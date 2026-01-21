【イベントレポート】「家なんかにお金をかけるな」住宅展示場で異例の熱弁 家づくりせやま大学・瀬山彰による特別セミナーを開催しました。「豪華なモデルハウス」の裏側で語られた、賢い消費者のための防衛策

ビーイナフ株式会社

＜終了＞2026年1月11日（日）＠総合住宅展示場 すまいるパーク柏の葉

大手ハウスメーカーのモデルハウスが立ち並ぶ"総合住宅展示場"という環境下で、あえて「住宅業界のコスト構造と適正価格」に深く切り込むテーマを設定。 消費者の利益を最優先した「忖度なし」の講義は大きな反響を呼び、両会場ともに、真剣に家づくりと向き合う多くの来場者にお集まりいただきました。

開催の背景：なぜ展示場で「業界のタブー」に切り込んだのか？

講演後も質問の列は絶えず、会場外での立ち話相談に発展。家づくりに対する参加者の本気度が垣間見えた。

通常、住宅展示場でのイベントといえば、キャラクターショーやプレゼント企画など、家族連れを楽しませるソフトな内容が一般的です。しかし、今回私たちは「住宅価格の仕組みを知り、賢い予算配分を学ぶ」という、あえてシビアな現実に目を向けたテーマを設定しました。

家づくりは多くの人にとって一生に一度の大きな買い物です。しかし、華やかなモデルハウスや営業トークの雰囲気に流され、本質的な「家の性能」や「適正価格」を見誤ってしまう施主が後を絶ちません。 そこで、YouTubeチャンネル登録者数10万人を超える「家づくりせやま大学」の瀬山彰が、展示場という場において、「家にお金をかけすぎないための防衛策」や「営業トークの裏にある意図の読み解き方」など、施主が主導権を持つための実践的な講義を行いました。

当日のプログラム：参加者を惹きつけた「10の視点」

当日は「もう迷わない！後悔しない家づくり10のポイント」と題し、実際の購入者の失敗例・成功例を交えた講話を実施しました。 耳触りの良い言葉ばかりが並ぶ一般的なセミナーとは一線を画し、以下のような具体的かつ本質的なトピックが展開されました。

＜当日使用された講義レジュメ（抜粋）＞

１.快適な住空間の整え方：基本は4つだけ！

２.入居後にお金がかかる家の正体：長期保証の仕組みを正しく理解する

３.地震に強い家にする方法：工法名だけに惑わされない視点

４.初回打ち合わせで確認したい10のこと：住宅会社の誠実さを見抜く質問集

５.施工ミスが多い住宅会社の特徴：現場管理レベルの確認ポイント

６.坪数少ないのに広く感じる間取りのコツ：坪単価の考え方と空間活用

７.土地探しの極意：裏ワザに頼らない堅実な探し方

８.家なんかにお金を掛けてはいけない理由！：資産価値と人生の予算配分

９.変動金利と固定金利の選び方：リスク管理の基本

１０.家を建てて良い人！ダメな人！：家づくりは自己責任！

～なぜ、私たちは「中立的な立場」で発言できるのか～

本イベントのような、施主の利益を最優先し、時として業界にとって耳の痛い内容を含むセミナーは、スポンサーへの配慮が必要な一般的なイベントでは敬遠されがちです。 しかし、私たちは「もっと施主に優しい住宅業界に」をテーマに、既存の業界構造に頼らない独自の活動を行っているため、特定のメーカーに忖度する必要がありません。

■「せやま印工務店プロジェクト」とは

私たちは、トラブルを未然に防ぎ、施主が安心して家づくりできる仕組み『せやま印工務店プロジェクト』（2025年度グッドデザイン賞受賞）を運営しています。 これは、厳しい基準をクリアした優良工務店と施主を直接結びつける事業であり、大手メーカーの広告費に依存しないビジネスモデルです。

YouTubeチャンネル「家づくり せやま大学」における業界の”闇”に一切忖度しないスタンスは、全国の施主から大きな支持を集め、チャンネル登録者数は10万人を突破（2026年1月時点）。 確固たる「代替案（安くて良い家を建てるルート）」と「圧倒的な顧客支持」を持っているからこそ、私たちは展示場の真ん中で堂々と「賢い消費者のための真実」を発信し続けることができるのです。

「家づくりせやま大学」では、今後も全国の住宅展示場やイベント会場での講演依頼を広く受け付けております。「集客イベントを行っても、契約につながる熱量の高い客層が来ない」とお悩みの主催者様は、ぜひお問い合わせください。予定調和ではない、真剣な検討層が集まる場を創出いたします。

代表プロフィール

瀬山 彰（せやま あきら）

筑波大学理工学群数学専攻卒（数理統計学士号取得）。硬式野球部に所属し、首都大学野球リーグの線形回帰分析に取り組む。

大学卒業後、日本最大手経営人事コンサルティング会社にて、全国ハウスメーカー・工務店を担当。住宅業界で手腕を振るう中、住宅業界の悪しき文化に疑問を覚え、家づくりの新たなスタンダードの確立を目標に掲げる。 その後、中堅ハウスメーカー支店長経験を経て、2019年に独立。

「家なんかにお金をかけるな！質は担保しろ！」をテーマにした”ちょうどいい塩梅の家づくり”が話題となり、YouTube「家づくり せやま大学」は、登録者数8.5万人超えの人気チャンネルに。現在は、優良工務店認定制度「せやま印工務店プロジェクト」の全国展開を推進し、ちょうどいい塩梅の家づくりの普及に努めている。

娘4人の父親。広島県出身、広島東洋カープファン。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/79709/table/22_1_add911c420c1b36258262b3d948a21fe.jpg?v=202601210251 ]

