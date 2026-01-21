【琵琶湖ホテル】心ときめく季節に、大切な人へ想いを伝えるValentine′s Day & White Day Sweets
琵琶湖ホテル（所在地：滋賀県大津市浜町、総支配人：前田義和）では、滋賀県で生まれた＜オウミ木イチゴ＞を使ったバレンタインスイーツと、滋賀県の山田牧場の生クリームを使用したホワイトデースイーツの2種を、2026年2月6日（金）から3月15日（日）の期間限定で販売いたします
（左）Coeur Secret（クール・スクレ）（右）Passion d’Omi（パシオン・ドミ）
大切な人に想いを伝えるバレンタインや、その想いに対してお返しをするホワイトデー。それぞれをイメージしたスイーツを、滋賀県産の食材を使って見た目にも愛らしいハートに仕上げました。期間限定のスイーツをぜひこの機会にお楽しみください。
『Passion d’Omi（パシオン・ドミ）』
情熱をイメージした『Passion d’Omi』は、ルビーのような輝く赤色と甘酸っぱい風味が特徴の木イチゴである滋賀県生まれの＜オウミ木イチゴ＞を使ったスイーツ。ルビーチョコレートと合わせたムースの中に、ミルクチョコレートと柚子のコンフィチュールを重ねました。真っ赤なグラサージュの下には米粉のクランブルを添えています。
『Coeur Secret（クール・スクレ）』
『Coeur Secret』は、純白の中に秘めた恋心をイメージしたスイーツ。滋賀県・山田牧場の生クリームを使用した濃厚なバニラムースに、松の実のプラリネとピスタチオの香り、フィンガーライムのさわやかな酸味がアクセントです。
『Passion d’Omi』・『Coeur Secret』 販売概要
■店舗：「カフェ ベルラーゴ」（琵琶湖ホテル２階）
■販売期間：2026年2月6日（金）～3月15日（日）
■販売時間：11：00～21：30
■料金：イートイン 各1,020円（消費税・サービス料15%込）
ケーキセット 各1,700円（消費税・サービス料15%込）
テイクアウト 各 900円（消費税込）
詳細を見る :
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/restaurant/menu/2026_valentine-white-day-special/
スイーツとともにお楽しみいただける期間限定ドリンク
Wチョコレートハートラテ 950円（消費税・サービス料15%込）
チョコレートとホワイトチョコレートを使用したホットドリンク。ストロベリー風味に仕上げたフォームミルクの上にピンクのハートを浮かべた、この季節だけのスイートドリンクです。
※店舗、販売期間は上記同様、販売時間は10：00～21：30
※リリースに掲載している写真はすべてイメージです。
※食材の入荷等の都合により、一部メニューが変更となる場合がございます。
琵琶湖ホテル
【所在地】〒520-0041 滋賀県大津市浜町2-40
【アクセス】京阪びわ湖浜大津駅より徒歩約5分
JR大津駅よりシャトルバスで約5分
【階数】地上1階～地上12階（客室4階～12階/175室）
【公式HP】 https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/