出前館、高い配達品質を体現する全国の配達員を対象に、5度目の「プチギフト」を配布

株式会社出前館は、運営するデリバリーサービス「出前館」において、日頃からサービスを支えてくださる配達員の方々へ感謝を伝える冬のプチギフトを本日配布いたしました。対象となるのは、期間内に一定の品質基準をクリアしている配達員の方々で、温かいドリンクやお食事などにご利用いただけるデジタルギフトを配布します。

出前館は、配達機能を持たない飲食店に代わり、当社が配達を担うシェアリングデリバリー(R)を全国で展開しており、加盟店の商品をお客さまへ責任をもってお届けするという出前館のサービスを、全国各地で多くの配達員の方々に支えていただいております。

冬は、寒さによる外出控えや長期休暇が重なることから出前館のオーダー数が増加する傾向にあります。そのような環境でも、お客さまへ安心・安全なデリバリー体験を提供していることを基準に、一定の条件を満たした配達員の方々へ感謝の気持ちを込め、配達の合間や終了後にホッとひと息ついていただけるよう、出前館がセレクトした約70種類の温かい飲み物や軽食などを取りそろえたデジタルギフト（提供：株式会社ギフティ）を、本日配布しました。本施策は2024年より継続しており、通算5回目となります。

出前館では、プチギフトのような施策をはじめ配達応援プログラムの提供などのコミュニケーションを実施しており、配達員の方々を対象に定期的に実施しているアンケート調査における“出前館での今後の配達意向”では、昨年1月時点の回答率80%を上回る85%以上が“今後も出前館での配達を継続したい・増やしたい”との回答をいただいております。ひきつづき、配達員の方々との関係性を深めながら、より良いサービスをお客さまへ提供できるよう尽力してまいります。

