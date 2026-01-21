デジタルアートのポップアップギャラリーを3月20日より設置。リアルとデジタルが融合した「体験の場」をフロントロビーに創出。／ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋（所在地：名古屋市中村区名駅3-23-13、総支配人：今川 秀史、以下「当ホテル」）は、アートの力で空間価値を最大化するIDEABLE WORKS株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：寺本大修）と提携し、2026年3月20日（金・祝）より、2Fフロントロビーにデジタルアートのポップアップギャラリーを設置いたします。本取り組みでは、感性を刺激する「一期一会のアート体験」を通して、人と、そして街と出会うきっかけとなる空間の提供を目指します。

THE ROYAL PARK CANVAS Gallery「CONNECT」

展示期間：2026年3月20日（金・祝）～2026年5月18日（月）

場所：2F フロントロビー

観覧：自由（ご宿泊者以外も可）

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/canvas/nagoya/experience/events/vk7jzj51ct28/

当ホテルでは、単なる宿泊施設の枠を超え、その土地の文化や新しい感性に触れる「体験の場」を提供することを目指しています。今回パートナーシップを組む株式会社IDEABLE WORKSは 「創造と好奇心のエネルギーを循環させるインフラをつくる」ことをミッションに掲げ、リアルとデジタルを融合したデジタルギャラリープラットフォーム「HACKK TAG（ハックタグ）」を展開しています。作品を展示するだけでなく、アーティストの想いを鑑賞者へ届け、応援の輪を広げていく同社の姿勢は、当ホテルが掲げる「楽しく、その地に根差し、人とのつながりのきっかけとなる宿泊体験を提供したい」という想いと合致すると考えました。また、人が行き交うホテルロビーという場所でこそ、アートを通じた偶然の出会いや新たなつながりが生まれるとの想いから、今回の導入に至りました。

今回の展示イベントでは、「CONNECT」をテーマに、愛知・岐阜・静岡・三重にお住まいのアーティストの方から広く作品を募集します。地元の才能がホテルのロビーを彩り、訪れるお客様の感性を解き放つような、記憶に残るひとときを提供いたします。デジタルとアナログの垣根を越えた、新しいアートの形をぜひご体感ください。

<作品募集について>

本イベントの作品募集および選考・運営は、株式会社IDEABLE WORKSが展開するプラットフォーム「HACKK TAG」にて実施いたします。

対象者：愛知・岐阜・静岡・三重にお住まいの方

プロ・アマ不問で、アート制作活動をされている方

部門：一般の部、大学生以下の部

※大学生以下の部については、選考にあたり学生証等を確認する場合があります。

募集テーマ：「CONNECT」（アナログ、デジタルは問いません）

展示数：一般の部10～15作品、大学生以下の部3作品（予定）

募集期間：2026年1月21日（水）～2月23日（月・祝）

結果通知：2026年2月27日（金）までに応募時のメールアドレスへ通知

※受賞作品は別途通知いたします。

事務手数料：22,000円（※大学生以下の部は無料）

※エントリーは無料ですが、展示が確定した際、事務費用として上記金額を

株式会社IDEABLE WORKSへお支払いいただきます。

詳細URL：以下の専用URL（HACKK TAG）より詳細をご確認の上、直接お申し込みください。

【一般の部】

https://hackktag.com/event/1767836013098x744210231443587100

【大学生以下の部】

https://hackktag.com/event/1766109474221x675317401198788600

※料金には消費税が含まれます。

※画像は全てイメージです。

※内容は変更になる場合がございます。

HACKK TAG（ハックタグ）について

プロからアマチュアに至る全てのアーティストの表現機会を最大化させるリアルとデジタルを融合した全てのアーティストのための、アート専用デジタル額縁を活用した壁面ギャラリープラットフォームです。

HACKK TAG：https://hackktag.com/

株式会社IDEABLE WORKSについて

会社名：株式会社IDEABLE WORKS（アイデアブルワークス）

代表者：寺本大修（テラモトダイスケ）

本社所在地：京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2 京都芸術センター北館3F

設立年月日：2020年7月1日

事業内容：「HACKK TAG（ハックタグ）」事業及びアートエデュケーション事業

ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋について

名古屋駅にほど近く、観光地へのアクセスも良好。名物「ういろ」をイメージしたカラーリングの客室は、遊び心と快適さを兼ね備えた空間。館内には仕事や観光の疲れを洗い流す大浴場を備え、レストランでは、ひつまぶしやどて煮、小倉トーストなどのご当地グルメをお楽しみいただけます。街もホテルも、仕事も遊びも。自由な滞在を叶えるライフスタイルホテルです。

所在地：名古屋市中村区名駅3-23-13

客 室 数：153室

アクセス：JR「名古屋」駅 徒歩約5分

名古屋鉄道「名鉄名古屋」駅 徒歩約5分

名古屋市営地下鉄「名古屋」駅 徒歩約5分

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/canvas/nagoya/

ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に23ホテル・5,390室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、2025年1月に公開した新指針【Vision＆Credo／Value／Service Standard】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000955.000039557.html)に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。