【新千歳空港限定】クリームたっぷり「スフレチーズサンド」1月24日新発売。冷凍なしの出来立て直送！食べ歩きにもぴったりの“ふわふわ”チーズケーキ

「マスカルポーネ×マスカルポーネ」ふわふわしっとりのチーズケーキ

株式会社 フェルム ラ・テール

北海道産の「マスカルポーネチーズ」を使用したチーズクリームを、同じくマスカルポーネチーズを混ぜ込んだふわふわ・しっとり生地でサンドした、口に入れた瞬間にほどけるやさしい味わいのチーズケーキです。

クリーミーなプレーンと、ほんのり甘酸っぱいハスカップジャム入りの2つの味揃えで、お子さまから大人の方まで、みなさまに楽しんでいただけるようにとおつくりしました。

「クリームがもっと食べたい！」という社員の声から

新千歳空港での待ち時間に手軽に食べられる、それでいて旅の思い出として北海道をしっかり感じていただける、そしてみんなに喜んでいただける--。そんな「新千歳空港ならではのお菓子」を目指し、開発担当者は試作を重ねていました。

転機となったのは、日々お客様と接する空港担当社員のこんな実感でした。「空港では、ソフトクリームや限定のお菓子を購入される男性も意外と多い。旅行でもビジネスでも、“たっぷりクリーム”は喜ばれると思います。」

この声をきっかけに、検討していたチーズケーキのマスカルポーネクリームの配合を見直し、クリームが乾かないぎりぎりまで増量するレシピ開発に挑みました。ほどけるひと口目から最後まで、なめらかな口どけとミルクの余韻が続く、満足感のある仕立てです。

冷凍なし！できたてを美瑛本店から直送

一般的には、製造した商品をいったん冷凍し、必要に応じて解凍して販売するほうが効率的で合理的な方法とされています。しかし「スフレチーズサンド」は、ふわふわとした食感こそが魅力のお菓子。冷凍を経ると、どうしても食感や風味がほんの少しだけ変化してしまうことが、最後まで悩みの種でした。

そんな折、試作品を口にした社長の「絶対に冷凍しないで空港に届ける方法を考えよう。お客さまにいちばん美味しい状態を届けようよ。」という言葉を受けて、できたての状態をそのまま、冷凍をせずに新千歳空港へ届ける運用を採用することになりました。

できたてのクリーム感が立った状態も、少し時間が経ってクリームがなじんだ頃合いも、それぞれに異なるおいしさがあります。召し上がりのタイミングによって変わる一期一会の味わいをぜひお楽しみください。

手のひらサイズで、その場でパクッとお召し上がりいただける食べやすさも魅力です。ひと口頬張ると、やさしい甘さとマスカルポーネのコクが口いっぱいに広がります。

旅のお供に、ビジネスの合間のひと息に。新千歳空港へお越しの際は、ぜひご賞味ください。

スフレチーズサンド

プレーン \346（税込）

ハスカップ \378（税込）

フェルム ラ・テール美瑛 新千歳空港クラフトスタジオ店限定

2026年1月24日（土）発売

※要冷蔵

＜参考＞

フェルム ラ・テール美瑛

「自然に生きる」をコンセプトに、できるだけ国産や添加物を使用しない素材を使用したお菓子、パン、料理づくりを目指しています。

北海道美瑛町に拠点を興し、洋菓子とブーランジェリー、レストラン・カフェで美瑛小麦のオリジナルブレンド小麦粉や、地元産食材その他、おいしくて安心なものづくりを通して、地域への貢献、食と農をつなぐ活動を行っています。2025年7月20日に、新千歳空港 クラフトスタジオ店をオープンいたしました。

