【アルペンローゼ株式会社】B Corp(TM) 認証を取得！

アルペンローゼ株式会社

アルペンローゼ株式会社(本社：東京都中央区、長野県大町市 代表取締役：高橋 浩史郎)は、2025年12月3日にB Corp認証を取得いたしました。

■B Corp認証とは

B Corp（ビーコープ）は、2006年に米国の非営利団体 B Lab(TM)（ビーラボ） によって創設された国際的な企業認証制度のこと。認証取得の対象は、環境や社会への配慮、経営の透明性、事業の持続可能性など、公益性の高い企業のみ。

200を超える評価基準「B Impact Assessment(TM)」で80点以上を獲得することが求められ、3年ごとの再認証を通じて継続的な改善が義務付けられています。

アルペンローゼ株式会社は、これらの厳格な評価基準をクリアし、2025年12月3日、B Corpの認証を取得いたしました。

■創業以来、真摯に取り組んできた「地球と人、社会にやさしいものづくり」

ヘアケア製品メーカーとして1989年の創業以来、「beauty & natural lifestyle」を企業理念に掲げ、植物の生命力とアロマの癒しを活かしたものづくりに取り組んできました。1996年に自社ブランド「ラ・カスタ」を発表。“植物の力で髪・肌・心を健やかに整える”という哲学のもと、北アルプスの清らかな雪解け水を用い、天然アロマの香りと植物成分の機能性を両立させた製品を提供し続けています。長野県大町市では、研究開発施設を併設するガーデンや、自社農園「ラ・カスタ ナーセリー」を運営。一部区画で有機JAS認証を取得し、植物の種や苗から育てるなど、自然循環に配慮した取り組みを実践しています。

■「making a Good Company」への決意表明

このたび、私たちがB Corp認証を取得したことは、「making a Good Company」（良い会社をつくろう/良い仲間をつくろう）という経営理念のもと、環境、社会、ガバナンスを厳格な国際的な基準で確認し、発展させていく決意を表明する機会となりました。この認証をゴールではなく、新たなスタートとして捉えて、以下の行動に注力してまいります。

- 循環型のものづくりを目指す上で、原料選定からパッケージの選定、企業活動におけるエネルギー使用料や廃棄の削減に努めます。製造からお届けまでのあらゆるプロセスで、環境負荷を最小限に抑える仕組みづくりを推進します。- ブランドの源流である北アルプスを取り巻く豊かな自然を守る活動や、地域コミュニティへの貢献を深めます。かけがえのない自然環境を次世代へと引き継ぎ、地域と共に持続可能な未来を築いていくことを目指します。

世界中で拡大し続けるB Corpのグローバルムーブメントとともに、これからも、人と地球、社会にやさしいものづくりに貢献できる企業であることをお約束いたします。

アルペンローゼ株式会社 代表取締役 高橋浩史郎