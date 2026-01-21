プリンセス・クルーズ、2027年日本発着クルーズの2隻就航開始を記念して抽選で1組2名様に「クルーズプレゼントキャンペーン」を実施

株式会社カーニバル・ジャパン

プリンセス・クルーズ(https://www.princesscruises.jp/)は、2027年日本発着クルーズにおいて日本で建造された姉妹船「ダイヤモンド・プリンセス」と「サファイア・プリンセス」の2隻が就航を開始することを記念し、日頃の多大なるご支援とご愛顧に感謝を込め、キャンペーン期間中にメールマガジン「プリンセス・メール(https://www.princesscruises.jp/mail-member)」に新規ご登録いただいた方の中から抽選で1組2名様に、2027年日本発着クルーズ旅行が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。キャンペーンの詳細は、「クルーズプレゼントキャンペーン(https://www.princesscruises.jp/campaign/present2026)」ページよりご確認ください。

＜キャンペーン概要＞

キャンペーン期間：2026年1月21日（水）～2026年3月31日（火）

応募方法：キャンペーン期間中にメールマガジン「プリンセス・メール」登録フォームから新規ご登録で応募が完了します

賞品：2027年日本発着クルーズ ※乗船コース、客室タイプはお選びいただけません。

当選人数：1組2名様

当選発表：ご当選者様へのご連絡をもってかえさせていただきます。

URL: https://www.princesscruises.jp/campaign/present2026

2027年日本発着クルーズについて

プリンセス・クルーズの日本発着クルーズにおける初の試みとして、日本で建造された姉妹船「ダイヤモンド・プリンセス(https://www.princesscruises.jp/ships/diamond-princess)」と「サファイア・プリンセス(https://www.princesscruises.jp/ships/sapphire-princess)」が2隻就航するほか、新たにサファイア・プリンセスが東京を母港として日本発着クルーズの運航を開始します。2027年3月6日（土）～2027年11月13日（土）出発の期間で、全41出発日*を設定し、韓国と台湾を含む計3カ国35都市を訪れます。

*チャータークルーズを除く

2027年日本発着クルーズは、横浜・東京を母港として、四季折々の風情や日本ならではの伝統と文化を感じながら、日本の魅力を再発見できる多彩なクルーズをご用意しています。3月から4月にかけては、桜の開花を楽しむ「春うらら 西日本周遊と韓国13日間」や「春風満帆！日本周遊と韓国14日間」をお楽しみいただけます。さらに、7月から8月には青森と函館で開催される夏祭りを堪能できる「夏休みクルーズ！お祭りに沸く日本周遊と韓国9日間」や日本を代表する夏祭りを一度に巡る大人気コース「日本の夏！ねぶた・よさこい・阿波おどりに沸く周遊クルーズ・韓国12日間」、「日本の夏！竿燈・花笠に沸く周遊クルーズと韓国」のほか、ダイヤモンド・プリンセスとサファイア・プリンセスの貴重なランデブーを体験できる「姉妹ランデブー！海上から臨む熊野大花火大会と西日本周遊11日間・14日間」などもご用意しています。

また、サファイア・プリンセスでは、クルーズ初心者や現役層でも参加しやすい週末発の「気軽にショートクルーズ！8日間A・B・C」を3出発日設定しています。そのほか、日本各地を巡り、各寄港地の魅力を存分にご堪能いただくことができる10日間前後を中心としたコース設定により、各寄港地における地元経済の活性化への貢献も目指します。

プリンセス・クルーズについて

米国ドラマにちなみ、「ラブ・ボート」の名で知られるプリンセス・クルーズは、世界で最も象徴的なクルーズ・ブランドとして、大型船ならではのサービスと共に、小型船ならではのお客様のご要望に合わせたきめ細かいサービスの提供により、年間数百万人ものお客様を最も人気のデスティネーションへお連れし、夢のバケーションをお届けしている。充実した客室、ワールドクラスのダイニング、壮大なパフォーマンス、受賞歴のあるカジノやエンターテイメント、ラグジュアリーなスパ、想像を掻き立てる体験、数々のアクティビティとメダリオン・クラスの融合により、カリブ海、アラスカ、パナマ運河、メキシカンリビエラ、ヨーロッパ、南米、オーストラリア/ニュージーランド、南太平洋、ハワイ、アジア、カナダ/ニューイングランド、南極、ワールドクルーズなどの世界中の素晴らしい環境での大切な方との忘れられないひとときを創造している。2025年10月に最新かつ革新的な客船「スター・プリンセス」がデビューし、姉妹船「サン・プリンセス」は2年連続で、米国大手のトラベル誌コンデナスト・トラベラーの「メガ客船部門第1位」に選出された。プリンセス・クルーズは、カーニバル・コーポレーション& plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK)傘下の会社。