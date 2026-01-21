【展示作品募集】ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋アートコンテスト開催

株式会社IDEABLE WORKS

株式会社IDEABLE WORKS（京都府京都市、代表取締役：寺本大修）は、「創造と好奇心のエネルギーを循環させるインフラをつくる」ことをミッションに、リアルとデジタルを融合したデジタルギャラリープラットフォーム「HACKK TAG（ハックタグ）」を提供しています。

この度、ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋（名古屋市中村区、総支配人：今川秀史）と連携し、デジタルアートのポップアップギャラリーを設置いたします。設置にあたり展示作品を募集するアートコンテストを実施します。応募テーマは「CONNECT」、一般の部と大学生以下の部からそれぞれ公募しポップアップギャラリーに配信展示を行います。

一般の部展示作品の中から「ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋総支配人賞」、一般の部・大学生以の部から「ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋賞」を各１名選出いたします。

１．企画概要について

■名称：ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋アートコンテスト

■対象者：愛知・岐阜・静岡・三重にお住まいの方

プロ、アマ不問で、アート制作活動をされている方

■部門：一般の部、大学生以下の部

※大学生以下の部については、選考にあたり学生証等を確認する場合があります。

■募集テーマ：「CONNECT」（アナログ、デジタルは問いません）

■展示数：一般の部10～15作品、大学生以下の部3作品（予定）

■募集期間：2026年1月21日（水）～2月23日（月）

■結果通知：2026年2月27日（金）までに応募時のメールアドレスへ通知

※受賞作品は別途通知いたします。

■費用：22,000円（※大学生以下の部は無料）

※エントリーは無料、展示が確定した際に事務費用としてお支払いいただきます。

■展示期間：2026年3月20日（木）～5月18日（月）

■詳細URL：

【一般の部】https://hackktag.com/event/1767836013098x744210231443587100

【大学生以下の部】https://hackktag.com/event/1766109474221x675317401198788600

２．受賞について

一般の部展示作品の中から「ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋総支配人賞」、一般の部・大学生以の部から「ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋賞」を各１名選出し、副賞として ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋 宿泊招待券（1泊分）を進呈いたします。

※利用条件の詳細は、当選者の方へ別途ご案内いたします

３．展示スペースについて

■名称：ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋ポップアップギャラリー

■場所：ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋２Fフロントロビー（愛知県名古屋市中村区名駅3-23-13）

■観覧：自由（ご宿泊者以外も可）

■仕様：アート専用のデジタル額縁を活用し、デジタル化した複数作品をプレイリストとして配信展示します。

■参考URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/canvas/nagoya/

2Fフロント前スペース

４．HACKK TAG（ハックタグ）について

■HACKK TAG：https://hackktag.com/

プロからアマチュアに至るすべてのアーティストの表現機会を最大化させるリアルとデジタルを融合したすべてのアーティストのための、アート専用デジタル額縁を活用した壁面ギャラリープラットフォームです。

■PUBLIC GALLERY：https://ideableworks.com/PUBLIC_GALLERY

商業施設やホテル、駅等、常に人が行き交う施設の活用が難しい壁などの有休資産に低コストでデジタルギャラリーを導入し、アートコンテストの企画実施・作品配信を行うサービスです。施設のニーズに応じてデジタルギャラリーを起点とした賑わい創出や地域に所縁のあるアーティストや子供などを巻き込んだ企画なども合わせてご提案します。

■INTERIOR GALLERY：https://ideableworks.com/INTERIOR_GALLERY

店舗や福祉施設・医療施設等の施設内にデジタル額縁を設置し、高精彩アート作品プレイリストを定期的に配信するサブスクサービスです。施設のコンセプトやニーズに応じて、デジタル額縁のサイズや設置・運用方法をご提案します。

５．株式会社IDEABLE WORKSについて

会社名：株式会社IDEABLE WORKS（アイデアブルワークス）

代表者：寺本大修（テラモトダイスケ）

本社所在地：京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2 京都芸術センター北館3階

設立年月日：2020年7月1日

事業内容：「HACKK TAG（ハックタグ）」事業及びアートエデュケーション事業

【本件に関するお問合せ先】

株式会社IDEABLE WORKS 担当：島岡、平野

HP：https://ideableworks.com/

E-mail：info@ideableworks.com

Instagram：@hackk_tag