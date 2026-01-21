【あべのハルカス近鉄本店】「バレンタインショコラコレクション2026」できたての感動を店内で。喫茶・レストランに「バレンタイン限定メニュー」が続々登場

株式会社近鉄百貨店

あべのハルカス近鉄本店では、開催中の「バレンタインショコラコレクション2026」において、店内の喫茶・レストランで期間限定のチョコレートメニューを展開しています。お買い物中の休憩だけでなく、バレンタインの特別なひとときを演出する、見た目にも華やかなスイーツの数々をご提案します。

場所 ： あべのハルカス近鉄本店 各階喫茶・レストラン

（大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43）

特設サイト： https://www.d-kintetsu.co.jp/store/promo/2026valentine/popup/(https://www.d-kintetsu.co.jp/store/promo/2026valentine/popup/)



■ 喫茶・レストランでの展開例

※下記は展開メニューの一例です。

1. KAFFE OTTE(カフェ オッテ)（ウィング館２階）

【期間】 1月14日（水）～2月28日（土）

食感や風味の異なる3つのチョコを使ったフレンチトーストや、チョコとチェリーの相性抜群のパフェなど、期間限定のチョコレートメニューが登場します。

※画像はイメージです。

デニッシュフレンチトースト（濃厚トリプルチョコ）１人前 1,430円

食感や風味の異なる3種類のチョコを使用し、贅沢に仕上げたフレンチトーストです 。

※画像はイメージです。

デンマークスタイルパフェ（チェリーチョコ）1人前 1,320円

チョコとチェリーの相性抜群な組み合わせたパフェをお楽しみいただけます。

※画像はイメージです。

ホットジンジャーココア 1人前 770円

ホットココアにジンジャーを効かせたスパイシーなドリンク。隠し味として、香辛料のカルダモンが効いています。小麦粉とライ麦粉を使用したパンである「ミッシュブロート」のクルトンが食感のアクセントに。寒い日に飲みたくなるおすすめのホットドリンクです。

※画像はイメージです。

ホットベリーココア 1人前 770円

ホットココアに酸味の効いたラズベリーを合わせた、見た目もキュートなホットドリンク。ココアに加えた、ラズベリー果実由来のつぶつぶ感がクセになります。「居心地の良い空間や時間」という意味である゛Hygge（ヒュッゲ）”なシーンには欠かせないデニッシュにも合わせたくなるドリンクです。

2. 神農生活（タワー館10階）

【期間】 2月28日（土）まで

豆花(トウファ)とチョコレートを合わせたバレンタイン特別メニューが登場します。

※画像はイメージです。

トロピカルフルーツのチョコパフェ 1人前 1,350円

チョコアイス＆ムースをベースに、マンゴーとバナナをふんだんに盛り付けました。伝統的な豆花をチョコ仕立てにしたユニークな層や、パッションフルーツの酸味が光る、こだわりが詰まったご褒美パフェです。

メニュー詳細

チョコアイス/バナナ/マンゴー/チョコムース/チョコミルフィーユ/ホイップクリーム/チョコ豆花(トウファ)/パッションソース

※画像はイメージです。

チョコ豆花（トウファ）１人前 990円

台湾の伝統的スイーツ「豆花(トウファ)」にチョコレートを合わせた、この時期だけの特別メニューです。

メニュー詳細

生クリーム/ミックスベリー/チョコ豆花(トウファ)

3. フルーツ＆スイーツカフェ「フルフルール」（タワー館12階 あべのハルカスダイニング）

【期間】 1月15日（木）～2月14日（土）

苺と濃厚なチョコレートを組み合わせたバレンタイン限定のパフェが登場します。



※画像はイメージです。

バレンタインパフェ １人前 2,000円

苺と濃厚なチョコレートを組み合わせた贅沢なパフェです。別添えのラズベリーソースを加えることで、より一層奥行きのある味わいへの変化をお楽しみいただけます。

※表示価格には消費税が含まれています。