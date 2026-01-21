【高性能住宅の原点回帰】 安心・健康的な住環境を提供する住宅ブランド「Wohl-heim（ウォルハイム）」発表

株式会社タケイ

株式会社タケイ（所在地：岡山県岡山市南区米倉123番地7）は、安心の住環境をかたちに、健康的な毎日を、あたりまえにしていく住宅の新ブランド「Wohl-heim（ウォルハイム）」を発表しました。高性能住宅の原点に立ち返り、長期的な視点で安心できる・健康的な住環境を提供していきます。

Wohl-heim（ウォルハイム）とは

Wohl-heim（ウォルハイム）は、ドイツ語の「wohl（幸福・健康）」「heim（住宅）」を組み合わせた造語です。“幸福で健康的な住まいを提供する住宅”という想いを込めています。手の届く価格で建てられる理想的な住まいを提供するKomfort（コンフォート）と、最高ランクの断熱性能と自然素材をふんだんに使ったワンランク上の住まいを提供するMeister（マイスター）の2ラインを展開していきます。

● Komfort（コンフォート）

・高性能でありながらも、手の届く価格

・岡山の気候に最適化した断熱・気密仕様

・光熱費を抑えながら、夏も冬も快適

● Meister（マイスター）

・国内最高ランクの断熱性能

・自然素材をふんだんに使用

・ワンランク上の居心地とデザイン性

Wohl-heim（ウォルハイム）が提供していく価値

Wohl-heim（ウォルハイム）は、下記の価値を提供していくことで、居住者のwell-being（心身の幸福）を向上させます。

１．健康：温度差の少ない空間でヒートショックリスクを軽減

２．快適性：夏の暑さ・冬の寒さを感じにくい室内環境 、自然素材の質感、清浄な空気

３．安心感：シロアリに食べられない・腐らない耐久性の高い構造体

４．経済性：高断熱・高気密により冷暖房効率が向上

ブランドロゴについて

家をモチーフに、「住環境をかたちに」するという理念を、自然との調和、機能性の融合という観点からシンボライズしました。全体を取り囲む楕円は「自然との調和」、「安心感」を象徴すると同時に、一年の四季の移り変わりを示す「時の円環」を象徴しています。この楕円の内側には、斜め上から見た家のシルエットが表されており、平面的でありながらも、奥行きを感じる視覚的なユニークさを有しています。円形の中に、抽象的な空間を持った構成は、「家」が外部の世界（自然環境）と完全に切り離されるのではなく、「四季の移り変わりとともに深く連動し調和する」というパッシブデザインの理念を表しています。

担当者コメント

タケイはこれまで、高性能住宅の先駆者として岡山の住環境に向き合ってきました。今回の新ブランドは、高性能住宅のトップランナーとしての原点に立ち返り、安心・快適でより長く住める住環境を提供したいという想いから始まっています。物価高や光熱費の高騰、健康志向の高まりなど、生活者の価値観が変化している中で、岡山の暮らしに本当に必要な住環境を提供していきたいと考えています。

株式会社タケイについて

【会社概要】

株式会社タケイは、1984年の創業以来、岡山県を中心に総合建設業として事業展開を行っています。安心の住環境をかたちに、健康的な毎日をあたりまえにしていく住宅ブランド「Wohl-heim（ウォルハイム）」を提供しています。

社名：株式会社タケイ

本社所在地：岡山県岡山市南区米倉123番地7

代表取締役：佐藤 公泰

事業内容： 総合建築業

設立： 1984年

HP：https://www.k-takei.co.jp/