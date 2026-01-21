【ホテルメトロポリタン 丸の内】いちごのパフェランチ第二弾の販売

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン 丸の内（所在地／千代田区丸の内、総支配人／桃谷健志）のダイニング＆バー「テンクウ」では、2月2日から3月31日までの平日、デザートにいちごパフェが付いたランチセットを販売いたします。草木の芽吹きと花の彩りという春の訪れを、食材の色と香りで表現したパフェをご用意しております。

パルフェ・フレーズ～春の訪れ～

トップに添えたいちごで花びらが開く様子を視覚的に表現し、エルダーフラワーのジュレでマスカットのような爽やかな花の香りを加えました。パフェの中心部にはピスタチオのムースを組み合わせ、新緑を思わせる淡い緑色とナッツ特有の香ばしさで、大地から草木が芽吹く様子を表現しています。国産いちご本来の甘酸っぱい味わいに、花の香りとピスタチオのコクを重ねた、春の訪れを感じる一品をお楽しみください。

パフェランチ イメージパルフェ・フレーズ～春の訪れ～[表: https://prtimes.jp/data/corp/30117/table/2222_1_5fb7ab12ccf5782c21c574f536ea1422.jpg?v=202601210221 ]

※画像はすべてイメージです。

※食材準備の都合上、前日までの事前予約制とさせていただきます。

※食材の入荷の都合により、メニュー内容を変更する場合がございます。

◎ご予約・お問合せ：Tel. 03-3211-0141

Dining & Bar TENQOO（ダイニング＆バー テンクウ）

店内イメージ

休むことなくゲストを迎え入れ、送り出している東京駅。

その120ｍ上空、ホテルメトロポリタン 丸の内の27階に位置するTENQOO（テンクウ）。

徹底的に吟味した安心・安全な食材を、本格的なフレンチの技法で輝かせた料理の数々。

味噌や山葵など日本ならではのエッセンスを加えたフレンチを繰り広げています。