白鷗大学ラグビー部とのサプライヤー契約を締結

ベースフード株式会社

完全栄養※1の主食を開発・販売するベースフード株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：橋本舜、https://basefood.co.jp）は、健康的なカラダづくりやスポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートする「BASE UP SPORTS PROJECT」において、白鷗大学ラグビー部とのサプライヤー契約を締結したことをお知らせいたします。

■「BASE UP SPORTS PROJECT」を通じた各種活動支援

ベースフードは、“一人ひとりが自分らしく輝き、笑顔溢れる社会”の実現を目指し、スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンにおいて、完全栄養食を日常の暮らしの中に取り入れていただくことで心身の健康の“ベースアップ”をサポートする活動「BASE UP PROJECT（ベースアッププロジェクト）」を展開しています。

この度、同活動内で展開している「BASE UP SPORTS PROJECT（ベースアップスポーツプロジェクト）」において、白鷗大学ラグビー部にご賛同いただき、今回のサプライヤー契約が実現いたしました。今後は、白鷗大学ラグビー部に所属する選手および関係者への「食」のサポートとして各種「BASE FOOD」シリーズを提供する他、各種活動への協力、「栄養とスポーツパフォーマンス」の啓蒙活動など、幅広く活動を共に展開していきたいと考えています。

【白鷗大学ラグビー部 プロフィール】

1986年創部。栃木県小山市に活動拠点を置いている。1992年に関東大学ラグビー連盟に加入。1997年に関東大学リーグ戦2部に初昇格する。その後降格も経験したが2012年から現在まで2部に定着。確実に力をつけリーグ戦1部昇格を狙う。2016年に創部30周年を迎えた。メンバーは東北、関東、関西など様々な地域から集まり日々切磋琢磨している。現在78名が在籍。

HP：https://sports.hakuoh.jp/rugby

X：https://x.com/hakuoh_rugby

Instagram：https://www.instagram.com/hakuoh_rugby

Facebook：https://www.facebook.com/hakuoh8900rugby/

＜トーマス 優デーリックデニイ監督 コメント＞

この度、ベースフード様より白鷗大学ラグビー部をサポートしていただけることとなり、心より感謝申し上げます。

白鷗大学ラグビー部は、仲間とともに切磋琢磨しながら人間的にも成長していけるチームを目指しています。大学スポーツという貴重な時間の中で、心身の土台をしっかりと築き、将来につながる経験を積むことを大切にしています。そのためには、選手一人ひとりが心身ともに最高の状態で日々を過ごすことが欠かせません。ベースフード様の完全栄養食は、身体の内側から私たちを支え、日々のトレーニングや試合に大きな力を与えてくれます。

未来を担う若者たちの挑戦に力を貸していただけることに、心より感謝申し上げます。これからも白鴎大学ラグビー部をどうぞよろしくお願いいたします。

＜選手代表 BKリーダー 三輪啓介選手 コメント＞

この度は、白鴎大学ラグビー部とサプライヤー契約を締結していただき誠にありがとうございます。ラグビー競技は日々強度の高い練習を行いながら高いパフォーマンスが求められます。また学業と並行しながら行うため、学生自身が高い食事を毎回用意するのは難しい部分があります。そこで多くの栄養素を手軽に効率よく摂取できるベースフード様の商品は大きな助けとなります。今回のサプライヤー契約のご縁をきっかけにチーム全体でまた一つ競技レベルの向上と共に、地域をはじめとした多くの方々に応援される魅力的なチームを目指していきたいです。

■「BASE UP PROJECT」概要

スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンで活躍する人たちやそれらを楽しむ人たち、夢を実現するために頑張っている方々、そしてサスティナブルな社会の実現に向け、「栄養」「健康」という側面から応援、サポートし、“明日の笑顔を皆さんと共に”という想いが込められたプロジェクトです。

■「BASE UP SPORTS PROJECT」概要

各種スポーツシーンやボディメイクにおいて、スマートフード完全栄養食である「BASE FOOD」を日常的に取り入れていただくことで、健康的なカラダづくりやスポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートしていくプロジェクトです。

＜スポーツ選手／チーム・団体に向けた「BASE UP SPORTS サプライヤー契約・プログラム」参加者募集＞

スポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートする取り組みとして、プロアマ問わずスポーツ選手やチーム・団体に向けた「BASE FOOD」商品の提供等、各種サポート活動を実施いたします。

サプライヤー活動では、中長期的に活動をサポート・支援する「サプライヤー契約」と、老若男女問わずアクティブにスポーツを楽しむ方々へ完全栄養食「BASE FOOD」を体験いただく機会として、サンプリングをはじめ短期的に活動をサポートする「サプライヤープログラム」を展開していきます。

※応募方法や募集期間、諸条件等につきましては、公式note（https://note.basefood.co.jp/m/mf363ff308d08）をご確認ください。

＜BASE UP SPORTS サプライヤー契約一覧（現時点）＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22258/table/269_1_2d250133ca2c2792903619f8a48482fe.jpg?v=202601210221 ]

▶︎「BASE UP SPORTS サプライヤー契約」および「BASE UP SPORTS サプライヤープログラム」問い合わせ先：info@baseupsports-project.com

■スマートフード完全栄養食「BASE FOOD」とは？

「BASE FOOD」は、1食で1日に必要な栄養素の1/3がバランスよくとれる完全栄養の主食です。全粒粉や大豆、チアシードなど主に自然由来の厳選した原材料を使用しながら、栄養バランスとおいしさを独自のテクノロジーによる配合と製法で実現。たんぱく質や食物繊維、26種類のビタミン・ミネラルなど1日に必要な33種類の栄養素をとることができるスマートフードです。

2017年2月の販売開始から、BASE PASTA、BASE BREAD、BASE Cookies、Deliとシリーズを増やし、累計販売数は2億袋を突破（2024年6月末時点）、累計定期購入者数は100万人を超えました（2025年11月時点）。

■ベースフード株式会社 概要

当社は、「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」をミッションに掲げ、2016年にスタートしたフードテック企業です。日本における完全栄養食のパイオニアとして、「かんたん・おいしい・からだにいい」のすべてをかなえるあたらしい主食を提案し、すべての人が食事をたのしみながら、健康があたりまえになる社会の実現を目指しています。

設立 ： 2016年4月5日

本社 ： 東京都目黒区中目黒5-25-2

代表者 ： 橋本舜

事業内容 ： 完全栄養食等の開発・販売

URL ： https://basefood.co.jp

*1 1食分（BASE BREADは2袋、BASE Cookiesは4袋、BASE YAKISOBAは2個、BASE RAMENは2個、BASE Pancake Mixは1袋と卵Mサイズ1つ、牛乳(成分無調整)100mlを使用して調理した場合）で、栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム以外のすべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。