天王寺ミオ 今春３０店舗が新たにオープン

ＪＲ西日本ＳＣ開発株式会社(本社：大阪市北区梅田)が運営する大型ショッピングセンター「天王寺ミオ」では、２０２６年２月から５月にかけて新たな１８ショップとリニューアルで生まれ変わる１２ショップの合計３０ショップがオープンいたします。

本館１Ｆには博多で行列必至のミニクロワッサン専門店「ミニヨン」、本館１０Ｆには麻辣湯ブームの火付け役である「七宝麻辣湯」など、話題のグルメがエリア初出店します。さらに４月中旬には本館１Ｆに人気ファッションブランド「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」、プラザ館２Fには「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」の２店舗がオープンし、ファッションもグルメも一層充実したフロアへと生まれ変わります。

◇NEW SHOPのご紹介

ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ 〔４月中旬 NEW OPEN 〕

★天王寺・阿倍野エリア初

【フロア】 本館 １F

【カテゴリ】レディス・メンズファッション

■ユナイテッドアローズが手がけるレディス・メンズセレクトショップ

質にこだわり清潔感と品位に裏付けられた「美しさ」。年齢にとらわれず自由な発想や知的好奇心から得る「若々しさ」。時代 ⁄ 次代の本質的な「美しさ」と「若々しさ」を纏うこと、そして、その生活を豊かにすることを目的とした、エモーショナルな感覚で品ぞろえされたセレクトショップです。

ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング 〔4月中旬 NEW OPEN〕

【フロア】 プラザ館 2F

【カテゴリ】メンズ・レディスファッション

■ Be happy～ココロにいいオシャレな毎日～

訪れるたびに新しい発見があって、心が豊かになる「モノ」「コト」を提案するブランドです。

自分らしく心地よい毎日を過ごしたいと願う男女に向けて、ほどよいトレンド感のあるメンズ・ウィメンズのビジネスウエア、カジュアルウエアを展開しています。

ミニヨン 〔 3/6(金) NEW OPEN 〕

★天王寺・阿倍野エリア初

【フロア】 本館 １F

【カテゴリ】ミニクロワッサン専門店

■博多で約30年、行列の絶えないミニクロワッサン専門店

創業以来こだわりの“手折り製法”が生む、「外はサクッ、中はモチッ！」な食感と、焼きたての匂いをぜひお楽しみください。食べやすい一口サイズで 1個から購入OK！お得なセットも多数ご用意しています！

七宝麻辣湯 〔 ３月中旬以降 NEW OPEN 〕

★天王寺・阿倍野エリア初

【フロア】 本館 １０F

【カテゴリ】麻辣湯

■コンセプトは「美味しく食事しながら身体を内側から元気にする美容健康・医食同源」

野菜などのトッピングや辛さを自由に選べるスパイシーな薬膳スープ春雨を提供。スープは毎日店舗で炊き上げ、30種類以上の薬膳素材を加え、辛さと旨味と華やかな香りが特徴です。

スナイデル ホーム

〔 3月中旬 NEW OPEN 〕★天王寺・阿倍野エリア初

【フロア】 本館 ２F

【カテゴリ】ルームウェア

■着るほどに、きれいになる。"BEAUTY HOME DRESS"

“BEAUTY HOME DRESS”をコンセプトに、おうちの中のファッション・ライフスタイルを提案しています。美しく見えるフォルムやデザインはもちろんのこと、生地には心地よさを追求したケア発想の加工を施しています。

シングスリー

〔 3/6(金) NEW OPEN 〕★天王寺・阿倍野エリア初

【フロア】 本館 ３F

【カテゴリ】アクセサリー・ネイルチップ

■「毎日の生活をより楽しく豊かに」

ギフトにもお勧めのアクセサリーや雑貨を中心に、個性あるモノ（things）を国内外より集めました。「はじめても、お気に入りも、ここで」をコンセプトに、オリジナリティあふれるネイルチップアイテムを展開します。豊富な種類のネイルチップを多数取り揃えておりますので、ぜひあなたのお気に入りの１点を見つけにいらしてください。

エンハーブ

〔 3/6(金) NEW OPEN 〕★天王寺・阿倍野エリア初

【フロア】 本館 ３Ｆ

【カテゴリ】ハーブティ

■“メディカルハーブ”にこだわったハーブ専門店

専門知識をもったスタッフが、お客様一人ひとりの声に耳を傾け、お客様の目的にあった最適なハーブティーをご提案いたします。

また、オーダーメイドでハーブを調合し、お客様だけのオリジナルブレンドをお作りすることも出来ます。取り扱うハーブは70種以上、アロマや関連商品など、豊富に取り揃えております。

フリーズマート

〔 3/6(金) NEW OPEN 〕

【フロア】 本館 ４Ｆ

【カテゴリ】レディスファッション

■Healthy、Relax、Kawaii、をキーワードに。

健康的でリラックス感のあるトレンドスタイルをカジュアルに提案。ファッションをポジティブに楽しみたい全ての女性に向けて。

リリアン カラット

〔 3/6(金) NEW OPEN 〕★天王寺・阿倍野エリア初

【フロア】 本館 ４Ｆ

【カテゴリ】レディスファッション

■大人可愛いフェミニンカジュアルを提案

フェミニンカジュアルなテイストをベースにトレンド感と個性を程よくMIXしたデイリースタイルを提案します。

グラニフ

〔 3/19(木) NEW OPEN 〕

【フロア】 本館 ６Ｆ

【カテゴリ】メンズ・レディスファッション・雑貨

■グラフィックで、「好き」をカタチに

グラフィックで彩られたTシャツや雑貨をはじめとした様々なグラフィックアイテムを展開。毎週リリースされる新作グラフィックアイテムを多数とりそろえてお待ちしております。

トップトイ

〔 2月下旬以降 NEW OPEN 〕

【フロア】 本館 ６Ｆ

【カテゴリ】キャラクター玩具

■中国発の大人気トイブランドTOP TOYが天王寺ミオに登場！

話題のキャラクターグッズやデザイナーズトイを豊富に取り揃え、大人から子供まで楽しめる人気急上昇トイストアです。

ディズニーなど世界的コンテンツからNommiといった独自の世界観を持つ新しいコンテンツの商品までを取り扱っています。

あなたの新しい「好き！」を一緒に見つけましょう！

ポップアップネクスト

〔 3/18(水) NEW OPEN 〕★天王寺・阿倍野エリア初

【フロア】 本館 ６Ｆ

【カテゴリ】キャラクター雑貨

■楽しく、ココロオドル空間を、作り出します。

期間限定で様々なコンテンツに入れ替わるキャラクターショップです。今後の予定は公式Xより都度発信いたします。ttps://twitter.com/POPUPNEXT1

HMV SPOT

〔 3/3(火) NEW OPEN 〕

【フロア】 本館 ８Ｆ

【カテゴリ】CD・DVD

■新たな音楽との出会いの“SPOT”を創出します。

新譜・話題盤に“SPOT”を当てた商品展開。

駅近の立地に加え、店舗予約、取り寄せがスマホ・PCから簡単にできる利便性に“SPOT”を当てたサービスの拡充。

施設内イベントスペースにて行うミニライブ、サイン会、トークショーなどのイベント開催を予定しており、お客さまにリアル店舗ならではの“体験”も提供します。

本わらび餅の江戸屋

〔 3/6(金) NEW OPEN 〕★天王寺・阿倍野エリア初

【フロア】 プラザ館 Ｂ1Ｆ

【カテゴリ】和菓子

■姫路名物、大人気の本わらび餅が天王寺に登場

兵庫県認定ブランドである、五つ星ひょうごにも選定された、トロトロで大人気の本わらび餅と季節のフルーツ大福の老舗和菓子店です。

エース バッグアンドラゲージ

〔 3/6(金) NEW OPEN 〕★天王寺・阿倍野エリア初

【フロア】プラザ館 ２Ｆ

【カテゴリ】トラベルバッグ

■1940年創業のバッグ＆ラゲージメーカー、エースの直売店

機能的なビジネスバッグ「ace.」

女性が本当にほしいものをつくるをコンセプトとして開発したバッグ＆ラゲージ「HaNT」など、自社ブランドを中心に多彩なブランドのバッグを取り扱っています。

ルピシア

〔 3/6(金) NEW OPEN 〕★天王寺・阿倍野エリア初

【フロア】プラザ館 ２Ｆ

【カテゴリ】紅茶・日本茶・烏龍茶・ハーブティー

■世界のお茶専門店

世界各国の産地から厳選した紅茶や烏龍茶、日本茶はもちろん、オリジナルのブレンドティーやフレーバードティー、ハーブティーなど、年間400種類以上のお茶をご紹介しています。

お茶の種類や決まったスタイルにとらわれず、多彩なお茶の魅力を発信しています。

ビジュソフィア

〔 3/6(金) NEW OPEN 〕★天王寺・阿倍野エリア初

【フロア】 プラザ館 ２Ｆ

【カテゴリ】ジュエリー・アクセサリー

■豊かな想いを未来につなぐ ジュエリーのセレクトショップ

降りそそぐ日差しのように、誰をも幸せな気持ちで満たすあたたかな輝きを。日常の楽しみからアニバーサリーやブライダルまで。

ビジュソフィアは豊かな想いをつなぐジュエリーのセレクトショップです。

ピラティススタジオ the SILK

〔 5月上旬 NEW OPEN 〕★天王寺・阿倍野エリア初

【フロア】 プラザ館 ７Ｆ

【カテゴリ】ピラティススタジオ

■女性専用マシンピラティススタジオ！

「the SILK」は“しなやかに生きる”をコンセプトに、心と身体の両面から美しさを引き出すピラティススタジオです。音楽に合わせた15種類以上のプログラムでボディメイクを行います。

RENEWAL SHOPのご紹介

2026年春 リニューアル情報 :https://www.tennoji-mio.co.jp/newshop★最新の各ショップ情報・オープンイベント情報は、こちらのリニューアル情報ページからご確認いただけます。

これらの取り組みを通じて、天王寺ミオは今まで以上に地域の皆様に愛されるショッピングセンターを目指すとともに、より多くのお客様に一層ご満足いただき、魅力あるJR天王寺駅周辺エリアのまちづくり、活性化に貢献できるよう努めて参ります。

