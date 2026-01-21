エニタイムフィットネスとApple Fitness+ 日本における会員体験向上に向けて提携　2026年1月21日から、エニタイムフィットネス会員は追加料金なしでApple Fitness+を利用可能に

株式会社Fast Fitness Japan

24時間年中無休のフィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」の国内マスターフランチャイジーとして、全国で直営店舗の運営およびフランチャイズ展開を行う株式会社Fast Fitness Japan（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山部 清明、以下当社）は、あらゆるユーザーを歓迎するワークアウトとメディテーションを提供し、受賞歴のあるフィットネスとウェルネスのためのサービスであるApple Fitness+とのフィットネス業界における独占的なコラボレーションを開始いたします。

2026年1月21日（水）から、対象となるエニタイムフィットネスの会員は、在籍期間中、追加料金なしでApple Fitness+のサブスクリプションを利用できるようになります¹。これにより、ジムでのトレーニングとオンデマンドのウェルネス体験をシームレスにつなぐ、真に一体化したフィットネス体験を提供します。

会員は、エニタイムフィットネスの施設内で日々のトレーニングを補完する形でApple Fitness+を活用できるほか、ジムに行けない日には自宅で、また旅行中などの外出先でも利用することが可能です。ライフスタイルに合わせて柔軟にフィットネスを取り入れることで、継続的な運動習慣の維持や、さらなるパフォーマンス向上をサポートします。

さらに、対象となる新規入会希望者は、エニタイムフィットネス公式ウェブサイトから申し込むことで、最大2カ月間のApple Fitness+無料トライアルを利用することができます²。

Apple Fitness+では、iPhone、iPad、Apple TVを通じて、12種類のワークアウトとメディテーションを提供しています。筋力トレーニング、ピラティス、HIIT、トレッドミル、ダンス、ヨガなど、5分から45分まで幅広いプログラムが用意されており、ライフスタイルや目的に合わせて柔軟に楽しむことができます。利用開始に必要なのはiPhoneのみです。さらに、Apple WatchやAirPods Pro 3を組み合わせることで、心拍数などのリアルタイム指標を画面上で確認でき、モチベーションをより高めながらワークアウトに取り組むことができます。

Apple Fitness+のワークアウトは、多様性に富んだ1020トレーナーチームが担当し、K-Pop、J-Popをはじめとする世界的に人気のアーティストによるエネルギッシュなプレイリストとともに展開されます。

また、日本のユーザーにより親しみやすく利用していただけるよう、すべてのワークアウトとメディテーションに日本語字幕に加え、日本語のデジタル翻訳音声を提供しています。日本語でのデジタル翻訳音声は、28名のFitness+トレーナーそれぞれの実際の声をもとに生成された音声を使用しています。毎週、新たな日本語デジタル翻訳音声・字幕対応エピソードが追加され、継続的にお楽しみいただけます。

Apple Fitness+の詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。

https://www.apple.com/jp/apple-fitness-plus/

会員様向け特典：Apple Fitness+が「追加料金なし」で使い放題

2026年1月21日（水）から、エニタイムフィットネスの会員はApple Fitness+を無料でご利用いただけます。

・ 継続的な無料利用：

3か月ごとにエニタイムフィットネス公式アプリ（AFアプリ）を通じて更新手続きを行うことで、継続して無料でご利用いただけます。

・ 利用登録方法：

AFアプリをダウンロードし、会員連携を行った後、アプリ内のバナーからオファーを選択することで有効化されます。

非会員向け特典：最大２か月間の無料トライアル

エニタイムフィットネスへの入会を検討している方を対象に、ジムに足を運ぶ前からデジタルワークアウトを体験できる特別なオファーを用意しています。運動習慣を始めるきっかけとして、気軽にフィットネスをスタートすることができます。

・ 特典内容：

エニタイムフィットネス公式ウェブサイトから申し込みのうえ、AFアプリをダウンロードすることで、対象となる方はApple Fitness+を最大2カ月間無料で体験できます。

・ 多彩なコンテンツ：

HIIT、ヨガ、筋力トレーニング、ピラティス、メディテーションなど、トレーナーが指導する多彩なワークアウトをラインアップ。5分から45分まで幅広い時間設定のプログラムが揃っており、ライフスタイルに合わせて利用できます。

・ 毎週新しいプログラムを追加

ワークアウトは毎週新たに追加されるため、継続的にチャレンジしたり、新しいプログラムに挑戦したりすることができます。

・ ジムでの活用

エニタイムフィットネスの会員は、Apple Fitness+による専門的なガイダンスと、トレッドミルなどの有酸素マシンやファンクショナルトレーニングエリアを組み合わせることで、ジムでのトレーニング体験をさらに充実させることができます。

１）Apple Fitness+の利用にはサブスクリプション登録が必要です。Apple Fitness+は、プロモーション終了後、キャンセルされるまで月額980円で更新されます。支払いは登録されている支払い方法に請求され、サービスアカウント設定の各更新日の少なくとも1日前にいつでもキャンセルできます。利用規約とAppleのプライバシーポリシーが適用されます。お住まいの国・地域に適用される規約については、以下をご確認ください。

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/

ご利用は13歳以上である必要があり、コードを引き換えるストアフロントと一致する国・地域に居住している必要があります。Apple Fitness+はApple Inc.のサービスマークです。Appleはこのプロモーションのスポンサーではありません。

２）新規および条件を満たす再登録のサブスクリプション利用者のみが対象です。登録済みのお支払い方法があるApple Accountが必要です。Apple Fitness+のサブスクリプションが必要です。Apple Fitness+は、プロモーション終了後、解約されない限り、月額980円で更新されます。料金は登録済みのお支払い方法に請求され、各更新日の少なくとも1日前までに、サービスアカウント設定からいつでも解約することができます。利用規約とAppleのプライバシーポリシーが適用されます。お住まいの国・地域に適用される規約については、以下をご確認ください。

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/

ご利用は13歳以上である必要があり、コードを引き換えるストアフロントと一致する国・地域に居住している必要があります。対応する製品およびサービスが必要です。Apple Fitness+はApple Inc.のサービスマークです。

Appleは本プロモーションのスポンサーではありません。

X公式アカウントはこちら :https://x.com/FastFitness_jpANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）とは

エニタイムフィットネスは、米国発祥のフィットネスジム・フランチャイズであり、現在では世界5,000店舗以上を展開しています。日本では、2010年に東京都調布市に1号店をオープンして以来、多様な生活スタイルにフィットするジムとして、全国1,200店舗以上を展開し、会員数100万人を突破しました。

HP：https://www.anytimefitness.co.jp/

株式会社Fast Fitness Japan

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。

社名 ：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン）

＜東京証券取引所プライム市場 証券コード : 7092＞

代表 ：代表取締役社長 山部 清明

所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F

設立 ：2010年5月21日

HP ：https://fastfitnessjapan.jp/