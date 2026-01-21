GREEN×EXPO 2027公式ライセンス商品　トゥンクトゥンクの「ぬいぐるみ」がついに初登場！

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会

GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長: 筒井義信、所在地: 横浜市中区)と２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（代表業務執行者：西村宣浩、所在地：横浜市西区）は、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（正式名称:２０２７年国際園芸博覧会）の公式ライセンス商品として初めて、公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」の「ぬいぐるみ」を2026年1月28日（水）より発売します。

これまでステーショナリーやアパレルなど様々なグッズを展開してまいりましたが、ファンの皆様より最も多くのご要望をいただいていたトゥンクトゥンクの「ぬいぐるみ」がついに公式ライセンス商品に加わります。今回発売するのは、ちょこんとした「お座りポーズ」が愛らしいデザイン。思わず撫でたくなるような肌触りの良いボア素材を使用しており、トゥンクトゥンクの魅力を余すところなく表現しました。

「EXPO2027 トゥンクトゥンク ぬいぐるみ お座り」

高さ約13cmのサイズ感は、ソファやベッドサイドはもちろん、デスク周りに飾るのにもぴったりです。2027年の開催に向けて、あなたの日常にそっと寄り添う「トゥンクトゥンク」を、ぜひお迎えください。

■商品情報

商品名：EXPO2027 トゥンクトゥンク ぬいぐるみ お座り

価格 ：4,290円（税込）

サイズ：H130×W140×D140mm（約）

素 材：ポリエステル

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■販売予定店舗

・EXPO 2027 オフィシャルストア

ほか

※オフィシャルストア各店により商品取扱い状況が異なる可能性がございます。

(C)Expo 2027 ２０２７年国際園芸博覧会公式ライセンス商品

２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスの概要

GREEN×EXPO協会は、「GREEN×EXPO 2027」のブランドとして、協会の保有する知的財産権（略称：協会IP）を統一的に管理・育成することでその価値が向上し、開催に向けた機運醸成やライセンス収入の確保につながることから、２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（略称：2027MLO）に協会IPの管理を委託し、専門的な知見に基づく適切なブランド管理・育成を行っています。

2027MLOは、公式ライセンス商品の企画や製造、販売及びそれらの管理を行うほか、協会IPの使用承認代行、広報・宣伝・販売促進活動、公式ライセンス商品の販売店舗の開拓と管理（会場内外オフィシャルストア・公式ECサイト等）を行います。

・略称 ：2027MLO（ニーゼロニーナナ エムエルオー）

・開設日 ：2024年12月９日(月)

・ホームページ ：https://expo2027mlo.jp