赤ちゃんの「生まれもつ力」とは？――発達認知科学から生まれた0・1・2歳向け年齢別「あそびえほん」シリーズが2026年1月21日（水）に3冊同時発売！

株式会社KADOKAWA



株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『あそびえほん 0さい！』『あそびえほん 1さい！』『あそびえほん 2さい！』（総監修：開一夫）を2026年1月21日（水）に発売いたしました。

「あそびえほん」シリーズ、4つの特長

（1）「シナぷしゅ」監修の開一夫教授ら8名の研究者が発達認知科学研究に基づいて開発・監修

本シリーズは、テレビ東京系の人気番組「シナぷしゅ」や絵本『もいもい』の監修でも知られる開一夫教授が率いる、最先端の赤ちゃん発達認知科学研究プラットフォーム＜赤ちゃんラボ5.0＞の8名の研究者が監修・開発。

0・1・2歳が生まれもつ知識「コアナレッジ」から、特に大切だと考える、「コミュニケーション」「かず・かたち」「いきもの」「空間」「もの」の5つの分野を選んで作りました。

【監修者インタビュー公開中】

「あそびえほん」シリーズを監修した専門家が、遊びの意図や読み聞かせのポイントを解説。

▼すぐに読む

https://yomeruba.com/plus/edu/asobiehon-interview/entry-96977.html

（2）0・1・2歳が夢中になる「参加型の遊び」

▲手を使って、「なでなで」したり、「バイバイ」したりしてみよう！

本シリーズでは、0・1・2歳が身体を動かしたり、保護者の方とやりとりを楽しんだりできる「参加型の遊び」をたくさん収録。

オムニバス形式だからどこから読んでもOK。

0・1・2歳が反応するページがきっと見つかります。

（3）0・1・2歳モニターと選んだキャラクター「うーにー」が登場

本シリーズには、赤ちゃんと一緒に様々な遊びを楽しむキャラクター、「うーにー」が登場！

「うーにー」という名前は、フィンランド語で「夢」を表す「uni（ウニ）」から生まれました。

耳のカラフルでコントラストの強い模様の「うーにー」は、視力の弱い0歳でも認識することができます。

絵本の中にも隠れているので、ぜひ探してみてくださいね。

（4）0・1・2歳が遊びやすい、ママパパが持ち運びやすいサイズ

絵本のサイズは約20cm×18cm（B5変形判）。

小さな手で持てる・めくれるサイズは、0・1・2歳の「自分でやりたい！」気持ちにぴったり。

マザーズバッグにもすっぽり入るサイズだから、おでかけにもぴったりです。

豪華賞品が当たる！ プレゼントキャンペーン実施中

『あそびえほん 0さい！』『あそびえほん 1さい！』『あそびえほん 2さい！』3冊を対象としたプレゼントキャンペーンを開催！

下記の応募要項や対象書籍帯をご確認のうえ、ふるってご参加ください♪

【賞品】

抽選で計38名様に豪華賞品が当たる！

【応募方法】

『あそびえほん 0さい！』『あそびえほん 1さい！』『あそびえほん 2さい！』の帯にあるURLまたは二次元コードにアクセスし、帯に記載のパスワードを入力のうえアンケートにお答えください。

【応募期間】

2026年1月21日（水）～2026年5月11日（月）まで

【注意事項】

■当選はおひとりにつき1口まで。

■応募の際の通信料等はお客様のご負担となります。

■当選発表は賞品の発送（2026年6月下旬予定）をもって代えさせていただきます（発送先は日本国内のみ）。

■賞品を譲渡（転売、オークション出品含む）しないことが応募・当選の条件となります。

■応募に際しご提供いただいた個人情報は、株式会社KADOKAWAのプライバシーポリシー(https://group.kadokawa.co.jp/privacy_policy/main.html)の定めるところにより取り扱わせていただきます。

■システム等の事情により予告なく本企画を終了する場合があります。

赤ちゃんが笑う！ 泣き止む！ 「あそびえほん」公式読み聞かせ動画とオリジナルキャラクター・うーにーの動画を公開中！

公式【赤ちゃんが笑う！泣き止む！】0歳 1歳 2歳「あそびえほん」シリーズ【うーにーとあそぼう！】

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=6208NBdA7yg ]

公式【絵本 読み聞かせ】0歳 1歳 2歳「あそびえほん」シリーズ【赤ちゃんが喜ぶ！ 連続動画】

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=eMlLrl8fil0 ]

「あそびえほん」公式読み聞かせ動画と、0・1・2歳といっしょに作ったキャラクター・うーにーと一緒に遊べる動画を公開中！

楽しい効果音や大きな動きに、赤ちゃんが夢中。

ぜひ、おでかけや育児のおともに、ご活用ください。

総監修・開一夫先生から創刊によせて

赤ちゃんには、コアナレッジとよばれる「生まれつきの知識」があります。

数に関する感覚、人とつながるための力、空間や物に関する原初的知識など、生きていくために必要な力を、赤ちゃんはすでに持って生まれてきます。

この絵本シリーズは、赤ちゃん研究の専門家たちが特に大切だと考える「生まれつきの知識」から5つの分野を選んで作りました。この絵本は、親子で一緒に参加して楽しむ「参加型」の絵本です。読み聞かせを通じて、お父さん、お母さんは赤ちゃんの発達の素晴らしい変化を実感できるでしょう。

赤ちゃんが絵本を「じっと見る」とき、それは興味を持ってあそんでいる証拠。指をさしたり、声をかけたりしながら一緒に参加することで、赤ちゃんの好奇心がさらに広がるかもしれません。ぜひ親子で一緒に、成長の喜びを楽しんでください。

【東京大学 開一夫（ひらき かずお）教授 プロフィール】

東京大学大学院総合文化研究科広域システム科学系教授。「あかちゃん学」を専門とし、東京大学あかちゃんラボを運営。あかちゃんが本当に好きな絵本を作りたいと本書を企画。乳幼児も「正義の味方」を応援することを明らかにするなど、ユニークな研究を行っている。著書に、『日曜ピアジェ赤ちゃん学のすすめ』（岩波書店、2006）、『赤ちゃんの不思議』（岩波書店、2011） などがある。

【赤ちゃんラボ5.0とは】

すべての子どもを笑顔にする！

赤ちゃんラボ5.0は、発達認知科学的視座から、子どもたちが幸せに暮らし、成長し、社会の一員として活躍していく上で必要となる研究や商品、社会基盤について探求します。子どもたちの笑顔は養育者に限らず社会全体に活力を与え、豊かな未来社会を創生する上で必要不可欠です。「すべての子どもを笑顔にする！」は、単なるスローガンではなく、長期的に取得される科学的データに基づいて実現します。

https://aka-lab.jp/

書誌情報

『あそびえほん 0さい！』

総監修：開一夫（赤ちゃんラボ5.0）

発売日：2026年1月21日（水）

定価：1,540円（本体1,400円＋税）

仕様：204mm×182mm／上製ハードカバー／48ページ

ISBN：978-4-04-114653-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/pic-book/ehon/322310001041.html)

『あそびえほん 1さい！』

総監修：開一夫（赤ちゃんラボ5.0）

発売日：2026年1月21日（水）

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

仕様：204mm×182mm／上製ハードカバー／80ページ

ISBN：978-4-04-114654-5

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/pic-book/ehon/322310001042.html)

『あそびえほん 2さい！』

総監修：開一夫（赤ちゃんラボ5.0）

発売日：2026年1月21日（水）

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

仕様：204mm×182mm／上製ハードカバー／96ページ

ISBN：978-4-04-114655-2

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/pic-book/ehon/322310001043.html)