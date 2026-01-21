2月7日・8日のモンキーパークはサンリオイベント尽くしの2日間＜愛知＞

株式会社名鉄インプレス

日本モンキーパーク(愛知県犬山市、所長：中井 祐輔)では、現在開催中の「SANRIOCHARACTERSKAWAIITOWN」（サンリオキャラクターズカワイイタウン）が2月8日（日）で最終日を迎えます。最終週末となる2月7日（土）・8日（日）は「サンリオカフェワゴン」の出店や「ハローキティ＆ダニエルのバレンタインミニステージ」と”かわいい”が詰まったサンリオ尽くしの特別な2日間となっております。

詳細は下記の通りです。

■サンリオカフェワゴン「サンリオクレープ号」

サンリオキャラクターをモチーフとしたクレープやドーナツなど、見た目もかわいいメニューを販売します。カフェワゴン限定のオリジナルグッズも販売します。

【日程】2026年2月7日（土）・8日（日）

【時間】10:00～16:00 （オーダーストップ15:30）

【場所】オープンステージ入口

カフェワゴン限定グッズ

■ハローキティ＆ダニエルバレンタインミニステージ

ハローキティとディアダニエルが登場し、バレンタイン限定のミニステージを開催します。

さらに12:30からは撮影会を実施します。

【開催日】2026年2月8日（日）

【時 間】１.11:00～ ２.14:00～ 各回約20分程度

【場 所】オープンステージ

【参加料】無料 ※入園料別途必要

撮影会について

事前に撮影会整理券を先着50組限定で配布いたします。ご参加にはサンリオ催事館入館券（2才以上500円が必要です。

【配布時間】開園時間～

【配布場所】日本モンキーパーク内 オープンステージ入口付近

※衣装は変更となる場合がございます。

※予告なくイベント内容が変更もしくは中止となる場合がございます。

■SANRIOCHARACTERSKAWAIITOWN

中部地区初登場となるコンテンツを集めた「SANRIOCHARACTERSKAWAIITOWN」を開催しています。サンリオキャラクターの世界観に没入体験や土日祝日限定でキャラクターとふれあえるグリーティングができる本イベントは2月8日（日）までの開催です。

