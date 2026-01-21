日水コン、Lightblueを全社で本格導入 ― 汎用AI の壁を突破し、現場主導で一気に浸透

株式会社Lightblue

株式会社日水コン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 新二、以下「日水コン」）は、東京大学発のAIスタートアップ・株式会社Lightblue（代表取締役：園田 亜斗夢、以下「Lightblue」）が提供する生成AIアシスタント「Lightblue」の導入ライセンスを大幅に拡大し、2025年8月よりコンサルティング本部を中心に約700IDでの本格運用を開始したことをお知らせします。

導入の背景・ポイント

1.導入の鍵は「社内ナレッジ」の活用

日水コンでは、コンサルティング本部の方針として「生産性の向上」及び「AI等の活用による業務の効率化」を掲げ、2024年4月より生成AIツールの検討を開始しました。当初はOpenAI社のChatGPT導入を検討しましたが、専門性の高い水インフラ事業において必須となる「社内固有のナレッジ（過去の設計図書や技術資料など）」を活用する点に課題が残りました。そこで、社内データとの連携に強みを持つ「Lightblue」に着目し、2024年8月より100IDにて試験導入を開始されました。

2.各部門キーマンの伴走が生んだ共感と広がり

導入当初の約半年間は、「多忙でAIを理解する時間がない」「具体的な活用イメージが湧かない」といった現場の声があり、利用率は20～30％程度と低調な立ち上がりとなりました。しかし、Lightblue社と連携したワークショップや個別相談会の実施、各部門のキーマンによる地道な活用支援を展開。その結果、現場社員の間で実務での有効性に関する認識が広がり、利用希望者が急増しました。トップダウンによる強制ではなく、現場からの「使いたい」という声に後押しされ、2025年8月には約700IDまで拡大し、主要部門での原則全員配布を実現しました。

3.社内部門横断型の生成AI推進チームの発足

更なる組織的な定着と高度化を目指し、2025年12月より部門横断型の生成AI推進チーム「NAV-X」※を始動しました。今後も、「Lightblue」を活用したナレッジ検索の精度向上や、技術継承の仕組みづくりを推進し、コンサルティング業務における付加価値の向上を目指します。

※新世紀価値創造計画「NAV-X」：Nissuicon AI Value-creation Project の略称

Lightblueに期待される主な活用シーン

日水コンでは、「Lightblue」の活用により、コンサルティング業務の高度化から組織全体の生産性向上まで、全社的な変革を目指しています。

- コンサルティング業務の高度化蓄積された膨大な技術資料や過去の設計事例から、プロジェクトに最適な情報を抽出。提案書作成や技術検討の生産性と品質の向上を目指します。- 技術ナレッジの共有と継承ベテラン社員の知見やノウハウをアシスタントとして体系化し、組織全体で活用可能に。技術継承を促進することで、属人化の解消や人材育成につなげます。- 利用状況の可視化とAI活用サイクルの推進Power BIによる利用状況の可視化を通じて、AI活用の効果を定量的に把握。継続的な業務改善サイクルを構築します。

Lightblueは、これらの活用を通じて日水コンの生産性向上とコンサルティング業務の高度化に貢献し、DX戦略のパートナーとして企業価値向上を支援してまいります。

法人向けAIアシスタント「Lightblue」について

Lightblueは、社員や職員の日常業務に寄り添い、幅広いタスクを支援する次世代AIエージェントです。検索・要約・文字起こし・画像生成までをワンストップで実行できるほか、ノーコードで業務特化型チャットボットを構築することも可能。法人・自治体向けの厳格なセキュリティを備えているため、誰でも安心してご利用いただけます。

また、多様なデータソースと連携し、企業や自治体が保有する独自の情報を活用して、必要な情報の検索や文書作成を迅速かつ正確に実行します。実務に即したAI活用を実現し、業務効率を飛躍的に向上させます。

▶︎ 詳細はこちら：https://www.lightblue-tech.com/lightblue/

株式会社日水コンについて

株式会社日水コンは、「水」を専門とした建設コンサルタントです。

水道・下水道・河川を中心に、流域全体にわたる水関連事業を幅広く展開しています。1959年の創業以来、事業活動を通じて水に関する様々な社会課題を解決しています。



社名：株式会社日水コン

設立：1959年5月25日

代表者：代表取締役社長 中西 新二

所在地：東京都新宿区西新宿六丁目22番1号（新宿スクエアタワー）

コーポレートサイト：https://www.nissuicon.co.jp(https://www.nissuicon.co.jp/)

株式会社Lightblueについて

社名：株式会社Lightblue

設立：2018年1月

代表者：代表取締役 園田 亜斗夢

所在地：東京都千代田区神田駿河台2丁目3-6 CIRCLES御茶ノ水5F

顧問：鳥海不二夫（東京大学大学院工学系研究科教授）

事業内容：画像解析／自然言語処理AIのソリューション開発、法人向けAIアシスタント「Lightblue」 等

LLMモデル（Hugging Face）：https://huggingface.co/lightblue/aokarasu-72B