レブコム、「MiiTel Synapse Copilot」に複数通話のVoC分析やインサイト抽出が可能な横断質問機能を実装

株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史）が提供する、「MiiTel Synapse Copilot」に、電話解析AI「MiiTel Phone」での複数の通話履歴に対する横断質問機能を実装しました。

「MiiTel Synapse」は、音声データを蓄積し、全社に分散した会話データを集約し、迅速な意思決定と的確なアクションを導くAIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」と、お客様とのコミュニケーションを自律的に行う「MiiTel Synapse Agent」からなる生成AIをベースとしたソリューションです。2025年7月の発表以降、フリープロンプトによる議事録自動作成機能や個別の履歴から必要な情報を簡単に抽出することができる機能を実装しました。これにより、営業担当者やオペレーターなど、人が行ってきた業務をAIがサポートし、業務負荷軽減と生産性向上を実現しています。

このたび、「MiiTel Synapse Copilot」に、電話解析AI「MiiTel Phone」での複数の通話履歴への横断質問機能を実装しました。今回実装した「横断質問機能」は、最大100件の通話データをAIが読み解き、個別の録音・文字起こしを確認することなく、知りたい情報をチャット形式で抽出・分析できる機能です。

活用シーンと実現できること

- VoC（顧客の声）の即時収集・分析：新製品の発売後やキャンペーン実施時など、特定のテーマに関するお客様の反応を複数の通話から一括抽出。市場のフィードバックをどこよりも早く経営やプロダクト開発に活かせます。- スムーズな案件引き継ぎと状況把握：重要案件のフォローにおいて、過去の複数回の通話のやり取りをAIが一本のタイムラインとして要約。さらにチャットで深掘り質問を重ねることで、詳細な事実関係を短時間で完璧に把握できます。- 「勝ちパターン」の言語化とナレッジ共有：ハイパフォーマーの複数の通話から、有効な切り返しトークや成功の型を特定。そのまま「トークスクリプト」形式で出力できるため、現場で即活用できる教育資料が自動で完成します。- ワンクリックでチームへ示唆を共有：AIが抽出した重要なインサイトは、専用URLを発行して他のMiiTelユーザーへ簡単に共有可能。部署を跨いだ情報共有のスピードを圧倒的に高めます。

直感的な操作性

質問内容は自由入力のほか、目的に合わせた「テンプレート」から選択するだけで最適な回答を得られます。また、過去の質問・回答履歴も保存されるため、継続的な分析や振り返りも容易です。

利用方法

管理画面「MiiTel Analytics（ミーテルアナリティクス）」から、複数の会議を選択し、以下の二つの方法で質問することができます。

- 選択肢からのワンクリック質問（プロンプト文が実行されます）- フリーテキストで自由に質問

「MiiTel Synapse Copilot」※一部開発中の機能を含む

「MiiTel Synapse Copilot」は、電話・Web会議・対面商談など、あらゆる顧客接点のデータをAIが統合・解析し、ビジネスの意思決定を支える「AI商談アシスタント」です。商談中のリアルタイムな支援から、終了後の記録、さらには蓄積されたデータからの戦略立案まで、営業活動の全プロセスをAIが伴走し、組織の生産性を最大化します。

MiiTel Synapse Copilot：https://miitel.com/jp/about/synapse/copilot/

主な特徴

- リアルタイム・トークアシスト（通話中の支援）：通話中のトークをAIがリアルタイムに支援。顧客の質問に対する最適な回答案や、話すべき重要事項をその場で提示し、経験の浅い担当者でもトッププレイヤーのような高度な応対を可能にします。- 全チャネルの会話を自動集約・ナレッジ化：インサイドセールスの架電からフィールドセールスの訪問商談、アフターフォローまで、点在する顧客との会話を自動で収集。情報の属人化を防ぎ、組織全体で共有可能な「生きたナレッジ」へと変換します。- AIによる次の一手の自動生成：商談終了後、AIがワンクリックで要約やネクストアクションを生成。最適なフォローメールの文面や提案資料の構成案まで作成し、営業担当者が「顧客と向き合う時間」を最大化します。- VoC（顧客の声）を経営戦略へ直結：数多くの商談から「顧客の真のニーズ」や「市場の兆し」を抽出。FAQの自動生成やコンプライアンスチェックはもちろん、プロダクト改善やマーケティング戦略へのスピーディーなフィードバックを実現します。- マネジメントの高度化と可視化：管理者は全案件の進捗やメンバーのスキルレベルを瞬時に把握。AIが各商談のポイントを抽出するため、膨大な録音を聞き返すことなく、的確なフィードバックと戦略的な人員配置が可能になります。



レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献します。

株式会社RevComm 会社概要

「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。

電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」の提供を通じ、コミュニケーションが発生するすべての場所における会話のビッグデータ化を実現します。

2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES(R) 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。

- 企業名 ： 株式会社RevComm- 所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階- 代表者 ： 会田 武史- 事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発- 企業サイト：https://www.revcomm.com/ja/

