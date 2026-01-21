ホテル紅やと松本日産が異業種連携！免許不要の近距離モビリティ「ウィル」の館内外移動サービスが導入

WHILL Inc

株式会社ホテル紅や（所在：長野県諏訪市、代表者：栗原等、以下「ホテル紅や」）と松本日産自動車株式会社（本社：長野県松本市、代表取締役社長：長澤拓真、以下「松本日産」）は、ホテル紅やにおいて2026年2月6日（金）の「おふろの日」より、WHILL株式会社（以下「WHILL社」）が開発する免許不要の近距離モビリティWHILL（ウィル）の館内外の移動用にレンタルできるサービスが提供開始されることを発表いたします。高齢化や多様化、インバウンド需要増の加速などを背景に、あらゆる方を迎え入れるインクルーシブな滞在環境を整備強化する一環です。宿泊業界とモビリティ業界の本異業種連携を通じ、アクセシビリティ（移動のしやすさ）の観点からも、誰もが安心快適にお楽しみいただけるひとときを提案いたします。

都市型ホテルと旅館のぬくもりを兼ね備えるホテル紅やは1987年の開業以降、「体と心に優しい旅館」を目指し、どんな方でも安心快適にご利用いただけるようさまざまなおもてなしに取り組んでいます。あらゆる年代やお客様層に合わせた過ごし方のご提案や、お食事への配慮などはもちろん、バリアフリーサービスの拡充も積極的に進めています。高齢化や多様化が一層進み、社会的にも合理的配慮の義務化などの動きもある中、長距離徒歩や体力に不安を抱えるご本人はもちろん、現地で車椅子を借りて押すご家族含めすべてのお客様にとって一層過ごしやすいアクセシビリティ環境を整える狙いでこの度、ウィルを活用した移動サービスの導入に至りました。

採用モデルは4機種のうち、オムニホイールや高出力モーターなど先進的な技術に裏打ちされた走破力と、後輪を軸に一回転できる小回り性能を兼ね備えるプレミアムモデルの「WHILL Model C2」です。スピード制御や重厚な安定感といった安心安全性はもちろん、ホテル紅やの内装や景観に自然と馴染む高いデザイン性も特徴です。売店やご飲食処を擁する本館から温浴施設やリラクゼーションが位置する別館への移動のほか、周辺の近場散策など、さまざまなシーンでウィルをご活用いただけます。

ホテル紅やと、長野県中心にウィルを取り扱う松本日産、WHILL社は業界をまたいだ連携を通じ、国内外から訪れるすべてのお客様が、アクティビティや歴史、グルメなど豊富な観光資源を誇る長野県・諏訪湖周辺を心からお楽しみいただけるような受け入れ体制の構築を目指してまいります。

◼️ホテル紅や ウィルの移動サービス 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/11151/table/283_1_6bd656146ecec461b33462a173eb809a.jpg?v=202601210221 ]

詳しくはこちら：https://hotel-beniya.co.jp/barrierfree

■ウィルについて

ウィルは免許不要で歩行領域を走行できる近距離モビリティです。うちModel C2は高いデザイン性と5cmの段差乗り越え、後輪を軸にその場で一回転できる小回り能力、リアサスペンションを採用した滑らかな乗り心地などを特長としています。製品について：https://whill.inc/jp/

■WHILLモビリティサービスについて

安心安全設計の近距離モビリティを施設内外に導入できる法人向けサービスです。保険/メンテナンス・機体管理システムをパッケージ化することで、運営者様の導入負担を軽減するとともに、導入先の環境にも柔軟に対応した体制を整えています。導入法人側は安心快適に機体管理や安定運用ができ、お客様の滞在体験を向上できます。

詳細：https://whill.inc/jp/mobility-service/how-it-works/onsite-fleet-service

＜ホテル紅やについて＞

上諏訪駅前に広がる、中央自動車道諏訪ICから約6km、交通至便の温泉地『上諏訪温泉』。長野信州諏訪の大自然のもと、諏訪湖をはじめとした多くの観光地で賑わいます。ホテル最上階にある温泉展望浴場で湯舟につかりながら眺める景色は格別。併設の温浴棟の岩盤浴など、多種の湯処で、湯巡りをお楽しみください。公式HP：https://hotel-beniya.co.jp

＜松本日産について＞

長野県中南信地区に14カ所の新車・サービス拠点と、6ヶ所の中古車拠点を設け、地域社会に密着した車の販売・サービス活動を展開しております。自社の利益のみにとらわれることなく、地域社会の発展に貢献する姿勢を一貫して保ち続け、着実に実績を積み重ねております。100年に1度の変革期を迎える自動車業界で、先見の覚悟をもって「業界のトレンドや変化」に先頭を切って挑戦し続けます。

ウィル取り扱いについて：https://ni-matsumoto.nissan-dealer.jp/torikumi/WHILL.html