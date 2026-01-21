santec AOC 、1kW高出力対応「空間光変調器」が2025年 Laser Focus World Innovators Awards銀賞を受賞、レーザー加工の“静かな革命”を産業界へ

santec AOC株式会社

santec AOC 株式会社（本社：愛知県小牧市）は、自社開発の高出力レーザー向け空間光変調器（Spatial Light Modulator、1 kW対応）が光学・フォトニクス分野で権威ある「2025 Laser Focus World Innovators Awards」において銀賞を受賞したことをお知らせします。表彰式は、Photonics West 2026の開催に合わせ、2026年1月19日に米国サンフランシスコのW San Franciscoにて行われました。

空間光変調器とは？

空間光変調器は、光の振幅、位相、または偏光の空間的な分布を、電気的に制御する光学デバイスです。ホログラフィ、AR表示、レーザービームの形成、光通信、量子コンピューティングなど、最先端のアプリケーションにおいて幅広く利用されており、現代の光学システムを支える重要な要素技術です。

レーザー加工の“静かな革命”を産業界へ

空間光変調器が光をどのように制御するか -1空間光変調器が光をどのように制御するか -2

金属加工分野において空間光変調器の活用が進めば、加工精度の向上、高速加工やビームシェーピングによる効率化、多点・多領域への同時照射、さらに材料への熱影響の最小化などが期待されます。

一方で、従来の空間光変調器は、kWクラスの高出力レーザーに耐えることが難しく、産業用途への展開には大きな制約がありました。santec AOC 株式会社は、この課題に対し、1kWレーザーに対応可能な高耐光性空間光変調器の開発に成功。リアルタイムでのビームプロファイル制御を可能とし、製造現場における生産性および加工品質の大幅な向上に貢献する技術として注目を集めています。

レーザー加工用途金属3Dプリンティング用途

1 kW耐光 空間光変調器の詳細を見る :https://aoc.santec.com/jp/products/slm/slm-310/

Laser Focus World Innovators Awardsについて

Laser Focus World Innovators Awardsは、光学・フォトニクス分野で革新的な技術を生み出した企業や開発者を表彰する、業界内で高い信頼を誇るアワードです。今回の受賞は、世界中のエンジニアコミュニティによる投票と専門審査員の評価に基づくものです。

審査員・受賞者コメント

授賞式の様子高出力レーザー向け空間光変調器(1kW耐光) SLM-310

Laser Focus World 編集長 サリー・ジョンソンさん コメント

「Laser Focus World Innovators Awardsを代表して、santec AOC 株式会社の受賞を心よりお祝い申し上げます。本プログラムは、業界に大きな影響を与える最も革新的な製品やプロジェクト、技術、取り組みを紹介し、その成果を称えるものです。今回の受賞は、santec AOC 株式会社の技術力と創意工夫が高く評価された証です。」

santec AOC 株式会社高出力レーザー向け空間光変調器 開発責任者 竹ヶ原 正晃 コメント

「このたび、1kWの耐光性をもつ空間光変調器「SLM-310(https://aoc.santec.com/jp/products/slm/slm-310/)」の開発に対してこのような栄誉ある賞をいただき、大変光栄に思います。本製品の開発により、レーザー加工分野やアディティブ・マニュファクチャリング（Additive Manufacturing）分野など、産業用途への適用可能性を大きく広げることができたと考えています。支えてくださったチーム、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。これからも技術革新を通じて、他の波長への適用や、より高い耐光性をもつ空間光変調器の開発に取り組んでいきたいと思います。」

1 kW耐光 空間光変調器の詳細を見る :https://aoc.santec.com/jp/products/slm/slm-310/

【santec AOC株式会社について】

santec AOC株式会社は、高度な光学技術を提供するリーディングカンパニーであるsantec Holding株式会社の子会社です。Santec Holding株式会社(東京証券取引所スタンダード市場6777)は1979年に設立されました。日本、北米、英国、中国に子会社を持ち、大手通信会社、光サブシステムメーカー、大手研究機関などグローバルな顧客基盤にサービスを提供しています。

santecの製品には、通信、ライフサイエンス、センシング、産業分野での応用に向けた光学部品、波長可変光源、光学テスト＆測定システム、OCT システムなどがあり、全世界で約350名の従業員を有しています。

santec AOC株式会社 Webサイト：https://aoc.santec.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

santec AOC株式会社

〒485-0802 愛知県小牧市大草年上坂5823

電話番号：0568-79-3535（代表）

空間光変調器に関するお問い合わせ(https://aoc.santec.com/jp/contact-us/slm/)