【日本を代表する有名料理店・パティスリーが集結】世界が選ぶブランドいちご 「あまおうフェア」 開催

株式会社ぐるなび

株式会社ぐるなびは、福岡県より委託を受け、福岡県産ブランドいちご「あまおう」の魅力を全国・世界へ発信する取り組みとして、「あまおうフェア」を開催します。

福岡が世界に誇るブランドいちご「あまおう」を主役に、東京都内の有名料理店・パティスリーが参加。各店の個性が光る特別メニューを通じて、この時期だけのプレミアムな「あまおう体験」をお届けします。

さらに、特別にしつらえた「あまおう」を販売するポップアップストアも展開。福岡県からお届けする、生産者の想いが詰まった上質な「あまおう」が織りなす、今だけの特別な体験をぜひお楽しみください。

■「あまおうフェア」開催概要

特設サイト：https://pr.gnavi.co.jp/promo/fukuoka-amaou/

※開催店舗・提供メニュー・写真素材などの詳細は、特設サイトにて随時公開予定です。

＜第1弾＞未知を味わう、「あまおう」の挑戦

「あまおう」が多様な食材や調理法と出会い、相乗効果によって、さらに豊かな味わいに。

スイーツにとどまらない「あまおう」の新たな魅力を、名店ならではの究極の一皿でお楽しみください。

開催期間：2026年2月11日（水）～2月25日（水）予定

参加店舗（予定）：東京都内 有名料理

■参加店舗

1. YAMAGATA San-Dan-Delo ＜イタリアン＞

メニュー名：豚のローズマリーグリルとあまおうのローズマリーロースト

〒104-0061 東京都中央区銀座1-5-10 ギンザファーストファイブビル 2F

サイトURL：https://sandandelo.theshop.jp/

2. 銀座 大石 ＜フレンチ＞

メニュー名：初鰹の炙りとあまおうのサラダ ハリッサのソース

〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-11 マロニエ通り銀座館 2F

サイトURL：https://r.gnavi.co.jp/7au1yufr0000/

3. Restaurant L‘affinage ＜フレンチ＞

メニュー名：鴨の胸肉のロースト 赤ワインの香るあまおうのソースとあまおうのマリネのデュオ

〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-16 GINZA-A5ビル 2F

サイトURL：https://laffinage.jp/index.html

４. Chez Inno ＜フレンチ＞

〒104-0031 東京都中央区京橋2-4-16 明治京橋ビル 1F

サイトURL：https://www.chezinno.jp/

５. Hortensia ＜フレンチ＞

〒104-0041 東京都中央区新富1-5-12 エスパシオ新富町 2F

サイトURL：https://www.hortensiatokyo.com/

６. DOMINIQUE BOUCHET TOKYO ＜フレンチ＞

〒104-0061 東京都中央区銀座1-5-6 銀座レンガ通り福神ビル 2F

サイトURL：https://www.dominique-bouchet.jp/

７. BRASSERIE PAUL BOCUSE GINZA ＜フレンチ＞

〒104-0061東京都中央区銀座2-2-14 マロニエゲート銀座1 10F

サイトURL：https://www.hiramatsurestaurant.jp/paulbocuse-ginza/

８. 銀座 きた川 ＜日本料理＞

〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-11 マロニエ通り銀座館 3F

サイトURL：https://www.instagram.com/kazu.kitagawa

９. 六雁 ＜日本料理＞

〒104-0061 東京都中央区銀座5-5-19 銀座ポニーグループビル 6F・7F

サイトURL：http://mutsukari.com/

10. Gucci Osteria da Massimo Bottura Tokyo ＜イタリアン＞

〒104-0061東京都中央区銀座6-6-12 グッチ並木 4F

サイトURL：https://www.gucciosteria.com/ja/tokyo/

11. M_Mugen ＜中国料理＞

〒104-0061 東京都中央区銀座7-4-6 ACN銀座7 1F

サイトURL：https://www.instagram.com/m_mugen_ginza

12. 銀座 鼓門 ＜日本料理＞

〒104-0061 東京都中央区銀座7-6-4 GINZA7ビル 9F

サイトURL：https://www.instagram.com/kiraku219/

13. L'appetit ＜フレンチ＞

〒103-0023東京都中央区日本橋本町1-4-1 ムロホンビル7 2F

サイトURL：https://www.instagram.com/lappetit_lapaix/

14. 和氣 旬 ＜日本料理＞

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-4-15 日本橋大勝軒ビル 2F

サイトURL：https://www.instagram.com/wakishun.nihonbashi

15. La Paix ＜フレンチ＞

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-9-4 井上第3ビル B1F

サイトURL：https://lapaix-m.jp/

16. 四川飯店 日本橋店 ＜中国料理＞

〒103-0022東京都中央区日本橋室町2-2-1 コレド室町1 2F

サイトURL：https://www.sisen.jp/shop/nihonbashi/

17. てんぷら 小野 ＜日本料理＞

〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-15-5 第5三神ビル 3F

サイトURL：https://www.tempura-ono.com/

18. 赤坂 島袋 ＜日本料理＞

〒107-0052 東京都港区赤坂3-21-8 久保ビル 3F

サイトURL：https://www.instagram.com/akasakashimabukuro/

19. The Momentum by Porsche ＜イタリアン＞

〒105-7101 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティーセンター 1F

サイトURL：https://porsche.tokyo/

20. 車力門 おの澤 ＜日本料理＞

〒160-0007 東京都新宿区荒木町6－39 GARDEN TREE 1F

サイトURL：https://www.instagram.com/sharikimon_onozawa

※メニューイメージ

＜第2弾＞心ほどける、「あまおう」の時間

いちごの王様「あまおう」を贅沢に使用したスイーツを味わうフェアを開催します。「あまおう」の濃厚で上質な味わいに、心ほどける、甘くて贅沢なひとときをお楽しみください。

開催期間：2026年2月26日（木）～3月11日（水）予定

参加店舗（予定）：東京都内 有名料理店・パティスリー 7店舗

■参加店舗

1. EMMÉ ＜フレンチ・ビストロ＞

メニュー名：あまおうと金木犀のシブーストパフェ

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-3-19 ローゼ青山 1F

サイトURL：https://emme-wine.com/

2. トシ・ヨロイヅカ 東京 ＜パティスリー＞

〒104-0031 東京都中央区京橋２丁目２－１ 京橋エドグラン 1F

サイトURL：http://www.grand-patissier.info/ToshiYoroizuka/

3. Restaurant Monna Lisa MARUNOUCHI ＜フレンチ＞

〒107-0062 東京都港区南青山6-15-4 B1

サイトURL：https://www.monnalisa.co.jp/

4. DA GOTO ＜イタリアン＞

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-12-10 J1ビル 2F

サイトURL：https://www.instagram.com/da_goto/

5. RIBAYON ATTACK ＜中国料理＞

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビルB1F

サイトURL：https://ribayonattack.com/

6. 中国菜 ARATA ＜中国料理＞

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町15-17 1F

サイトURL：https://aratanihonbashi.com/

7. Restaurant NeMo＜フレンチ＞

〒107-0062 東京都港区南青山6-15-4 B1

サイトURL：https://restaurantnemo.net/

※メニューイメージ

1.EMMÉ ＜フレンチ・ビストロ＞：あまおうと金木犀のシブーストパフェ

「あまおうポップアップストア」開催概要

特別にしつらえた「あまおう」を期間限定で下記店舗にて販売いたします。

ぜひこの機会に「あまおう」をお召し上がりください。

販売期間：2026年2月11日（水）～17日（火）

1.IMADEYA GINZA

〒104-0061 東京都中央区銀座６丁目１０－１ GINZA SIX Ｂ２Ｆ

営業時間：10:30～20:30

※角打ち：14:00～20:30 (L.O19:30)

サイトURL：https://imadeya.co.jp/

販売商品：

1粒40g以上の超大玉の「あまおう」を農場から直接仕入れて販売します。

味が詰まった高熟度品を傷みなく輸送するため、航空便で輸送します。

大切な方への贈り物や、自分へのご褒美にいかがでしょうか。

あまおうの販売、角打ち、ペアリングドリンクの提案など、詳細は店頭にてご確認ください。

２.羽田産直館

〒144-0041 東京都太田区羽田空港3丁目3番2号

第1旅客ターミナルビル2階マーケットプレイス

営業時間：平日10:00～19:00

土日祝 9:00～20:00

サイトURL：https://haneda-sanchokukan.jp

販売商品：

1粒40g以上の超大玉の「あまおう」を農場から直接仕入れて販売します。

味が詰まった高熟度品を傷みなく輸送するため、航空便で輸送します。

大切な方への贈り物や、自分へのご褒美にいかがでしょうか。

１粒入りカップ、2粒入り小箱、4粒入り小箱にてご用意いたします。詳細は店頭にてご確認ください。