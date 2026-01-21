アイデムがベトナムのダイナム大学とインターンシップに関する覚書を締結

株式会社アイデム

総合人材情報サービスの株式会社アイデム(東京都新宿区 代表取締役：椛山亮)が展開するアイデムグローバルは、ベトナムのダイナム大学（Dai Nam University、ベトナム・ハノイ市)とインターンシップにおける覚書を締結し、ベトナム現地で調印式を執り行いましたのでお知らせいたします。

アイデムグローバルは「日本で働く感動を提供する」という理念のもと、高度人材からインターンシップ、特定技能まで外国人雇用を幅広く支援しています。今回覚書を締結したダイナム大学は、2007年に設立した医薬、経済学、工学、語学（日本語学部）など幅広い学部を擁する私立総合大学です。

今回の覚書締結により、ホテルにおけるインターンシッププログラムの提供を皮切りに、日本での就職を目指す学生への就職のサポートを行うと共に、日本語教育やより実践的な職業教育を目指してまいります。本取り組みにより、日越をまたぐ人材育成と共に人材を求める企業とのマッチングを図り、日本国内で課題とされる人材不足の解消に貢献をしてまいります。

調印式：2026年1月13日(火)

＜主な協力内容＞

学生に対するインターンシッププログラムの実施

専門的な職業教育機会の提供や日本語教育の提供

日本への就業を希望する学生へのサポートを提供

■アイデムグローバルについて https://www.aidem.co.jp/global/

高度人材（エンジニア等）から特定技能、インターンシップまで、外国人雇用を幅広く支援しています。2018年からハノイ工科大学との協同教育プログラムを開設し、日本語教育やビジネスマナーの理解促進を図り、企業と学生をつなぐ面接会イベントを企画・運営しています。さらに、ベトナム現地大学との連携を強化し、日本企業・文化を体験できる1～2週間の短期インターンシップを実施しています。人材紹介に加え、教育・育成を重視した取り組みも展開。ベトナム最大級の日本語学校「Riki」と業務提携を結び、『アイトク』として日本語学習アプリや特定技能試験対策授業を提供しています。※登録支援機関登録番号 19登-000325

※内定実績（2025年12月末現在）：特定技能4,260名／ハノイ工科大協同教育プログラム105名／インターンシップ163名