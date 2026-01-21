【偏差値を超えた「算数脳」を】試行錯誤し、正解のない問いに向き合うために必要な「思考力」が身につく1冊『絶対解きたくなる！ 考えるのが楽しくてとまらない算数』好評発売中！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年1月19日（月）に、慶應義塾横浜初等部教諭・前田健太先生による著書『絶対解きたくなる！ 考えるのが楽しくてとまらない算数』を発売いたしました。

本書は、教科書編集委員や全国算数授業研究会幹事を務める現役算数教諭、前田健太先生によるじっくり楽しめる算数問題がつまった1冊です。

小学1年生でも解ける初級編から6年生が挑戦するような上級編まで収録されており、大人の算数が得意な方や、算数をちょっと苦手と感じている方でも、幅広く読んでいただける1冊になっています。

■ 「速く正解を出す」ことだけが大事なわけではない

昨今、中学受験の難化や早期教育の激化を背景に、「より難しい」問題を「より速く」解くことが子どもたちに求められています。公式の意味を理解しないまま暗記したり、裏技で効率よく答えを出したり、大量の演習で体で覚えるように解いたり……。

たしかに、素早く解く達成感が算数を好きになるきっかけになることもあるでしょう。

しかし、「やり方は知っているけれど、なぜそうなるかは説明できない」という学びだけでは、本当の意味で算数の力をつけるとは言えません。

難しい算数の問題に挑む力がある子どもたちにこそ、じっくり考え、試行錯誤する「過程」の楽しさを知ってほしい。本書はそんな願いから制作されました。

著者の前田健太先生（慶應義塾横浜初等部）は、「算数の力は、速く正解を出すことだけが大事なわけではない」と述べます。

じっくり考えて解く算数を親子で楽しんでみませんか？

■「当たり前」を覆す！ 大人もうなる「本質」を突く問い

1章は小学1・2年生で学習する知識だけで解ける問題がそろっています。

「低学年向けなら簡単だろう」と思われるかもしれませんが、この本で紹介するのはただの計算問題ではありません。「そんな考え方があったのか！」と大人も思わずうなる問題ばかり。

たとえば、使う数字は小さく、一見すると単純に見えるこちらの問題、あなたなら、どう解きますか？

＜一見簡単に見える問題＞

答えは一つと思い込んでいた方は、「そんな考え方もあったのか！」と衝撃を受けたかもしれません。「他の考え方もあるかな？」「ちがうパターンもためしてみよう」と試行錯誤する姿勢は、算数に限らず、正解のない問いに向き合うために必要な「思考力」です。

また、本書では、すべての問題に「まえけん先生からの一言」を掲載。この一問に限らない「考え方のコツ」を学べることが特徴です。ぜひ親子で、算数の新たな楽しさを発見してみてください。

■「分数÷分数」はなぜひっくり返してかけるのか？

「分数の割り算は、割る数を逆数にしてかける」と機械的に覚えている方は多いのではないでしょうか？

では、次の計算は正しいでしょうか？

「よくある間違い」にも見えますが、実は答えは「正しい」のです。

なぜ、教科書とは違うこのやり方で正解にたどり着けるのか、たまたまこの数字だったらあっていたのか、それともほかの数でも通用するのか……。

本書では、こうした「当たり前」に隠れた算数の本質を子どもたちの純粋な疑問とともに、解き明かしていきます。大人も一緒になって「なぜ？」を試し、考えてみてくださいね。

「なぜそうなるのか？」という好奇心を大切にし、粘り強く考え抜く力。それは、算数の成績を上げるだけでなく、正解のない時代を生き抜くための「一生の財産」になるはずです。子どもたちの「知りたい！」という瞳が輝き出す1冊。算数が好きな子も、少し苦手な子も、ページをめくればきっと算数の新しい世界が見えてくるはずです。

【目次】

1章 初級編…小学1年生から解ける問題が勢ぞろい！

2章 中級編…3年生から解ける問題で少しずつレベルアップ！

3章 上級編…高学年向けの歯ごたえある問題で、考えるのがもっと楽しい！

【書籍概要】

書名：絶対解きたくなる！ 考えるのが楽しくてとまらない算数

著者：前田健太

定価：1,815円（本体1,650円＋税）

発売日：2026年1月19日（月）

判型：A5判

ページ数：224ページ

ISBN：978-4-04-607894-0

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322508000722/)

【著者プロフィール】

前田健太（まえだ けんた）

長崎県出身。京都ノートルダム学院小学校、国立学園小学校を経て、現職。

学校図書教科書「みんなと学ぶ小学校算数」編集委員や全国算数授業研究会幹事を務める。「できる」ことを過度に重視する教育に疑問を感じ、あえて子どもたちを困らせて「？（ハテナ）」を生み出す授業の必要性を提唱。実践アイデアをSNSで発信し、フォロワー2万人超（2026年1月時点）。 授業実践「牛乳パックは本当に1L入っているのか？」は、メディアで紹介され大きな話題に。

単著『しかける！算数授業』（明治図書）、『絶対解きたくなる！ 考えるのが楽しくてとまらない算数』（本書）を出版、ほか共著や雑誌寄稿多数。

X：@mathmathsan(https://x.com/mathmathsan?s=20)