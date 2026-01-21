【あべのハルカス近鉄本店】「バレンタインショコラコレクション2026」できたての感動を店内で。喫茶・レストランに「バレンタイン限定メニュー」が続々登場
あべのハルカス近鉄本店では、開催中の「バレンタインショコラコレクション2026」において、店内の喫茶・レストランで期間限定のチョコレートメニューを展開しています。お買い物中の休憩だけでなく、バレンタインの特別なひとときを演出する、見た目にも華やかなスイーツの数々をご提案します。
場所 ： あべのハルカス近鉄本店 各階喫茶・レストラン
（大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43）
特設サイト： https://www.d-kintetsu.co.jp/store/promo/2026valentine/popup/
■ 喫茶・レストランでの展開例
※下記は展開メニューの一例です。
1. KAFFE OTTE(カフェ オッテ)（ウィング館２階）
【期間】 1月14日（水）～2月28日（土）
食感や風味の異なる3つのチョコを使ったフレンチトーストや、チョコとチェリーの相性抜群のパフェなど、期間限定のチョコレートメニューが登場します。
デニッシュフレンチトースト（濃厚トリプルチョコ）１人前 1,430円
食感や風味の異なる3種類のチョコを使用し、贅沢に仕上げたフレンチトーストです 。
デンマークスタイルパフェ（チェリーチョコ）1人前 1,320円
チョコとチェリーの相性抜群な組み合わせたパフェをお楽しみいただけます。
ホットジンジャーココア 1人前 770円
ホットココアにジンジャーを効かせたスパイシーなドリンク。隠し味として、香辛料のカルダモンが効いています。小麦粉とライ麦粉を使用したパンである「ミッシュブロート」のクルトンが食感のアクセントに。寒い日に飲みたくなるおすすめのホットドリンクです。
ホットベリーココア 1人前 770円
ホットココアに酸味の効いたラズベリーを合わせた、見た目もキュートなホットドリンク。ココアに加えた、ラズベリー果実由来のつぶつぶ感がクセになります。「居心地の良い空間や時間」という意味である゛Hygge（ヒュッゲ）”なシーンには欠かせないデニッシュにも合わせたくなるドリンクです。
2. 神農生活（タワー館10階）
【期間】 2月28日（土）まで
豆花(トウファ)とチョコレートを合わせたバレンタイン特別メニューが登場します。
トロピカルフルーツのチョコパフェ 1人前 1,350円
チョコアイス＆ムースをベースに、マンゴーとバナナをふんだんに盛り付けました。伝統的な豆花をチョコ仕立てにしたユニークな層や、パッションフルーツの酸味が光る、こだわりが詰まったご褒美パフェです。
メニュー詳細
チョコアイス/バナナ/マンゴー/チョコムース/チョコミルフィーユ/ホイップクリーム/チョコ豆花(トウファ)/パッションソース
チョコ豆花（トウファ）１人前 990円
台湾の伝統的スイーツ「豆花(トウファ)」にチョコレートを合わせた、この時期だけの特別メニューです。
メニュー詳細
生クリーム/ミックスベリー/チョコ豆花(トウファ)
3. フルーツ＆スイーツカフェ「フルフルール」（タワー館12階 あべのハルカスダイニング）
【期間】 1月15日（木）～2月14日（土）
苺と濃厚なチョコレートを組み合わせたバレンタイン限定のパフェが登場します。
バレンタインパフェ １人前 2,000円
苺と濃厚なチョコレートを組み合わせた贅沢なパフェです。別添えのラズベリーソースを加えることで、より一層奥行きのある味わいへの変化をお楽しみいただけます。
※表示価格には消費税が含まれています。