未来を創る若者の挑戦をAIで後押し。SHIFT AIがGIAとパートナーシップ契約を締結し、日本を牽引する次世代のAI人材を輩出へ

「日本をAI先進国に」を掲げ、国内最大級の生成AI学習コミュニティを運営する株式会社SHIFT AI（代表取締役 木内 翔大、以下 当社）は、次世代リーダーの育成・支援を行うGlobal Innovator ACADEMY（以下、GIA）との育成パートナーシップ契約を締結いたしました。

本取り組みを通じて、次世代を担う若者がAIを自在に操り、自律的に価値を創造できる環境の構築を推進します。若年層へのAI教育の実装を加速させることは、日本が「AI先進国」として世界をリードするために不可欠なプロセスです。

SHIFT AIはGIAとの連携を通じ、新たな産業を創出できる次世代のAI人材の輩出を全力で後押ししてまいります。

AIを武器に世界へ挑む若者を支援

日本がAI先進国となるためには、次世代を担う若者が最新のAI技術を「使いこなし、社会に実装できる」ようになることが不可欠です。

SHIFT AIではこれまで、子どもたちの未来をひらくAI活用学習プログラム「SHIFT AI Junior」を展開し、AIを主体的に使いこなす次世代の育成に注力してまいりました。教育現場におけるAI活用の知見を国内最前線で蓄積し、若者がAIという武器を正しく、かつ強力に扱うための土台を築いています。

一方、GIAは高い志を持つ中高生が全国から集い、テクノロジーを通じて社会課題の解決や国際的な挑戦を行う、国内でも類を見ない実践的な団体です 。

このSHIFT AIが持つ「教育の知見」と、GIAが持つ「実践の場」が組み合わさることで、未来を切り拓く若者たちが、世界で活躍する「突き抜ける才能」へと進化するための圧倒的な土台を共に育んでまいります 。

支援・協力内容

次世代の挑戦を支える資金提供

世界へ挑む中高生たちの活動基盤を強化し、その志を継続的に後押しするための資金支援を行います。

「SHIFT AI」教育コンテンツの寄贈

代表・木内が登壇する実践的なAI講座をはじめ、SHIFT AIが提供する国内最大級の生成AI学習コンテンツを無償提供いたします。中高生のうちから、ビジネスの最前線で活用されるプロフェッショナルと同等のスキルを体系的に習得できる、最高峰の学習環境を構築します。

共同プロジェクトの推進

ウェビナー開催や共同カリキュラム作成を検討しております

文部科学省への表敬訪問

左：SHIFT AI Junior プロジェクトマネージャー 吉田英剛 右：Global Innovator ACADEMY（GIA） 代表 鈴木 健太郎氏

2026年1月9日（金）、GIAによる文部科学省への表敬訪問が実施され、当社SHIFT AI Junior プロジェクトマネージャーの吉田らが同席いたしました 。AI教育の公教育への普及や次世代人材の育成に向けた産官学連携の重要性について、活発な意見交換を行いました。

訪問の詳細

訪問の目的

FIRST Global Challenge（FGC）の大会結果について報告を行い、日本代表チームの取り組みを振り返るとともに、海外強豪国との差を踏まえた今後の改善点について意見交換を行うことを目的としました。

対話内容

FGCの大会結果を報告し、日本代表チームの成果と課題を共有しました。あわせて、カザフスタン、ベネズエラ、UAEなどの強豪国と比較し、初等・中等段階からの継続的なSTEM教育環境や育成支援体制の差について意見交換を行いました。その上で、民間企業と教育団体が連携し、中等教育段階から実践的なAI教育を継続的に支援する重要性を提言し、SHIFT AIとGIAによる生成AI教育支援の取り組みを具体例として紹介しました。

代表者コメント

株式会社SHIFT AI 代表取締役 木内 翔大

日本の未来を作るのは、今まさに世界をより良くしようと挑戦している若者たちです。私たちが持つAIの知見を直接サポートすることで、その才能を何倍にも加速させたい。今回の協賛を通じて、日本から世界を驚かせるイノベーターが次々と生まれることを期待しています。

Global Innovator ACADEMY（GIA） 代表 鈴木 健太郎

AIはこれからの時代、若者が世界で戦うために不可欠な『翼』となります。最先端の知見と教育環境を持つSHIFT AI様との提携により、GIAの生徒たちがより高度なテクノロジーを武器に、複雑な社会課題の解決に挑める環境が整ったことを大変嬉しく思います。若きイノベーターたちがAIを自在に操り、日本、そして世界を牽引する次世代のリーダーへと飛躍していく過程を、共に全力で支援してまいります。

Global Innovator ACADEMYについて

GIAは「世界で活躍できる10代」を育てることを目的にした、超実践型の日本代表育成プログラムです。科学技術・社会課題・グローバル協働をテーマに、志あるU18の子どもたちが集まり、世界最大のU18 STEMオリンピック「FIRST Global Challenge（FGC）」をはじめとする様々なプロジェクトに挑戦します。

過去の参加者は、東京大学・慶應義塾大学・豊橋技術科学大学などに進学し、国際大会でも活躍しています。

公式Web：http://globalinnovatoracademy.jp/

SHIFT AI Juniorについて

「分かる」を超えて「使える」へ。子どもたちをAI時代の「使う側」に育てる、中高生向けのAI活用学習プログラムです 。文部科学省の「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、AIを道具として正しく扱う力や、著作権・倫理などの情報モラルをバランスよく学べるカリキュラムが特徴です。NHK「サタデーウォッチ9」やフジテレビ「FOD」でも取り上げられるなど、教育とAIの最前線として社会から高い注目を集めています。

【会社概要】

株式会社SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」というミッションのもと、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる、利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営しています。会員数は2万5000人を超え、法人向けのリスキリング支援サービス「SHIFT AI for Biz」や、教育機関向けの「SHIFT AI for School」など、幅広い分野でAI人材の育成を推進。さらに、独自メディア「SHIFT AI Times」の運営をはじめ、情報発信・研修・イベントを通じて、個人と組織の成長を支援し、日本全体のAI活用を加速させています。

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万円（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / Youtubeチャンネル運営 / スクール運営

URL：https://shift-ai.co.jp/

※利用者数No.1

GMOリサーチ&AI株式会社調べ

■調査項目/調査時点（2025年2月）における累計登録者数

■調査対象/企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする

【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大(きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

フォロワー数14.2万人 (2025年12月現在)

「日本をAI先進国に」をテーマに生成AIについて発信。

URL：https://x.com/shota7180