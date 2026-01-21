Bunkamuraザ・ミュージアム拡大移転前の展示室で鑑賞する最後のチャンス『高木由利子 写真展 Threads of Beauty 1995-2025 ― 時をまとい、風をまとう。』開催決定！

株式会社東急文化村高木由利子《India, 2004》 (C) Yuriko Takagi

複合文化施設「Bunkamura」（運営：株式会社東急文化村／所在地：東京都渋谷区）は、「渋谷ファッションウィーク」との共催により、2026年3月10日(火)から3月29日(日)までBunkamuraザ・ミュージアムにて『高木由利子 写真展 Threads of Beauty 1995-2025 ― 時をまとい、風をまとう。』（入場無料）を開催します。

会場となるBunkamuraザ・ミュージアムは「Shibuya Upper West Project」（2029年度竣工予定）における新施設への拡大移転を控えており、本展が現展示室における最後の展覧会となります。

1989年の開館以来、多くの文化・芸術を発信してきたBunkamuraは2023年4月より一部の施設を除き休館中ですが、この休館期間を「自由な発想で新たな挑戦を行う機会」と捉え、さまざまな形で文化・芸術の創造と発信を継続しています。2024年からは、参画する渋谷の街を舞台にしたイベント「渋谷ファッションウィーク」において、休館中のBunkamura館内で、特徴的な建築空間を活用したアートインスタレーション・プログラムを開催し好評を博しました。3回目となる今回は、京都・二条城で開催したKYOTOGRAPHIEでの展示（2023年）や、クリスチャン・ディオールとのコラボレーションも記憶に新しい写真家・高木由利子が、伝統的な衣服をまとい生きる人々の日常を30年にわたり世界各地で撮影してきた〈Threads of Beauty〉シリーズに焦点を当てます。会場構成を手がけるのは、場所が持つ「記憶」を掘り起こし、未来へとつなぐ建築家・田根剛（ATTA - Atelier Tsuyoshi Tane Architects）。テーマ性・先見性・話題性をもった多彩なジャンルの展覧会を開催してきたザ・ミュージアムという空間において、「ファッションとは何か。」という問いをあらためて見つめ直す試みとなります。

休館中もBunkamuraザ・ミュージアムは代替施設で活動を継続してまいりますが、約40年もの間、アートとの出会いを丁寧に紡いできた現展示室での開催は本展が最後となります。入場無料でご鑑賞いただけますので、ぜひこの機会にご高覧ください。

展覧会について

ファッションとは何か。

その壮大な問いの本質を追い求め、世界各地の伝統的な衣服をまとい生きる人々の日常を、写真家・高木由利子が30年間にわたり撮り歩いた〈Threads of Beauty〉シリーズ。本展では、その集大成の中から精選した100点以上の作品を出展します。「Bunkamuraザ・ミュージアム」を会場に、京都・二条城で開催したKYOTOGRAPHIEでの展示（2023年）に続き、高木由利子との二度目のコラボレーションとなる建築家・田根剛の会場構成により、作品が内包する世界観を体感できる時空を超えた場が立ち上がります。

高木は英国・Trent Polytechnicを卒業しファッションデザイナーとして活動ののち、写真家へ転身します。当初は風景やヌードを主題としていましたが、やがてファッションブランドとの仕事にも携わるようになります。なかでもクリスチャン・ディオールのアーカイブピースを独自の視点で捉えた作品群は、写真と衣服との関係性に新風を吹き込みました。近年では、自然現象の不可思議さに焦点を当てた〈chaoscosmos〉シリーズを発表するなど、その活動は多岐にわたります。

衣服や人体を通して、自然界の一部としての「人の存在」を見つめ続ける高木の試みの中でも、本展で展覧する〈Threads of Beauty〉はとりわけ長期間に及ぶ根幹的なプロジェクトです。日本における着物のように、世界各地の伝統服が日常生活の場から姿を消しつつある現状を、高木は惜しみつつも、現代の生活様式へと移行する上での自然な営みとして受け入れています。何より高木は〈Threads of Beauty〉を民俗史的な記録としてではなく、被写体となった人々の文句なしの「格好良さ」に魅せられて撮影しています。「格好良さ」の追求は、すなわちアイデンティティの探索でもあり、それは渋谷であれ、世界のどこであれ、さらには時代をも超えるいわば永遠の命題とも言えるでしょう。本展を通じてその普遍性を感じ、再考する機会となりましたら幸いです。

高木由利子 Yuriko Takagi プロフィール

高木由利子《Colombia, 2016》 (C) Yuriko Takagi高木由利子《Peru, 2003》 (C) Yuriko Takagi高木由利子《India, 2004》 (C) Yuriko Takagi(C) Shinnosuke Miyachi

東京生まれ。武蔵野美術大学にてグラフィックデザイン、イギリスのTrent Polytechnic にてファションデザインを学んだ後、写真家として独自の視点から衣服や人体を通して「人の存在」を撮り続ける。近年は自然現象の不可思議にも深い興味を持ち、〈chaoscosmos〉というプロジェクトを映像を含め新たなアプローチに挑戦し続けている。

会場構成

photo: Yoshiaki Tsutsui

田根剛 Tsuyoshi Tane

1979年東京生まれ。ATTA - Atelier Tsuyoshi Tane Architectsを設立、2006年より、フランス・パリを拠点に活動。

場所の記憶から建築をつくる「Archaeology of the Future」をコンセプトに、世界各地で多数のプロジェクトが進行中。主な作品に『エストニア国立博物館』、『弘前れんが倉庫美術館』、『アルサーニ・コレクション財団・美術館』、『ヴィトラ・ガーデンハウス』、『帝国ホテル東京・新本館』（2036年完成予定）など。主な受賞に、フランス芸術文化勲章シュヴァリエ、第67回芸術選奨文部科学大臣新人賞など多数受賞。

www.at-ta.fr(https://at-ta.fr/)

関連イベント

■トークイベント（貸切鑑賞付き）

・3月14日(土)11:00～12:00 特別対談｜高木由利子×小池一子（クリエイティブ・ディレクター）

・3月15日(日)11:00～12:00 特別対談｜高木由利子×高橋悠介（CFCL 代表兼クリエイティブディレクター）

ファシリテーター：名古摩耶（ARTnews JAPAN編集長）

会場：Bunkamuraザ・ミュージアム 展示会場内

※参加費無料・要予約

※トークイベント終了後、一般開場前に展覧会を貸切でご鑑賞いただけます。

※イベント詳細並びに予約方法等の詳細は、Bunkamuraホームページ、Bunkamuraザ・ミュージアム公式SNS（X、Facebook、Instagram）にてご案内します。

■森岡書店Bunkamuraザ・ミュージアム店

「一冊の本を売る書店」をテーマとする森岡書店が、本展会期中、展示室内に特別出店。高木由利子の新刊写真集や各種書籍、梅田版画工房と高木由利子によるリトグラフ作品、漆皮作家・樋上純とのコラボ作品、ファッションブランド「amachi.」とのコラボ商品などを展示販売します。

出版情報

本展に合わせ、青幻舎より〈Threads of Beauty〉の写真集が発刊されます。同書は青幻舎 創業30周年を記念する取り組みのひとつであり、〈Threads of Beauty〉シリーズの神髄を1冊にまとめた写真集となります。展覧会と合わせてお楽しみください。

タイトル：『Threads of Beauty 1995-2025 ― 時をまとい、風をまとう。』

予価：10,000円（税別）

頁数：320頁（予定）

ISBN：978-4-86152-992-4

刊行予定：2026年3月 ※展覧会会場にて先行発売

協賛：株式会社サンエムカラー

https://www.seigensha.com/feature/yurikotakagi/

開催概要

展覧会名：

SHIBUYA FASHION WEEK 2026 Spring x Bunkamura

高木由利子 写真展 Threads of Beauty 1995‐2025 ― 時をまとい、風をまとう。

会期：2026年3月10日(火)～3月29日(日)13:00～20:00（最終入場19:30まで）※会期中無休

入場料：無料

会場：Bunkamuraザ・ミュージアム （東京都渋谷区道玄坂2-24-1 Bunkamura B1F）

主催：渋谷ファッションウィーク

共催：東急株式会社、Bunkamura

企画制作：Bunkamura

メディアパートナー：ARTnews JAPAN、J-WAVE

特別協：東急グループ

協力：アワガミファクトリー、小松マテーレ株式会社

会場構成：田根剛、マキシム・セロン（ATTA - Atelier Tsuyoshi Tane Architects）

グラフィック・デザイン：長嶋りかこ、鈴木美紅、稲田浩之、小山飛日（village(R)）

ホームページ：https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/26_takagi.html



※本展は渋谷ファッションウィークが参画する、毎年3月桜咲く東京で行われるクリエイティブの祭典

TOKYO CREATIVE SALON 2026（テーマ「FUTURE VINTAGE 過去の記憶を、新たな創造によっ

て未来へ継ぐ。」）の一環として開催します。

※詳細は随時BunkamuraホームページやBunkamuraザ・ミュージアム公式SNSでご案内します。

主催について

■渋谷ファッションウィーク2026春｜SHIBUYA FASHION WEEK 2026 Spring

「渋谷ファッションウィーク2026春」は、100年に一度の大規模再開発により注目を集め、ファッションを通じて多様なカルチャーや価値観が交錯する街“渋谷”から、世界に向けてカルチャー発信を続けている都市型ファッションイベントです。

2014年3月の初開催以来、毎年春と秋の開催を重ね、今回で13年目・25回の開催を迎えます。

今春のコンセプトは、昨春から引き続き、カルチャーと同じ語源を持つ「CULTIVATE」。渋谷ファッションウィークならではのマーケット企画、アーティストコラボレーションによるシティドレッシング、大型商業施設や路面店舗と共創する特別なショッピング体験、本展覧会など、多様な企画を予定しています。

詳細を見る :https://www.shibuya-fw.com/



■東京クリエイティブサロン2026｜TOKYO CREATIVE SALON 2026

TOKYO CREATIVE SALON（TCS）は、東京の創造力を世界へ発信することを目的に2020年にスタートした「国内最大級のクリエイティブの祭典」です。

桜の季節に、ファッション・デザイン・アート・テクノロジー・クラフトなど、都市の創造性が集結する“東京発のクリエイティブウィーク”として、多様な表現が街に広がります。

都市全体を舞台にさまざまなクリエイションを展開してきたTCSは、これまでに多くの来場者を迎え、2025年実施時の総来場者数は延べ125万人を突破するなど、国内外から注目を集めてきました。日本の創造力が持つ価値や可能性を、社会や時代と接続し、未来へとひらいていくことをミッションに、TCSは東京の文化価値を高める取り組みを継続してまいります。

詳細を見る :https://tokyo-creativesalon.com/

■東急株式会社

東急株式会社は「アートの豊かさを人生の豊かさへ」をコンセプトに「Find it」を掲げ様々な取組みを行っています。この度Bunkamuraが渋谷ファッションウィークと共催で開催する本展は、その一環の取組みです。

[Find it]

街は発見で満ちている。

問いが込められたアート。企みに満ちた建築。時代を先取るファッション。人の営みを彩るデザインや工芸。

私たちは美を見出す。問いに立ち止まり、気づき驚き、触れて楽しみ、創り喜ぶ。表現が街を彩る。

「美しい時代へ」 東急グループ。