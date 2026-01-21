アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、2026年2月19日(木)に、ヘルスケアウェビナーシリーズの第2弾として「睡眠投資で健康増進：ベストな自分を手に入れる～あなたは睡眠負債を抱えていませんか～」をテーマにしたオンラインセミナーを無料開催いたします。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_H6LpRwVGQmu-tmaHnhDZdQ#/registration

開催日時：2026年2月19日(木)14時00分～14時50分開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）世界の睡眠事情や「睡眠負債」の概念を通じて、睡眠不足が心身やパフォーマンスに与える影響を分かりやすく解説します。登壇者自身の体験を交え、「睡眠投資」という新しい考え方とその効果をご紹介。今日から実践できる手軽な睡眠の質向上法をお届けします。【コンテンツ内容】・会社紹介、自己紹介・世界の睡眠事情・睡眠の世界とは・睡眠負債の概念・睡眠負債がもたらす深刻な影響・私の睡眠管理事情と意識変化・睡眠投資の概念とその効果・今日から実践！ 手軽な睡眠質向上法東海電子株式会社 営業企画部 営業推進グループ 鎌野 洋子みなさまのご参加をお待ちしております。■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp ■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催していますhttps://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/