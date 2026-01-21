【日本を代表する有名料理店・パティスリーが集結】世界が選ぶブランドいちご 「あまおうフェア」 開催
株式会社ぐるなびは、福岡県より委託を受け、福岡県産ブランドいちご「あまおう」の魅力を全国・世界へ発信する取り組みとして、「あまおうフェア」を開催します。
福岡が世界に誇るブランドいちご「あまおう」を主役に、東京都内の有名料理店・パティスリーが参加。各店の個性が光る特別メニューを通じて、この時期だけのプレミアムな「あまおう体験」をお届けします。
さらに、特別にしつらえた「あまおう」を販売するポップアップストアも展開。福岡県からお届けする、生産者の想いが詰まった上質な「あまおう」が織りなす、今だけの特別な体験をぜひお楽しみください。
■「あまおうフェア」開催概要
特設サイト：https://pr.gnavi.co.jp/promo/fukuoka-amaou/
※開催店舗・提供メニュー・写真素材などの詳細は、特設サイトにて随時公開予定です。
＜第1弾＞未知を味わう、「あまおう」の挑戦
「あまおう」が多様な食材や調理法と出会い、相乗効果によって、さらに豊かな味わいに。
スイーツにとどまらない「あまおう」の新たな魅力を、名店ならではの究極の一皿でお楽しみください。
開催期間：2026年2月11日（水）～2月25日（水）予定
参加店舗（予定）：東京都内 有名料理
■参加店舗
1. YAMAGATA San-Dan-Delo ＜イタリアン＞
メニュー名：豚のローズマリーグリルとあまおうのローズマリーロースト
〒104-0061 東京都中央区銀座1-5-10 ギンザファーストファイブビル 2F
サイトURL：https://sandandelo.theshop.jp/
2. 銀座 大石 ＜フレンチ＞
メニュー名：初鰹の炙りとあまおうのサラダ ハリッサのソース
〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-11 マロニエ通り銀座館 2F
サイトURL：https://r.gnavi.co.jp/7au1yufr0000/
3. Restaurant L‘affinage ＜フレンチ＞
メニュー名：鴨の胸肉のロースト 赤ワインの香るあまおうのソースとあまおうのマリネのデュオ
〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-16 GINZA-A5ビル 2F
サイトURL：https://laffinage.jp/index.html
４. Chez Inno ＜フレンチ＞
〒104-0031 東京都中央区京橋2-4-16 明治京橋ビル 1F
サイトURL：https://www.chezinno.jp/
５. Hortensia ＜フレンチ＞
〒104-0041 東京都中央区新富1-5-12 エスパシオ新富町 2F
サイトURL：https://www.hortensiatokyo.com/
６. DOMINIQUE BOUCHET TOKYO ＜フレンチ＞
〒104-0061 東京都中央区銀座1-5-6 銀座レンガ通り福神ビル 2F
サイトURL：https://www.dominique-bouchet.jp/
７. BRASSERIE PAUL BOCUSE GINZA ＜フレンチ＞
〒104-0061東京都中央区銀座2-2-14 マロニエゲート銀座1 10F
サイトURL：https://www.hiramatsurestaurant.jp/paulbocuse-ginza/
８. 銀座 きた川 ＜日本料理＞
〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-11 マロニエ通り銀座館 3F
サイトURL：https://www.instagram.com/kazu.kitagawa
９. 六雁 ＜日本料理＞
〒104-0061 東京都中央区銀座5-5-19 銀座ポニーグループビル 6F・7F
サイトURL：http://mutsukari.com/
10. Gucci Osteria da Massimo Bottura Tokyo ＜イタリアン＞
〒104-0061東京都中央区銀座6-6-12 グッチ並木 4F
サイトURL：https://www.gucciosteria.com/ja/tokyo/
11. M_Mugen ＜中国料理＞
〒104-0061 東京都中央区銀座7-4-6 ACN銀座7 1F
サイトURL：https://www.instagram.com/m_mugen_ginza
12. 銀座 鼓門 ＜日本料理＞
〒104-0061 東京都中央区銀座7-6-4 GINZA7ビル 9F
サイトURL：https://www.instagram.com/kiraku219/
13. L'appetit ＜フレンチ＞
〒103-0023東京都中央区日本橋本町1-4-1 ムロホンビル7 2F
サイトURL：https://www.instagram.com/lappetit_lapaix/
14. 和氣 旬 ＜日本料理＞
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-4-15 日本橋大勝軒ビル 2F
サイトURL：https://www.instagram.com/wakishun.nihonbashi
15. La Paix ＜フレンチ＞
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-9-4 井上第3ビル B1F
サイトURL：https://lapaix-m.jp/
16. 四川飯店 日本橋店 ＜中国料理＞
〒103-0022東京都中央区日本橋室町2-2-1 コレド室町1 2F
サイトURL：https://www.sisen.jp/shop/nihonbashi/
17. てんぷら 小野 ＜日本料理＞
〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-15-5 第5三神ビル 3F
サイトURL：https://www.tempura-ono.com/
18. 赤坂 島袋 ＜日本料理＞
〒107-0052 東京都港区赤坂3-21-8 久保ビル 3F
サイトURL：https://www.instagram.com/akasakashimabukuro/
19. The Momentum by Porsche ＜イタリアン＞
〒105-7101 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティーセンター 1F
サイトURL：https://porsche.tokyo/
20. 車力門 おの澤 ＜日本料理＞
〒160-0007 東京都新宿区荒木町6－39 GARDEN TREE 1F
サイトURL：https://www.instagram.com/sharikimon_onozawa
＜第2弾＞心ほどける、「あまおう」の時間
いちごの王様「あまおう」を贅沢に使用したスイーツを味わうフェアを開催します。「あまおう」の濃厚で上質な味わいに、心ほどける、甘くて贅沢なひとときをお楽しみください。
開催期間：2026年2月26日（木）～3月11日（水）予定
参加店舗（予定）：東京都内 有名料理店・パティスリー 7店舗
■参加店舗
1. EMMÉ ＜フレンチ・ビストロ＞
メニュー名：あまおうと金木犀のシブーストパフェ
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-3-19 ローゼ青山 1F
サイトURL：https://emme-wine.com/
2. トシ・ヨロイヅカ 東京 ＜パティスリー＞
〒104-0031 東京都中央区京橋２丁目２－１ 京橋エドグラン 1F
サイトURL：http://www.grand-patissier.info/ToshiYoroizuka/
3. Restaurant Monna Lisa MARUNOUCHI ＜フレンチ＞
〒107-0062 東京都港区南青山6-15-4 B1
サイトURL：https://www.monnalisa.co.jp/
4. DA GOTO ＜イタリアン＞
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-12-10 J1ビル 2F
サイトURL：https://www.instagram.com/da_goto/
5. RIBAYON ATTACK ＜中国料理＞
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビルB1F
サイトURL：https://ribayonattack.com/
6. 中国菜 ARATA ＜中国料理＞
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町15-17 1F
サイトURL：https://aratanihonbashi.com/
7. Restaurant NeMo＜フレンチ＞
〒107-0062 東京都港区南青山6-15-4 B1
サイトURL：https://restaurantnemo.net/
「あまおうポップアップストア」開催概要
特別にしつらえた「あまおう」を期間限定で下記店舗にて販売いたします。
ぜひこの機会に「あまおう」をお召し上がりください。
販売期間：2026年2月11日（水）～17日（火）
1.IMADEYA GINZA
〒104-0061 東京都中央区銀座６丁目１０－１ GINZA SIX Ｂ２Ｆ
営業時間：10:30～20:30
※角打ち：14:00～20:30 (L.O19:30)
サイトURL：https://imadeya.co.jp/
販売商品：
1粒40g以上の超大玉の「あまおう」を農場から直接仕入れて販売します。
味が詰まった高熟度品を傷みなく輸送するため、航空便で輸送します。
大切な方への贈り物や、自分へのご褒美にいかがでしょうか。
あまおうの販売、角打ち、ペアリングドリンクの提案など、詳細は店頭にてご確認ください。
２.羽田産直館
〒144-0041 東京都太田区羽田空港3丁目3番2号
第1旅客ターミナルビル2階マーケットプレイス
営業時間：平日10:00～19:00
土日祝 9:00～20:00
サイトURL：https://haneda-sanchokukan.jp
販売商品：
1粒40g以上の超大玉の「あまおう」を農場から直接仕入れて販売します。
味が詰まった高熟度品を傷みなく輸送するため、航空便で輸送します。
大切な方への贈り物や、自分へのご褒美にいかがでしょうか。
１粒入りカップ、2粒入り小箱、4粒入り小箱にてご用意いたします。詳細は店頭にてご確認ください。