめざしている。※3つのPは、Peaceful、Precious、Periodを意味する所在地 ：奈良県橿原市曽我町800番地代表者 ：代表取締役 髙木麻衣、髙木鎮廣創業 ：昭和5年（1930年）5月事業内容 ：インナーウェアの企画、開発、生産、販売資本金 ：8,000万円ホームページ：https://takagi-innerwear.jp/【関連リンク】附属小学校https://www.fes-kinder.kindai.ac.jp/fes/