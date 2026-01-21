シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 「いちご×チョコレート スイーツ&ベーカリー」

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル（浦安市舞浜）のカフェ「トスティーナ」では、1月から3月にかけて開催する“いちご”をテーマにした季節限定フェアの第二弾として、「いちご×チョコレート スイーツ&ベーカリー」を、2026年2月1日（日）～2月28日（土）の期間限定で開催いたします。本フェアでは、バレンタインシーズンにぴったりな、甘酸っぱいいちごと濃厚なチョコレートを組み合わせたスイーツやベーカリー、アフタヌーンティーなど多彩な商品をご用意しました。この時期ならではの特別なラインナップをご堪能ください。

【いちご×チョコレート スイーツ&ベーカリー】

・期間：2026年2月1日（日）～2月28日（土）

・店舗：カフェ「トスティーナ」（ホテル2F）10:00～23:00

・お客様の問合せ：047-355-5555（代）カフェ「トスティーナ」

※フライデースイーツブッフェは「ガレリアカフェ」（ホテル1F）での開催となります。

※仕入れ状況等により、内容が変更となる場合がございます。

◆マンスリースイーツ

・フレーズショコラ 950円

ほろ苦さといちごの酸味がやさしく広がる、軽やかなショコラケーキです。ミルクチョコレートとヘーゼルナッツのブラウニーに、チョコレートやいちごのムースを重ねました。飾ったカカオ型ボンボンショコラとともに、甘く濃厚な世界をお楽しみください。

・アムール・ルージュ 950円

可愛らしいハート型が目を引く、バレンタインシーズンにぴったりのスイーツです。なめらかなチョコレートムースに、上品なフランボワーズの風味が広がります。トップにあしらったいちご、ブルーベリー、フランボワーズが、全体を華やかに彩ります。

・いちごとミルクチョコレートムース 950円

真っ赤ないちごムースを添えた、やさしい甘さのミルクチョコレートムースです。中央にはいちごのムースとコンフィチュールを、土台のチョコレートフィナンシェにはいちごとミントのガナッシュを詰めました。甘みの中に広がる清涼感が爽やかな一品です。

◆マンスリーベーカリー

・いちごとチョコレートのクリームキューブ 500円（写真上）

キューブ型が印象的なココアブリオッシュ生地のクリームパンです。中にはいちごクリームとチョコレートシャンティをたっぷりと絞り、トップにはいちごを飾りました。フォルムの美しさと味わいを、同時にお楽しみいただけます。

・いちごのガナッシュブレッド 500円（写真下）

贅沢にトッピングされたいちごが目を引く、いちごとチョコレート風味のパンです。中にはいちごのガナッシュとシャンティを重ねました。ひと口ごとに広がる甘い香りと味わいを存分にご堪能ください。

◆シェラトンスイーツボックス

バレンタインシーズンにぴったりの、いちごとチョコレートの魅力をぎゅっと詰め込んだ、ミニスイーツ6種入りのスイーツボックスです。

・料金：3,400円

・店舗：カフェ「トスティーナ」（ホテル2F）

※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制。

※お引き取り時間は12:00～21:00となります。

◆アフタヌーンティー ※1日10セット限定

いちごとチョコレートが織りなす甘酸っぱいハーモニーを味わう、贅沢なアフタヌーンティーをご用意しました。

・店舗：カフェ「トスティーナ」（ホテル2F）

・時間：12:00～18:00

・料金：3,900円 / 1ドリンク付き（季節のドリンク）

※お席のご指定は承っておりません。

※滞在時間に制限はございません。

・予約（シェラトンスイーツボックス／アフタヌーンティー共通）：

https://www.tablecheck.com/ja/shops/sheratontokyobay-toastina/reserve

◆フライデースイーツブッフェ

金曜日限定の「フライデースイーツブッフェ」でも、いちご×チョコレートをテーマにしたスイーツが登場します。バレンタインシーズンにふさわしい華やかなラインナップで、優雅なひとときをお楽しみください。

・期間：2026年2月6日（金）～2月27日（金）の毎週金曜日

・店舗：カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」（ホテル1F）

・時間：1部 12:00～13:40 2部 14:15～15:55 ※入れ替え制

・料金：大人 4,500円 4～12歳 2,250円 ※ドリンク付き

・予約：https://galleriacafe.sheratontokyobay.com/

もしくは電話047-355-5555（代）カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」

※オンラインでの事前決済で5%オフとなります。

※開催日当日は混雑が予想されますので、事前のご予約をお勧めいたします。