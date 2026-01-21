雪ミクが北海道を応援するフェスティバルの公式CD 、2026年1月21日（水）発売！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=L8gt5cOybTY ]

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之、以下クリプトン）は、2026年1月21日（水）に、新作CD『ふかしぎプラリネージュ feat. 初音ミク』をリリースいたしました。本商品はボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT（カレント）」が制作するオリジナルCDとして発売。「ふしぎなお菓子」をテーマに、個性豊かな9曲が収録されております。

『ふかしぎプラリネージュ feat. 初音ミク』特設ページ：https://karent.jp/cd/21

『ふかしぎプラリネージュ feat. 初音ミク』は、『雪ミク（初音ミク）』が北海道を応援するフェスティバル「SNOW MIKU 2026」（https://snowmiku.com/2026/）の開催にあわせて制作された限定生産CDです。今年のテーマは「しあわせパティスリー」！ いよわさん書き下ろしのイベントテーマソング『SHIAWASE FOR YOU!』をはじめ、「ふしぎなお菓子」をテーマとした本作のための書き下ろし楽曲とボーナストラックを収録したコンセプト・コンピレーションアルバムとなっております。

また、今年も限定盤（税込2,600円）と、2層アクリルボードがセットになっているグッズ付き限定盤（税込5,350円）の2種をご用意しております。アクリルボードや、店舗別オリジナル特典グッズに使用されているイラストは、いずれもイラストレーター・初白まみむさんによる描き下ろしです。

雪ミクの公式ショップである「雪ミク スカイタウン」はもちろん、アニメイトやHMVをはじめとする全国のCD取扱い店にてご購入いただけます。オリジナル特典は予定配布数に達し次第終了、本商品自体も無くなり次第販売終了の数量限定生産となりますので、ご希望の方はお早目にお買い求めください。

CD情報

▼商品名

ふかしぎプラリネージュ feat. 初音ミク

［限定盤］2,600円（税込）

- 限定生産CD

［グッズ付き限定盤］5,350円（税込）

- 限定生産CD

- イラストレーター・初白まみむさんによるイラストを使用した二層アクリルボード

Art by 初白まみむ / 雪ミク2026 (C) CFM

※数量限定生産のため、無くなり次第販売終了予定となります。

▼リリース日

2026年1月21日（水）

▼トラックリスト（順不同）

01. SHIAWASE FOR YOU! / いよわ feat. 初音ミク ＜SNOW MIKU 2026 テーマソング＞

02. アリスインメルティスノードーム / ユジー feat. 初音ミク

03. どれにしようかな / ぽて feat. 鏡音リン、鏡音レン

04. キャラメレイダ / いえぬ feat. 初音ミク、巡音ルカ

05. シアーライン/ ムシぴ feat. 初音ミク

06. ショーとケーキ / 駄菓子O型 feat. 初音ミク

07. 冷凍庫の中にいる / いのうつはSA feat. 初音ミク

08. Bake×Party! / ちかるとふ feat. MEIKO、KAITO

09. SHIAWASE FOR YOU! （由末イリRemix）＜ボーナストラック＞

※収録内容は変更となる可能性がございます。

▼販売場所

＜2026年1月21日（水）～＞

・雪ミク スカイタウン（実店舗、オンラインストア）

・アニメイト

・HMV

・Amazon

・楽天ブックス

・ネオウィング

・そのほか、全国の取扱いありのCDショップ

＜2026年2月7日（土）・8日（日）＞

・「SNOW MIKU 2026」公式物販（ウイングベイ小樽会場）

▼店舗別特典の内容

雪ミク スカイタウン：A5クリアファイル

アニメイト：缶バッジ

HMV：PVCスマートフォンホルダー

Amazon：ステッカー

楽天ブックス：ポストカード

ネオウィング：ホログラムカード

※店舗別特典は下記の通りで、なくなり次第終了です。特典に関するお問い合わせは各販売店へお願いいたします。

▼CD特設ページ

https://karent.jp/cd/21

＜CDジャケット画像利用時のクレジットについて＞

本アルバムのCDジャケット画像をご利用の際は、下記クレジットをご挿入ください。

Ary by ぶーた / 雪ミク2026 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

Ary by ぶーた / 雪ミク2026 (C) CFM

雪ミクが北海道を応援するフェスティバル「SNOW MIKU 2026」に関する最新情報は、公式WEBサイトや『雪ミク』公式Xアカウントでお知らせいたします。連続17年目の開催となる今回も、盛りだくさんの内容で展開してまいります。

「SNOW MIKU 2026」公式WEBサイト：https://snowmiku.com/2026/

『雪ミク』公式Xアカウント：https://x.com/cfm_snowmiku/

『雪ミク』ポータルサイト：https://snowmiku.com/

【CDに関するお問い合わせ】

「KARENT」担当 E-mail：karent@crypton.co.jp

【「SNOW MIKU 2026」に関するお問い合わせ】

「SNOW MIKU 2026」広報担当：https://www.crypton.co.jp/cfm/inquiry-snowmiku

＜参考情報＞

▼『雪ミク』とは https://snowmiku.com/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開する”北海道を応援するキャラクター”。2010年の「さっぽろ雪まつり」で”真っ白い『初音ミク（https://piapro.net/pages/character）』の雪像”を作ったことをきっかけに誕生した。現在は北海道を盛り上げる各種取り組みのアンバサダーを務め、企業やキャラクターとのコラボレーションを行うなど、応援の場を多方面に広げている。また『雪ミク』が主役のフェスティバル「SNOW MIKU」を毎年北海道で開催していて、そのフェスティバルで『雪ミク』が着る衣装デザインは、毎年テーマに沿って公募している。2026年の衣装テーマは「しあわせパティスリー」。また、2024年9月からは札幌観光大使としても活動中。

▼「KARENT」とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。SpotifyやApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC等の世界の主要ストリーミングサービス、TikTok、Instagram等のSNS、iTunes Store、Amazon Music等のダウンロードストアへの音源配信を行っている。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲のリリースや、バーチャルシンガーの記念日ごとに実施している配信特集も人気である。

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/